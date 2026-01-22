  1. Privatkunden
Latte, Pfosten, Pech und Unvermögen Hier sind die YB-Noten zur unglücklichen Pleite gegen Lyon

Marko Vucur, Patrick Lämmle

22.1.2026

Young Boys – Lyon 0:1

Young Boys – Lyon 0:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

YB zeigt gegen Lyon eine über weite Strecken starke Leistung und verliert am Ende unglücklich mit 0:1. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Marko Vucur, Patrick Lämmle

22.01.2026, 21:57

22.01.2026, 22:00

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Tor

Marvin Keller

Keller verhindert in der 36. Minute mit einer Top-Parade den Rückstand. Beim Gegentor kurz vor dem Pausenpfiff ist der 23-Jährige absolut machtlos. Ansonsten kaum gefordert.

36. Minute: Keller verhindert mit starker Parade den YB-Rückstand

36. Minute: Keller verhindert mit starker Parade den YB-Rückstand

22.01.2026

YB Spieler Saidy Janko posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Saidy Janko

Janko lässt auf seiner rechten Abwehrseite wenig anbrennen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geht er im gegnerischen Sechzehner zu Boden, bekommt aber den erhofften Elfmeter nicht. In der 80. Minute nimmt Seoane Janko aus dem Spiel.

YB Spieler Gregory Wuethrich posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Verteidigung

Gregory Wüthrich

In der 18. Minute trifft er bei seinem komplett missratenen Fallrückzieherversuch im gegenerischen Sechzehner nur den Gegenspieler. In den Zweikämpfen macht er eine gute Falle, leistet sich aber ein paar Fehlpässe zu viel.

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

Wüthrich: «Mental waren das keine einfachen Tage für uns»

22.01.2026

YB Spieler Sandro Lauper posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Sandro Lauper

Lauper macht einen ordentlichen Job und trägt dem Ball Sorge, was sich in seiner überragenden Passquote von 95,9 Prozent spiegelt. Lauper bringt 47 von 49 Zuspielen an den Mann.

YB Spieler Loris Benito posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Loris Benito

Benito läuft als Linksverteidiger auf und macht insgesamt ein ordentliches Spiel. Vor dem Gegentor gibt er allerdings nicht die beste Falle ab, wobei er nicht der Hauptschuldige ist. Benito wagt sich auch mal in die gegnerische Platzhälfte vorzupreschen, sorgt aber kaum für Gefahr. In der Nachspielzeit holt er sich noch eine Gelbe Karte ab.

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

Benito: «Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen»

22.01.2026

YB Spieler Darian Males posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Mittelfeld

Darian Males

Males steckt in der ersten Halbzeit ordentlich ein, besonders schmerzhaft ist der Zusammenprall mit Mitspieler Córdova in der 16. Minute. In der 71. Minute wird er ausgewechselt.

Die YB-Spieler räumen sich gegenseitig ab.
Die YB-Spieler räumen sich gegenseitig ab.
Keystone
YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Mittelfeld

Rayan Raveloson

Raveloson ackert im zentralen Mittelfeld an der Seite von Fernandes. Er fällt weder gross auf noch ab.

YBs Spieler Alvyn Sanches posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  5

Mittelfeld

Alvyn Sanches

In der 21. Minute knallt Sanches das Leder wuchtig an die Latte. In der 60. Minute zirkelt er den Ball ins weite Eck, doch der Treffer zählt nicht, weil Córdova aus einer Abseitsposition aktiv ins Spielgeschehen eingreift. In der 71. Minute macht er Platz für Monteiro.

Sanches tankt sich durch und trifft – doch das Tor wird vom VAR wieder einkassiert

Sanches tankt sich durch und trifft – doch das Tor wird vom VAR wieder einkassiert

22.01.2026

YB Spieler Edimilson Fernandes posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Mittelfeld

Edimilson Fernandes

Sein missglückter Befreiungsschlag steht am Ursprung des Gegentors kurz vor der Pause. Bitter, denn sonst zeigt Fernandes einen engagierten Auftritt, gewinnt viele Zweikämpfe und verteilt die Bälle. In der 80. Minute wird er ausgewechselt.

YB bringt den Ball nicht weg – Lyon profitiert und legt vor

YB bringt den Ball nicht weg – Lyon profitiert und legt vor

22.01.2026

YB Spieler Alan Virginius posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Mittelfeld

Alan Virginius

Virginius ist ein Aktivposten, Zählbares schaut dabei aber nicht raus. Nach dem Querschläger von Fernandes hätte Virginius noch zwei Mal die Chance gehabt, die Situation vor dem Gegentor zu entschärfen. In der 76. Minute hat er Pech, dass sein abgelenkter Schuss am Pfosten landet. Zehn Minuten vor Schluss wird er durch Chris Bedia ersetzt.

Der Abschluss von Virginius wird an den Pfosten gelenkt

Der Abschluss von Virginius wird an den Pfosten gelenkt

22.01.2026

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  3.5

Sturm

Sergio Córdova

In der ersten Halbzeit prallt Córdova mit Teamkollege Males zusammen, in der zweiten blockt er einen Gegenspieler, so dass der Treffer von Sanches nicht zählt. Nicht sein Tag.

Eingewechselte Spieler

YB Spieler Christian Fassnacht posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note: 

Ab 71. Minute für Males

Christian Fassnacht

Vergibt in der 79. Minute eine Hundertprozentige. Zu kurz für eine Benotung.

79. Minute: Fassnacht vergibt die grosse Chance auf den Ausgleich

79. Minute: Fassnacht vergibt die grosse Chance auf den Ausgleich

22.01.2026

YB Spieler Joel Monteiro posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note: 

Ab 71. Minute für Sanches

Joël Monteiro

Monteiro bringt viel Schwung rein und bereitet zwei Topchancen vor. Zu kurz für eine Benotung.

YBs Spieler Ryan Andrews posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 80. Minute für Janko

Ryan Andrews

Zu kurz für eine Benotung.

YBs Spieler Armin Gigovic posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Ab 80. Minute für Fernandes

Armin Gigović

Zu kurz für eine Benotung.

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note: 

Ab 80. Minute für Vriginius

Chris Bedia

Zu kurz für eine Benotung.

Das sagt der Trainer zum Spiel

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

Seoane: «Das Gegentor kurz vor der Pause ärgert uns»

22.01.2026

Tabelle

Tabelle

