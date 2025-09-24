Yakin glaubt an FCB-Punkte«Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»
Michael Wegmann
24.9.2025
Das traut Murat Yakin dem FC Basel gegen Freiburg zu
24.09.2025
Nati-Trainer Murat Yakin schwärmt von Freiburg-Juwel und Neo-Natispieler Johan Manzambi, traut dem FC Basel gegen den Bundesligisten aber dennoch Punkte zu. blue Sport verrät er, was für den FCB spricht.
Zum Auftakt der Europa League muss der Schweizer Meister FC Basel beim Bundesligisten Freiburg ran. Gehts nach Nati-Trainer Murat Yakin haben die Basler im Quasi-Nachbarschaftsduell (nicht mal eine Stunde Fahrzeit) eine Chance. «Ich denke, das Spiel dürfte sehr offen sein. Freiburg ist noch nicht so stark wie letzte Saison. Basel wird ein Wörtchen mitreden wollen und können», sagt Yakin.
Auch wenn die Basler noch nicht so konstant auftreten wie letzte Saison, glaubt Yakin, dass man im Breisgau punkten kann. «Man hat zwar einige Wechsel gehabt und das Team muss erst noch reifen. Aber die Basler dürfen unbekümmert in diese Kampagne starten.»
Ein weiterer Pluspunkt für Basel könnte sein, dass Freiburg im Vergleich zu den Partien in der Bundesliga mehr Ballbesitz haben dürfte und das Spiel machen müsse, so der Nati-Trainer, «das könnte dem FCB gelegen kommen.»
Yakin: «Manzambis Qualitäten, hab ich selten gesehen»
Bei Freiburg läuft sein neues Nati-Juwel Johan Manzambi auf. Der 19-jährige Genfer, der sich mit starken Auftritten in der Bundesliga Ende letzter Saison ein Nati-Aufgebot verdient hat. Yakin schwärmt von seiner Spielweise: «Er arbeitet in beide Richtungen, ist sehr diszipliniert. Als wir ihn dann nach Amerika ins Trainingscamp eingeladen haben, zeigte er offensive Qualitäten, die wir selten gesehen haben.»
Bei Freiburg spiele Manzambi defensiver, als in der Nationalmannschaft, was ihn doch überrasche, sagt Yakin. «Ich sehe ihn bei uns eher auf der Position des Flügelspielers, er hat einen unglaublichen Tordrang. Das hat mich sehr beeindruckt.»
Mit dem Tordrang hat es der Youngster gegen Kosovo nach seiner Einwechslung fast ein bisschen übertrieben. Yakin schmunzelt und sagt: «Ich habe ihn als Flügel eingewechselt. Schlussendlich spielte er aber überall ein bisschen, so dass seine Mitspieler gar nicht wussten, auf welcher Position ich ihn aufgestellt habe. Er wollte unbedingt noch ein Tor schiessen. Aber das ist okay, der Junge soll sich noch ausleben dürfen.»
Ein Treffer blieb Manzambi gegen Kosovo verwehrt. Hoffen wir, dass ihm dies gegen den FCB auch nicht gelingt, danach darf das neue Nati-Juwel dann so oft treffen wie es will.
Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg
Oumar Kondé (129 Spiele): Zwischen 1995 und 2005 steht der in Binningen geborene Kondé bei Freiburg unter Vertrag. Für keinen anderen Verein bestritt der Verteidiger mehr Spiele. Auf Platz 2 folgt der FC Basel, für den er 63 Mal auflief.
Bild: Keystone
Amir Abrashi (98 Spiele): Abrashi entschied sich zwar für Albaniens Nationalmannschaft, dennoch schlägt auch ein Schweizer Herz in seiner Brust. Und in Freiburg hat er sich unsterblich gemacht. In seiner ersten Saison mit den Breisgauern schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga.
Bild: Keystone
Bruno Berner (86 Spiele): Berner (links) kam 2002 von GC und zog 2005 zu Basel weiter. 4 Tore, 6 Assists und 9 Gelbe Karten sammelt der Verteidiger in seiner Zeit bei Freiburg.
Bild: Keystone
Admir Mehmedi (72 Spiele): Der 76-fache ehemalige Nati-Spieler erzielt für Freiburg 20 Tore und liefert 5 Assists. Nach dem Abstieg des SC Freiburg in die 2. Bundesliga wechselt Mehmedi zur Saison 2015/16 zu Bayer 04 Leverkusen.
Bild: Keystone
Alain Sutter (48 Spiele): Im Oktober 1995 wechselt der blonde Engel von Bayern München zu Freiburg. In 48 Spielen erzielt er 5 Tore und bereitet 9 weitere vor.
Bild: Keystone
Gelson Fernandes (38 Spiele): Zur Saison 2013/14 wechselt Fernandes zum Bundesligisten. Für diesen absolviert er 38 Spiele (30 Bundesliga, 5 Europa League, 3 DFB-Pokal) und erzielt ein Tor. Nach einer Saison wechselt er zu Stade Rennes.
Bild: Keystone
Roman Bürki (36 Spiele): 2014 wechselt Bürki von GC zu Freiburg. Dort kann er zwar den Abstieg nicht verhindern, macht aber auf sich aufmerksam und wird von Dortmund verpflichtet.
Bild: Keystone
Beg Ferati (7 Spiele): 6 Einsätze in der Bundesliga und ein Spiel im DFB-Pokal bestreitet der einstige Nati-Spieler (1 Einsatz) zwischen 2011 und 2013 für Freiburg.
Bild: Imago
Vincent Sierro (5 Spiele): Verletzungen bremsen Sierro aus, so dass er zwischen 2017 und 2018 aus, so dass er kaum Spuren hinterlässt.
Bild: Keystone
Daniel Sereinig (3 Spiele): Er wechselt im Januar 2009 in die 2. Mannschaft des SC Freiburg, für die er zwei Jahre spielt. In dieser Zeit kommt er auch zu drei Einsätzen bei den Profis.
Bild: Imago
Nishan Burkart (1 Spiel): Vom ManUtd-Nachwuchs wechselt Burkart 2019 in die 2. Mannschaft von Freiburg. Am 3. April 2021 wird er im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach eingewechselt. Mehr Einsätze bei den Profis kommen nicht hinzu.
Bild: Keystone
Stephan Lehmann (1 Spiel): 1986 wechselt Lehmann zu Freiburg, ist dort aber nicht erste Wahl und zieht nach einem Jahr weiter zum FC Schaffhausen.
Bild: Keystone
