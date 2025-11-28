YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Skandal im Villa-Park YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Patrick Lämmle

28.11.2025

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Am Donnerstagabend sorgen YB-Fans im Villa-Park für einen Skandal. Gegnerische Spieler werden mit Bechern beworfen, Stadionsitze fliegen auf den Platz und es kommt zu einer Schlägerei mit den Polizisten.

Patrick Lämmle

28.11.2025, 07:46

28.11.2025, 07:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Situation im YB-Auswärtsblock beim Europa-League-Spiel gegen Aston Villa eskaliert am Donnerstagabend komplett.
  • Die YB-Fans waren auf Bewährung, da sie im Oktober 2024 schon einmal für einen Skandal sorgten.
  • YB muss mit einer hohen Busse rechnen. Zudem könnte es zu einer Sektorschliessung kommen.
Mehr anzeigen

Donyell Malen schiesst Aston Villa in Führung, rennt Richtung Cornerfahne und jubelt so direkt vor den YB-Fans. Aus der Berner Fan-Ecke fliegen unzählige Becher auf den Platz, einer davon trifft den Torschützen am Kopf. Er trägt eine Platzwunde davon. Kurz vor der Pause erzielt Malen das 2:0 und jubelt erneut vor den YB-Fans. Dann eskaliert die Situation komplett.

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Loris Benito, der schlichten will, erklärt nach der Partie seine Sicht der Dinge: «Der Ref sagte, dass das Spiel unter-, wenn nicht gar abgebrochen werde, wenn nochmals etwas auf das Feld fliege.» Deshalb habe er die Fans beruhigen wollen. Die Polizisten, die mit dem Rücken zum Platz stehen, sehen ihn nicht. «Derweil kamen die Führungspersonen unter den Fans in meine Richtung, um mit mir zu reden. Die Polizei fasste das als Versuch auf, aufs Feld zu gelangen. Von da an eskaliert es.»

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Die Becher-, Münz- und Stuhlwürfe seien zu verurteilen, findet Benito. «Das danach war aber ein Missverständnis.» Ob diese Aussagen die Disziplinarkommission der UEFA milde stimmen werden? Davon ist eher nicht auszugehen. Denn die YB-Fans sind Wiederholungstäter. Im Oktober 2024 wird YB im Nachgang des Champions-League-Spiels gegen Inter Mailand zu einer Busse in der Höhe von 25’000 Euro verdonnert, weil YB-Fans Feuerwerkskörper zündeten.

Zudem wurde eine Strafe auf Bewährung ausgesprochen. Sollte sich der Fall in den kommenden 24 Monaten wiederholen, müsste beim darauf folgenden nächsten YB-Heimspiel in einem internationalen Wettbewerb der gesamte Sektor D im Stadion Wankdorf geschlossen bleiben, hiess es damals.

Die Videos rund um den Skandal

Malen trifft zur Führung – und wird von Gegenstand am Kopf getroffen

Malen trifft zur Führung – und wird von Gegenstand am Kopf getroffen

27.11.2025

Malen doppelt nach – und jubelt wieder vor dem YB-Block

Malen doppelt nach – und jubelt wieder vor dem YB-Block

27.11.2025

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

YB-Captain Loris Benito erklärt die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock bei der Europa-League-Partie in Birmingham.

27.11.2025

Seoane über Fan-Chaos: «Es ist ein Missverständnis entstanden»

Seoane über Fan-Chaos: «Es ist ein Missverständnis entstanden»

27.11.2025

Meistgelesen

Das sind die 10 reichsten Personen in der Schweiz
Todesschütze bekam unter Trump US-Asyl +++ «Bundesrat hätte im Mai unterschreiben können»
YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe
Bullenhai greift Schweizer Paar an – filmte GoPro die Tragödie?
Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Fussball-News

Frauen-Nationalteam. Wie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Frauen-NationalteamWie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Europa League. Mbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Europa LeagueMbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Highlights im Video. Erste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Highlights im VideoErste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Joker Shaqiri bleibt blass. Gute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

Joker Shaqiri bleibt blassGute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

Frei und Gygax über YB-Chaoten. «Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Fussball-Videos

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Nottingham Forest – Malmö 3:0

Nottingham Forest – Malmö 3:0

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Lech Posen – Lausanne 2:0

Lech Posen – Lausanne 2:0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Porto – Nizza 3:0

Porto – Nizza 3:0

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Genk – Basel 2:1

Genk – Basel 2:1

Nottingham Forest – Malmö 3:0

Nottingham Forest – Malmö 3:0

Lech Posen – Lausanne 2:0

Lech Posen – Lausanne 2:0

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

Porto – Nizza 3:0

Porto – Nizza 3:0

Mehr Videos