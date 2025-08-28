YB und Servette wollen ihre gute Ausgangslage in den Playoffs nutzen und in die Gruppenphase der Europa respektive Conference League einziehen. Auf Lausanne wartet eine schwierige Aufgabe. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Besiktas Istanbul – Lausanne-Sport (Hinspiel 1:1)

Lausanne will erstmals seit 15 Jahren in den Europacup einziehen. Dafür braucht es aber eine dicke Überraschung: Im Hexenkessel in Istanbul müssen die Waadtländer gewinnen, um es in die Conference League zu schaffen.

YB – Slovan Bratislava (Hinspiel 1:0)

YB reicht zu Hause gegen Slovan Bratislava ein Remis, um in die Ligaphase der Europa League einzuziehen. Verlieren die Berner mit mindestens zwei Toren Unterschied, bleibt das Trostpflaster Conference League.

Servette – Schachtar Donezk (Hinspiel 1:1)

Servette überraschte vor Wochenfrist im Donezker Exil in Krakau und holte mit Glück ein 1:1. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel, die Genfer brauchen aber einen Sieg, um in die Ligaphase der Conference League einzuziehen.