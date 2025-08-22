  1. Privatkunden
Wasserschlacht in Bratislava YB-Goalie Keller: «Kein Pass, der nicht stehen blieb»

Patrick Lämmle

22.8.2025

YB gewinnt die Wasserschlacht in Bratislava.
YB gewinnt die Wasserschlacht in Bratislava.
Keystone

YB legt die Weichen mit einem 1:0-Auswärtssieg im Playoff-Hinspiel in Bratislava Richtung Europa League. YB-Goalie Marvin Keller ist nach dem Schlusspfiff zufrieden.

Patrick Lämmle

22.08.2025, 09:11

22.08.2025, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • YB setzt sich im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Slovan Bratislava mit 1:0 durch.
  • Goalie Marvin Keller ist nach der Wasserschlacht zufrieden mit dem Gezeigten, vor allem aber mit dem Resultat.
  • Das Rückspiel gegen Bratislava findet am kommenden Donnerstag im Wankdorf statt.
Mehr anzeigen

In Bratislava schüttet es am Donnerstagabend wie aus Kübeln. Dass das Hinspiel der Europa-League-Playoffs überhaupt zu Ende gespielt wurde, dürfte den einen oder anderen Beobachter überrascht haben.

In der 15. Minute erzielt Chris Bedia nach starker Vorarbeit von Edimilson Fernandes das 1:0. Danach fallen keine Tore mehr, dafür jede Menge Regen. Goalie Marvin Keller sagt nach der Partie im «YB TV»: «Die Bedingungen waren heute sicher sehr speziell und schwierig. Zu Beginn ging es noch einigermassen, aber mit der Zeit wurde es immer schlimmer. In der Mitte konntest du keinen Pass spielen, der nicht stehen blieb.»

Europacup-Playoffs. YB gewinnt Wasserschlacht in Bratislava ++ Lausanne knöpft Besiktas Remis ab ++ Servette spielt 1:1

Europacup-PlayoffsYB gewinnt Wasserschlacht in Bratislava ++ Lausanne knöpft Besiktas Remis ab ++ Servette spielt 1:1

Bei zwei Aluminium-Treffern des Heimteams bekundet YB Glück und zwischen den Pfosten erledigt Keller seinen Job einmal mehr souverän. Insgesamt ist er dann auch zufrieden: «1:0 gewonnen – das heisst, die Hälfte ist schon einmal erledigt.»

Der vor wenigen Tagen von Holstein Kiel zu den Bernern transferierte Mittelfeldspieler Armin Gigovic ist mit dem Auftritt ebenfalls zufrieden: «Ich denke, dass wir es gut gemacht haben.» Zwar hätten sie den einen oder anderen Fehlpass zu viel gespielt, was aber sicherlich auch dem Terrain geschuldet gewesen sein. «Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Rückspiel.»

Und dieses Rückspiel findet am kommenden Donnerstag im Wankdorf statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Setzt sich YB durch, spielen sie in der Europa League. Ansonsten geht's in der Conference League weiter.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Transfer-Ticker. Roma heiss auf Embolo ++ Boniface zu Milan ++ Galatasaray meldet sich bei Akanji

Transfer-TickerRoma heiss auf Embolo ++ Boniface zu Milan ++ Galatasaray meldet sich bei Akanji

100 Festnahmen, 200 Verletzte. Spiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

100 Festnahmen, 200 VerletzteSpiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

Shaqiri und dann?. Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Shaqiri und dann?Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Jetzt ist es fix. Noah Okafor wechselt in die Premier League

Jetzt ist es fixNoah Okafor wechselt in die Premier League

Oscar Clemente. GC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger

Oscar ClementeGC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto ist der neue Hoffnungsträger des FC Luzern. blue Sport hat den 25-Jährigen in Luzern besucht und mit ihm über seinen Werdegang gesprochen.

22.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Fenerbahçe – Benfica 0:0

Fenerbahçe – Benfica 0:0

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

Kopenhagen trifft kurz vor der Pause zum Ausgleich

20.08.2025

