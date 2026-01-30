Die Young Boys vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. KEYSTONE

Die Young Boys verpassen die Playoffs der Europa League mit einer Last-Minute-Niederlage. Dabei wäre sogar der Sieg dringelegen, doch die YB-Stürmer lassen Kaltblütigkeit vermissen. Das sind die Noten der Berner.

Note: 4.5 Tor Marvin Keller

Nach nur sechs Minuten musste er den Ball schon zwei Mal aus dem Netz fischen. Doch was schlecht beginnt, wird immer besser. Keller ist in der Folge mehrfach zur Stelle, vor allem wie er den Distanzschuss von Jeltsch noch an den Pfosten lenkt ist überragend.

Note: 4 Verteidigung Loris Benito

Hat am Anfang wie seine Abwehrkollegen Mühe, hebt unterem anderem beim 0:2 das Abseits auf. Aber er wird immer besser und glänzt vor allem in der zweiten Halbzeit mit mehrere starken Ballgewinnen. Doch dann kommt die 90. Minute und Benito ist gegen Chema Andres einen Schritt zu spät und kann ihn nicht am Tor hindern.

Loris Benito: «Es nervt am meisten, dass wir es in den eigenen Füssen hatten» 29.01.2026

Note: 5 Verteidigung Sandro Lauper

In der Defensive hat er manchmal etwas Mühe mit seinen flinken Gegenspielern. Aber seinen grossen Moment hat Lauper in der Offensive. Wie er die Ecke von Edimilson volley in den Winkel hämmert ist absolute Welklasse und schon im Januar ein Kandidat für das Tor des Jahres.

Sandro Lauper: «Mit null Punkten nach Hause ist extrem bitter»﻿ 29.01.2026

Note: 3.5 Verteidigung Gregory Wüthrich

Der Start in die Partie von Wüthrich ist unterirdisch. Er steht beim 0:1 irgendwo, aber sicher nicht bei Gegenspieler Deniz Undav, der sich in seinem Rücken absetzt und dann ganz viel Platz hat und zur Führung trifft. Auch beim 0:2 sieht Wüthrich schlecht aus, weil er rausrückt und dann immer einen Schritt zu spät kommt. Er hat wie Innenverteidiger-Kollege Lauper seine beste Aktion in der Offensive, als er mit der Hacke auf Torschütze Gigovic ablegt.

Note: 4 Verteidigung Saidy Janko

Der Aussenverteidiger glänzt eher offensiv als defensiv. Während er hinten das eine oder andere Mal überlaufen wird, hat er offensiv starke Aktionen: Vor allem seine gefühlvolle Flanke auf Sanches ist extraklasse und hätte einen Assist verdient.

Note: 4 Mittelfeld Edimilson Fernandes

Leitet das 0:1 schon früh mit einem schwachen Pass ein und verwirft dann noch die Hände. Doch seine Leistung und Körpersprache werden in der Folge besser. Seine butterweiche Ecke vollendet Lauper wunderschön zum 2:2.

Note: 4.5 Mittelfeld Armin Gigović

Er hat am Anfang Mühe mit dem hohen Druck, welchen die Stuttgarter erzeugen. Aber sein Hammer mit Links ist es, welcher YB zurück ins Spiel bringt. Hat nach 78 Minuten Feierabend.

Note: 4.5 Mittelfeld Joël Monteiro

Ein Auf und Ab bei Monteiro. Defensiv manchmal etwas anfällig, aber er ist auch der Berner, welcher in der ersten Halbzeit am meisten dagegenhält. Die erste Topchance von Bedia bereitet er schön vor und er ist es auch, der mit einem harten Einsteigen gegen Assignon zumindest mal ein Zeichen setzt. Hat in der zweiten Halbzeit Glück, muss er nicht mit Gelb-Rot vom Platz und wird dann in der 73. Minute von Seoane ausgewechselt.

Note: 4 Mittelfeld Alvyn Sanches

Hat seine beste Aktion, als er beim 1:2 vor Bredlow ruhig bleibt, sich abtreiben lässt und den Angriff damit am Leben hält. In der zweiten Halbzeit omnipräsent und er hat das 3:2 auf dem Kopf, platziert den Ball aber zu wenig genau, so dass Bredlow mit einer Glanzparade noch parieren kann.

Note: 2.5 Mittelfeld Christian Fassnacht

Er ist praktisch unsichtbar. Wenn er mal an den Ball kommt, misslingt ihm so gut wie alles. Wird nach 78 Minuten durch Males ersetzt.

3 Sturm Chris Bedia

Ein Abend zum Vergessen für Chris Bedia. In der ersten Halbzeit hat er kaum den Ball, aber plötzlich die Mega-Chance auf das 1:2 – er trifft das Tor aus bester Position aber nicht. In der 2. Hälfte hat er dann das 2:2 auf dem Fuss, rutscht aber beim Abschluss noch aus und wird geblockt. Immerhin bringt die darauf folgende Ecke doch noch den Ausgleich.

Eingewechselte Spieler

Note: 2.5 Sturm Sergio Córdova

Kommt nach 63 Minuten für den glücklosen Bedia. In der 84. Minute hat er den Siegtreffer auf dem Fuss, trifft den Ball aber nicht richtig. Nur zwei Minuten später hat er die nächste Gelegenheit, bringt den Ball aber wieder nicht gefährlich aufs Tor. Das wären seine Momente gewesen, um als Joker zu glänzen.

Note: Mittelfeld Alan Virginius

Kommt nach 78 Minuten für Monteiro. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: Mittelfeld Dominik Pech

Kommt nach 78. Minuten für Gigovic. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: Mittelfeld Darian Males

Kommt nach 78 Minuten für Fassnacht. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.