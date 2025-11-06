Muss mit seinen Leuten gleich schon europäisch liefern: YB-Trainerrückkehrer Gerardo Seoane. Bild: Keystone

Die Young Boys reisen mit ihrem neuen alten Trainer Gerardo Seoane für das vierte Spiel in der Europa League nach Griechenland. Der Gegner PAOK Saloniki ist gut in Form.

Gerardo Seoane erhält nach seiner Rückkehr an die Seitenlinie von YB wenig Zeit, seine Mannschaft gründlich kennenzulernen. Nur sechs Tage nach seiner Verpflichtung steht am Donnerstag in Griechenland bereits der zweite Ernstkampf an – und ein wegweisender dazu. Nach den zwei Erfolgen in Bukarest und gegen Rasgrad kann YB die Weichen stellen, um die Ligaphase in den Top 16 zu beenden und somit die K.o.-Phase zu erreichen.

In der vierten von acht Runden treffen die Berner auswärts auf PAOK Saloniki, den Dritten der letztjährigen Meisterschaft und aktuellen Leader. Die Griechen haben ihre letzten sechs Pflichtspiele gewonnen und schossen sich am Sonntag mit einem 5:0 warm. In der Europa League weisen sie zwei Punkte weniger auf als YB, kamen aber nach einem Fehlstart zuletzt zu einem aufsehenerregenden 4:3-Erfolg in Lille. Die Partie im Mittelfeld der Tabelle könnte also die Richtung weisen, welche die beiden Teams einschlagen werden.

Lausanne trifft auf Omonia Nikosia

YB dürfte gewarnt sei, denn zum Auftakt der Europa League wurden sie von Panathinaikos Athen zuhause mit 1:4 deklassiert. Ob nun mit Seoane, dem wahrscheinlich erfolgreichsten YB-Trainer der Klubgeschichte, die grosse Wende kommt, wird sich zeigen. Anpfiff in Saloniki ist um 21.00 Uhr.

Eine Stufe tiefer, in der Conference League, ist Lausanne-Sport mit zwei Siegen aus dort bisher zwei Spielen auf Kurs. Die Gegner sind allerdings auch bescheiden. Nach Teams aus Island und Malta ist am Donnerstag (21.00 Uhr) Omonia Nikosia zu Gast, der Leader der zypriotischen Liga.

Die Waadtländer sind nach zwei (von sechs) Partien noch ohne Gegentreffer. Mit einem weiteren Sieg wäre praktisch sicher, dass das Team von Peter Zeidler auch im nächsten Jahr noch europäisch im Rennen wäre.

