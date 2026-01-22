Young Boys – Lyon 0:1 UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26 22.01.2026

YB zeigt gegen Lyon eine über weite Strecken starke Leistung und verliert am Ende unglücklich mit 0:1. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 5 Tor Marvin Keller

Keller verhindert in der 36. Minute mit einer Top-Parade den Rückstand. Beim Gegentor kurz vor dem Pausenpfiff ist der 23-Jährige absolut machtlos. Ansonsten kaum gefordert.

36. Minute: Keller verhindert mit starker Parade den YB-Rückstand 22.01.2026

Note: 4.5 Verteidigung Saidy Janko

Janko lässt auf seiner rechten Abwehrseite wenig anbrennen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geht er im gegnerischen Sechzehner zu Boden, bekommt aber den erhofften Elfmeter nicht. In der 80. Minute nimmt Seoane Janko aus dem Spiel.

Note: 4 Verteidigung Gregory Wüthrich

In der 18. Minute trifft er bei seinem komplett missratenen Fallrückzieherversuch im gegenerischen Sechzehner nur den Gegenspieler. In den Zweikämpfen macht er eine gute Falle, leistet sich aber ein paar Fehlpässe zu viel.

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns» 22.01.2026

Note: 4.5 Verteidigung Sandro Lauper

Lauper macht einen ordentlichen Job und trägt dem Ball Sorge, was sich in seiner überragenden Passquote von 95,9 Prozent spiegelt. Lauper bringt 47 von 49 Zuspielen an den Mann.

Note: 4.5 Verteidigung Loris Benito

Benito läuft als Linksverteidiger auf und macht insgesamt ein ordentliches Spiel. Vor dem Gegentor gibt er allerdings nicht die beste Falle ab, wobei er nicht der Hauptschuldige ist. Benito wagt sich auch mal in die gegnerische Platzhälfte vorzupreschen, sorgt aber kaum für Gefahr. In der Nachspielzeit holt er sich noch eine Gelbe Karte ab.

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen» 22.01.2026

Note: 3.5 Mittelfeld Darian Males

Males steckt in der ersten Halbzeit ordentlich ein, besonders schmerzhaft ist der Zusammenprall mit Mitspieler Córdova in der 16. Minute. In der 71. Minute wird er ausgewechselt.

Die YB-Spieler räumen sich gegenseitig ab. Keystone

Note: 4 Mittelfeld Rayan Raveloson

Raveloson ackert im zentralen Mittelfeld an der Seite von Fernandes. Er fällt weder gross auf noch ab.

Note: 5 Mittelfeld Alvyn Sanches

In der 21. Minute knallt Sanches das Leder wuchtig an die Latte. In der 60. Minute zirkelt er den Ball ins weite Eck, doch der Treffer zählt nicht, weil Córdova aus einer Abseitsposition aktiv ins Spielgeschehen eingreift. In der 71. Minute macht er Platz für Monteiro.

Sanches tankt sich durch und trifft – doch das Tor wird vom VAR wieder einkassiert 22.01.2026

Note: 4 Mittelfeld Edimilson Fernandes

Sein missglückter Befreiungsschlag steht am Ursprung des Gegentors kurz vor der Pause. Bitter, denn sonst zeigt Fernandes einen engagierten Auftritt, gewinnt viele Zweikämpfe und verteilt die Bälle. In der 80. Minute wird er ausgewechselt.

YB bringt den Ball nicht weg – Lyon profitiert und legt vor 22.01.2026

Note: 3.5 Mittelfeld Alan Virginius

Virginius ist ein Aktivposten, Zählbares schaut dabei aber nicht raus. Nach dem Querschläger von Fernandes hätte Virginius noch zwei Mal die Chance gehabt, die Situation vor dem Gegentor zu entschärfen. In der 76. Minute hat er Pech, dass sein abgelenkter Schuss am Pfosten landet. Zehn Minuten vor Schluss wird er durch Chris Bedia ersetzt.

Der Abschluss von Virginius wird an den Pfosten gelenkt 22.01.2026

Note: 3.5 Sturm Sergio Córdova

In der ersten Halbzeit prallt Córdova mit Teamkollege Males zusammen, in der zweiten blockt er einen Gegenspieler, so dass der Treffer von Sanches nicht zählt. Nicht sein Tag.

Eingewechselte Spieler

Note: – Ab 71. Minute für Males Christian Fassnacht

Vergibt in der 79. Minute eine Hundertprozentige. Zu kurz für eine Benotung.

79. Minute: Fassnacht vergibt die grosse Chance auf den Ausgleich 22.01.2026

Note: – Ab 71. Minute für Sanches Joël Monteiro

Monteiro bringt viel Schwung rein und bereitet zwei Topchancen vor. Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 80. Minute für Janko Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 80. Minute für Fernandes Armin Gigović

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 80. Minute für Vriginius Chris Bedia

Zu kurz für eine Benotung.

