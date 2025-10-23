  1. Privatkunden
Europa League Stuttgart unterliegt Fenerbahce, Freuler gewinnt mit Bologna

SDA

23.10.2025 - 20:58

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Der VfB Stuttgart mit dem Schweizer Nationalspieler Luca Jaquez in der Startelf unterliegt Fenerbahce Istanbul in der Europa League auswärts mit 0:1.

Keystone-SDA

23.10.2025, 20:58

23.10.2025, 21:33

Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Basel Anfang Oktober verliert Stuttgart in der Europa League erneut. Ausschlaggebend für den Triumph von Fenerbahce war ein Penalty, der den Gastgebern aus Istanbul in der 34. Minute zugesprochen und von Kerem Aktürkoglu souverän verwertet wurde. Es blieb das einzige Goal der Partie.

Damit hat Stuttgart in den bisherigen drei Spielen der Europa League nur einmal punkten können, im Auftaktspiel gegen Celta. Im Januar wird Stuttgart dann am letzten Spieltag der Ligaphase zuhause auf die Young Boys treffen.

Erfolgreicher als Jaquez war der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler. Mit Bologna sicherte er sich auswärts gegen den FCSB einen 2:1-Sieg. Freuler stand während 90. Minuten auf dem Platz.

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

23.10.2025

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

