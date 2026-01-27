Die YB-Spieler Armin Gigovic und Darian Males steigen aus einem Flugzeug (Archiv). Keystone

Für das letzte Gruppenspiel der Europa League reisen die Young Boys am Donnerstag nach Stuttgart. Statt den rund 300 Kilometer langen Weg mit dem Car zurückzulegen, entscheidet sich der Klub für das Flugzeug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys reisen mit dem Flugzeug zum Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Damit wollen die Berner die «bestmögliche Vorbereitung» sicherstellen.

Während YB in der Super League den Erwartungen hinterherhinkt, haben die Berner in der Europa League intakte Chancen aufs Weiterkommen. Mehr anzeigen

Sportlich läuft es den Bernern derzeit nicht rund. In der Super League kassierte YB am Sonntag beim Tabellenführer Thun eine deutliche 1:4-Niederlage – ein weiterer Rückschlag für ein Team, das eigentlich im Meisterrennen mitmischen sollte.

International präsentiert sich die Mannschaft stabiler. Nach sieben von acht Ligaspielen besitzt YB weiterhin realistische Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League. Selbst bei einer Niederlage im letzten Spiel könnte YB unter Umständen noch in die Top 24 kommen.

Zum Abschluss kommt es am Donnerstag zum Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart (21 Uhr live auf blue Sport). Der Mannschaftsbus wird zwar ebenfalls nach Deutschland fahren, allerdings ausschliesslich mit dem Spielmaterial. Die Spieler selbst heben mit dem Flieger ab.

«Erheblicher Einfluss auf sportliche Leistungsfähigkeit»

Der Klub begründet den Entscheid mit der optimalen Vorbereitung: Man habe dies «im Sinn der bestmöglichen Vorbereitung» beschlossen, teilen die Berner auf ihrer Webseite mit. «Erfahrungswerte zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann.»

Ganz leer bleibt der Car auf der Rückfahrt dennoch nicht. Nach dem Spiel bringt der Chauffeur das YB Special Needs Team zurück in die Schweiz. Die inklusive Mannschaft nimmt rund um die Europa-League-Partie an einem Turnier in Stuttgart teil und besucht anschliessend das Spiel der ersten Mannschaft.

«Damit möchte der BSC Young Boys mit kleinen, gezielten Massnahmen und einem zusätzlichen sozialen Projekt eine verantwortungsvolle Balance zwischen bestmöglichen Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg und nachhaltigem Handeln schaffen», schreiben die Young Boys.