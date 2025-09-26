Dzemaili: «YB ist schon in einer kleinen Krise» 25.09.2025

Die Young Boys starten mit einem schwachen Auftritt und einer 1:4-Pleite gegen Panathinaikos in die Europa League. blue Sport Experte Blerim Dzemaili sieht die Berner bereits in einer kleinen Krise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB verliert zum Europa-League-Auftakt zuhause gegen Panathinaikos mit 1:4.

Loris Benito und Christian Fassnacht suchen nach dem Spiel bei blue Sport nach Erklärungen für den schwachen Auftritt.

So haben sich die Berner den Auftakt in die Europa League nicht vorgestellt. Gegen ein verunsichertes Panathinaikos, das in der griechischen Meisterschaft auf dem drittletzten Platz steht, geht YB mit 1:4 unter.

«Das war ganz klar die schwächste Leistung in dieser Saison», sagt YB-Captain Loris Benito nach dem Spiel zu blue Sport. Er kann sich den schwachen Auftritt auch nicht wirklich erklären. Christian Fassnacht hadert vor allem mit der Chancenverwertung der Berner. «Es tut einfach unglaublich weh.»

Klartext von Gygax und Dzemaili

Kritische Töne sind auch im blue-Sport-Studio nach dem Spiel zu hören. Im Vorfeld der Partie hatte Fassnacht noch von einer guten Stimmung innerhalb der Mannschaft gesprochen. Davon hat Experte Daniel Gygax am Donnerstagabend aber überhaupt nichts gesehen: «Wo war diese Stimmung? Es wäre wünschenswert gewesen, dass in der 2. Halbzeit ein Ruck durch die Mannschaft geht. Aber es kam einfach nichts mehr.»

Blerim Dzemaili glaubt, die Cup-Pleite gegen Aarau habe Spuren hinterlassen: «Wenn du gegen einen Challenge-Ligisten verlierst, kann die Stimmung nicht gut sein.»

Auf die Nachfrage von blue Sport Moderator Manuel Rothmund, ob es in Bern zu gemütlich sei, antwortet Dzemaili: «Vielleicht schon, vielleicht kommt das so rüber. Aber wenn ich in der 2. Cup-Runde gegen ein Team aus der Challenge League verlieren würde, würde ich nicht mehr aus dem Haus gehen, bis ich im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen kann. Aber diese Reaktion ist nicht gekommen.»

Gygax und Dzemaili kritisieren YB nach schwachem Auftritt 25.09.2025

Deshalb sieht Dzemaili die Young Boys auch in einer «kleinen Krise», wie er sagt. «Sie sind im Cup raus und sind schlecht in die Europa League gestartet – gegen dieses Panathinaikos. Wenn du die jetzt nicht schlägst, schlägst du sie nie. Das sind Signale, auf die man aufpassen muss.»

Fassnacht will den Teufel indes noch nicht an die Wand malen: «Wir müssen jetzt miteinander reden und besprechen, was falsch gelaufen ist – und es schaffen, den Fokus auf die Liga zu richten, wo eigentlich noch alles im Lot ist. Wenn wir Thun schlagen, sind wir in den Top 3. Dann ist – Stand jetzt – noch alles in Ordnung.»

Die Stimmen zum Spiel

YB-Captain Loris Benito: «Normalerweise fehlen mir die Worte nicht, aber heute …» 25.09.2025

Christian Fassnacht: «Wir haben kurz den Faden komplett verloren» 25.09.2025

Die Video-Highlights des Spiels