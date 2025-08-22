YB gewinnt die Wasserschlacht in Bratislava. Keystone

YB legt die Weichen mit einem 1:0-Auswärtssieg im Playoff-Hinspiel in Bratislava Richtung Europa League. YB-Goalie Marvin Keller ist nach dem Schlusspfiff zufrieden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB setzt sich im Hinspiel der Europa-League-Playoffs bei Slovan Bratislava mit 1:0 durch.

Goalie Marvin Keller ist nach der Wasserschlacht zufrieden mit dem Gezeigten, vor allem aber mit dem Resultat.

Das Rückspiel gegen Bratislava findet am kommenden Donnerstag im Wankdorf statt. Mehr anzeigen

In Bratislava schüttet es am Donnerstagabend wie aus Kübeln. Dass das Hinspiel der Europa-League-Playoffs überhaupt zu Ende gespielt wurde, dürfte den einen oder anderen Beobachter überrascht haben.

In der 15. Minute erzielt Chris Bedia nach starker Vorarbeit von Edimilson Fernandes das 1:0. Danach fallen keine Tore mehr, dafür jede Menge Regen. Goalie Marvin Keller sagt nach der Partie im «YB TV»: «Die Bedingungen waren heute sicher sehr speziell und schwierig. Zu Beginn ging es noch einigermassen, aber mit der Zeit wurde es immer schlimmer. In der Mitte konntest du keinen Pass spielen, der nicht stehen blieb.»

Bei zwei Aluminium-Treffern des Heimteams bekundet YB Glück und zwischen den Pfosten erledigt Keller seinen Job einmal mehr souverän. Insgesamt ist er dann auch zufrieden: «1:0 gewonnen – das heisst, die Hälfte ist schon einmal erledigt.»

Der vor wenigen Tagen von Holstein Kiel zu den Bernern transferierte Mittelfeldspieler Armin Gigovic ist mit dem Auftritt ebenfalls zufrieden: «Ich denke, dass wir es gut gemacht haben.» Zwar hätten sie den einen oder anderen Fehlpass zu viel gespielt, was aber sicherlich auch dem Terrain geschuldet gewesen sein. «Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Rückspiel.»

Und dieses Rückspiel findet am kommenden Donnerstag im Wankdorf statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Setzt sich YB durch, spielen sie in der Europa League. Ansonsten geht's in der Conference League weiter.