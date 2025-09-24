Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu 24.09.2025

Nati-Trainer Murat Yakin schwärmt von Freiburg-Juwel und Neo-Natispieler Johan Manzambi, traut dem FC Basel gegen den Bundesligisten aber dennoch Punkte zu. blue Sport verrät er, was für den FCB spricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel trifft zum Europa-League-Auftakt auf den SC Freiburg. Nati-Trainer Murat Yakin glaubt an ein offenes Spiel.

Yakin betont, dass Freiburg wohl mehr Ballbesitz haben wird, was Basel taktisch entgegenkommen könnte.

Freiburgs Jungtalent Johan Manzambi beeindruckt Yakin mit Offensivdrang und Disziplin, auch wenn er in der Nati offensiver eingesetzt wird als im Klub.

Zum Auftakt der Europa League muss der Schweizer Meister FC Basel beim Bundesligisten Freiburg ran. Gehts nach Nati-Trainer Murat Yakin haben die Basler im Quasi-Nachbarschaftsduell (nicht mal eine Stunde Fahrzeit) eine Chance. «Ich denke, das Spiel dürfte sehr offen sein. Freiburg ist noch nicht so stark wie letzte Saison. Basel wird ein Wörtchen mitreden wollen und können», sagt Yakin.

Auch wenn die Basler noch nicht so konstant auftreten wie letzte Saison, glaubt Yakin, dass man im Breisgau punkten kann. «Man hat zwar einige Wechsel gehabt und das Team muss erst noch reifen. Aber die Basler dürfen unbekümmert in diese Kampagne starten.»

Ein weiterer Pluspunkt für Basel könnte sein, dass Freiburg im Vergleich zu den Partien in der Bundesliga mehr Ballbesitz haben dürfte und das Spiel machen müsse, so der Nati-Trainer, «das könnte dem FCB gelegen kommen.»

Yakin: «Manzambis Qualitäten, hab ich selten gesehen»

Bei Freiburg läuft sein neues Nati-Juwel Johan Manzambi auf. Der 19-jährige Genfer, der sich mit starken Auftritten in der Bundesliga Ende letzter Saison ein Nati-Aufgebot verdient hat. Yakin schwärmt von seiner Spielweise: «Er arbeitet in beide Richtungen, ist sehr diszipliniert. Als wir ihn dann nach Amerika ins Trainingscamp eingeladen haben, zeigte er offensive Qualitäten, die wir selten gesehen haben.»

Yakins neues Nati-Juwel Manzambi steht mit Freiburg am Mittwoch im Rampenlicht. KEYSTONE

Bei Freiburg spiele Manzambi defensiver, als in der Nationalmannschaft, was ihn doch überrasche, sagt Yakin. «Ich sehe ihn bei uns eher auf der Position des Flügelspielers, er hat einen unglaublichen Tordrang. Das hat mich sehr beeindruckt.»

Mit dem Tordrang hat es der Youngster gegen Kosovo nach seiner Einwechslung fast ein bisschen übertrieben. Yakin schmunzelt und sagt: «Ich habe ihn als Flügel eingewechselt. Schlussendlich spielte er aber überall ein bisschen, so dass seine Mitspieler gar nicht wussten, auf welcher Position ich ihn aufgestellt habe. Er wollte unbedingt noch ein Tor schiessen. Aber das ist okay, der Junge soll sich noch ausleben dürfen.»

Ein Treffer blieb Manzambi gegen Kosovo verwehrt. Hoffen wir, dass ihm dies gegen den FCB auch nicht gelingt, danach darf das neue Nati-Juwel dann so oft treffen wie es will.

