YB zeigt gegen Lyon eine über weite Strecken starke Leistung und verliert am Ende unglücklich mit 0:1. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Marvin Keller
Keller verhindert in der 36. Minute mit einer Top-Parade den Rückstand. Beim Gegentor kurz vor dem Pausenpfiff ist der 23-Jährige absolut machtlos. Ansonsten kaum gefordert.
Verteidigung
Saidy Janko
Janko lässt auf seiner rechten Abwehrseite wenig anbrennen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geht er im gegnerischen Sechzehner zu Boden, bekommt aber den erhofften Elfmeter nicht. In der 80. Minute nimmt Seoane Janko aus dem Spiel.
Verteidigung
Gregory Wüthrich
In der 18. Minute trifft er bei seinem komplett missratenen Fallrückzieherversuch im gegenerischen Sechzehner nur den Gegenspieler. In den Zweikämpfen macht er eine gute Falle, leistet sich aber ein paar Fehlpässe zu viel.
Verteidigung
Sandro Lauper
Lauper macht einen ordentlichen Job und trägt dem Ball Sorge, was sich in seiner überragenden Passquote von 95,9 Prozent spiegelt. Lauper bringt 47 von 49 Zuspielen an den Mann.
Verteidigung
Loris Benito
Benito läuft als Linksverteidiger auf und macht insgesamt ein ordentliches Spiel. Vor dem Gegentor gibt er allerdings nicht die beste Falle ab, wobei er nicht der Hauptschuldige ist. Benito wagt sich auch mal in die gegnerische Platzhälfte vorzupreschen, sorgt aber kaum für Gefahr. In der Nachspielzeit holt er sich noch eine Gelbe Karte ab.
Mittelfeld
Darian Males
Males steckt in der ersten Halbzeit ordentlich ein, besonders schmerzhaft ist der Zusammenprall mit Mitspieler Córdova in der 16. Minute. In der 71. Minute wird er ausgewechselt.
Mittelfeld
Rayan Raveloson
Raveloson ackert im zentralen Mittelfeld an der Seite von Fernandes. Er fällt weder gross auf noch ab.
Mittelfeld
Alvyn Sanches
In der 21. Minute knallt Sanches das Leder wuchtig an die Latte. In der 60. Minute zirkelt er den Ball ins weite Eck, doch der Treffer zählt nicht, weil Córdova aus einer Abseitsposition aktiv ins Spielgeschehen eingreift. In der 71. Minute macht er Platz für Monteiro.
Mittelfeld
Edimilson Fernandes
Sein missglückter Befreiungsschlag steht am Ursprung des Gegentors kurz vor der Pause. Bitter, denn sonst zeigt Fernandes einen engagierten Auftritt, gewinnt viele Zweikämpfe und verteilt die Bälle. In der 80. Minute wird er ausgewechselt.
Mittelfeld
Alan Virginius
Virginius ist ein Aktivposten, Zählbares schaut dabei aber nicht raus. Nach dem Querschläger von Fernandes hätte Virginius noch zwei Mal die Chance gehabt, die Situation vor dem Gegentor zu entschärfen. In der 76. Minute hat er Pech, dass sein abgelenkter Schuss am Pfosten landet. Zehn Minuten vor Schluss wird er durch Chris Bedia ersetzt.
Sturm
Sergio Córdova
In der ersten Halbzeit prallt Córdova mit Teamkollege Males zusammen, in der zweiten blockt er einen Gegenspieler, so dass der Treffer von Sanches nicht zählt. Nicht sein Tag.
Eingewechselte Spieler
Ab 71. Minute für Males
Christian Fassnacht
Vergibt in der 79. Minute eine Hundertprozentige. Zu kurz für eine Benotung.
Ab 71. Minute für Sanches
Joël Monteiro
Monteiro bringt viel Schwung rein und bereitet zwei Topchancen vor. Zu kurz für eine Benotung.
Ab 80. Minute für Janko
Ryan Andrews
Zu kurz für eine Benotung.
Ab 80. Minute für Fernandes
Armin Gigović
Zu kurz für eine Benotung.
Ab 80. Minute für Vriginius
Chris Bedia
Zu kurz für eine Benotung.