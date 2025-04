Manchester United – Lyon 5:4 n.V. UEFA Europa League // Viertelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 17.04.2025

Mit drei Toren in den letzten sieben Minuten schafft Manchester United gegen Lyon eine dramatische Wende und stösst in den Halbfinal der Europa League vor. Die Pressenschau zum Fussball-Wunder im «Theatre of Dreams».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester United schafft gegen Olympique Lyon mit drei Toren in der Schlussphase der Verlängerung eine dramatische Wende und zieht in den Halbfinal der Europa League ein.

Erinnerungen an die historische Nacht von 1999 werden wach, als United den Champions-League-Final gegen Bayern München mit zwei späten Tore noch drehen konnte.

Im Theater der Träume von Manchester United wurden plötzlich Erinnerungen an die historische Nacht von 1999 gegen den FC Bayern München wach. «Ich habe mir die Dokumentation von 1999 angesehen, um mich für diese Momente inspirieren zu lassen. Es war ein grossartiger Abend. Beim Stand von 2:4 dachten wir, es wäre vorbei. Aber hier ist es nie vorbei. Hier ist alles möglich», sagte der portugiesische Coach Ruben Amorim nach dem 5:4-Triumph im Viertelfinale der Europa League gegen Olympique Lyon mit drei Toren in den letzten sieben Minuten der Verlängerung.

Das Spiel gegen Lyon hatte tatsächlich Ähnlichkeiten zum wohl grössten Spiel in der ruhmreichen Club-Geschichte der Red Devils vor 26 Jahren, als die Bayern beim 2:1 im Champions-League-Finale durch Tore von Teddy Sheringham und Ole-Gunnar Solskjaer in der Nachspielzeit aus allen Träumen gerissen wurden.

Dieses Mal hiessen die Hauptdarsteller Kobbie Mainoo und Harry Maguire, die mit einem Doppelschlag in der 120. Minute ein verloren geglaubtes Spiel drehten – und das Old Trafford in Ekstase versetzten. Genau wie die englischen Medien.

England

The Guardian: «Feiert, als wäre es 1999: Maguire köpft ManUnited bei chaotischem Comeback zum Sieg»

Daily Mail: «Das ist Fussball – verdammte Scheisse! Wenn man 4:2 verliert und trotzdem weiterkommt, dann ist das Amorim! Was für ein absolut lächerliches Fussballspiel!»

The Independent: «Manchester United rettet die Saison mit einer atemberaubenden Aufholjagd, die ihresgleichen sucht! Die Mannschaft von Ruben Amorim stand sechs Minuten vor dem Ausscheiden aus der Europa League, ehe Kobbie Mainoo und Harry Maguire mit ihren späten Toren die Entscheidung brachten.»

Frankreich

RMC Sport: «Das bemerkenswerteste Comeback: Von 4:2 auf 4:5 in acht Minuten, die Geschichte des unglaublichen Albtraums, den die Lyoner im Old Trafford erlebten.»

L'Èquipe: «Olympique Lyon bricht nach einem denkwürdigen Spiel zusammen.»

Foot Mercato: «England ergötzt sich an der Misere von OL gegen Manchester United.»

Schweiz

Blick: «Fussball verrückt in Manchester. Und mit Sandro Schärer ist ein Schweizer Schiedsrichter mittendrin.»

SRF: «Wildes Ende in wilder Partie – aus 2:4 mach 5:4: ManUnited mit Mega-Wende in der Verlängerung.»

Tages-Anzeiger: «Manchester United kann seine bislang verheerend verlaufene nationale Saison nach einem sensationellen Comeback noch mit einem internationalen Titel retten.»

International

Gazzetta dello Sport (Italien): «Das verrückteste Spiel des Jahres! Drei-Tore-Comeback in sieben Minuten, Lyon unter Schock.»

Kicker (Deutschland): «Wahnsinn in der Verlängerung: Maguire köpft ManUnited ins Halbfinale.»

Sport1 (Deutschland): «Völliger ManUnited-Irrsinn. Wahnsinn war für dieses unglaubliche Fussballspiel fast untertrieben. Manchester United hat im Viertelfinale der Europa League mit 5:4 nach Verlängerung gegen Olympique Lyon gewonnen und das Spiel dabei innerhalb von wenigen Minuten gedreht.»

«Eine sehr heftige Karte für Lyon, aber kein Fehlentscheid» die blue Sport Experten Daniel Gygax und Markus Neumayr analyisieren die Leistung des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer bei der verrückten Partie zwischen Manchester United und Olympique Lyon. 17.04.2025