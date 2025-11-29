  1. Privatkunden
Europa League YB-Fan nach Ausschreitungen in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt

SDA

29.11.2025 - 16:01

Fans der Young Boys und Ordnungshüter gerieten am Donnerstag beim Spiel gegen Aston Villa in Birmingham aneinander. (Archivbild)
Fans der Young Boys und Ordnungshüter gerieten am Donnerstag beim Spiel gegen Aston Villa in Birmingham aneinander. (Archivbild)
Keystone

Ein 36-jähriger Fan des Berner Fussballclubs BSC Young Boys ist wegen Ausschreitungen nach Europa-League-Spiel in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dies teilte die örtliche Polizei mit.

Keystone-SDA

29.11.2025, 16:01

29.11.2025, 16:13

Drei weitere Fans des Berner Vereins mussten am Samstag vor Gericht. Die Männer wurden gemäss Angaben der West Midlands Police am Freitagmittag am Flughafen der englischen Stadt Birmingham festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Fussballspiel gegen Aston Villa einen Polizeibeamten angegriffen und an gewalttätigen Ausschreitungen teilgenommen zu haben.

Zwei Fans des Berner Fussballclubs BSC Young Boys waren bereits am Donnerstag während des Spiels festgenommen worden. Der nun verurteilte 36-Jährige sei geständig, den Polizisten angegriffen zu haben, schrieb die Polizei weiter. Neben der Haftstrafe muss er eine Busse von 200 Pfund (rund 215 Franken) zahlen.

