Lehmann: «Ich werde alles geben – egal, wo ich spiele» Drei Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Norwegen stellen sich Alisha Lehmann und Meriame Terchoun im Nati-Camp in Thun den Medien. 30.06.2025

Nati-Trainerin Pia Sundhage scheint gerne aus Stürmerinnen Verteidigerinnen zu machen: Nach Iman Beney und Meriame Terchoun traf es nun auch Alisha Lehmann.

Alisha Lehmann, Stürmerin von Juventus Turin und Social-Superstar, hat den Cut fürs EM-Kader geschafft. Überraschenderweise nicht als Offensivspielerin, sondern weiter hinten. Trainerin Pia Sundhage meinte kürzlich in einem Nebensatz, dass sie Lehmann als Aussenverteidigerin sehe.

blue Sport will wissen, ob sie selbst auch von Sundhages Plänen überrascht worden sei. Alisha Lehmann gesteht: «Ja, ich war am Anfang schon auch überrascht, als ich das erfahren habe.» Dann bedient sie sich einer typischen Fussballer(innen)-Floskel und meint: «Ich nehme diese Herausforderung an und werde alles geben, egal, wo ich spiele. Schlussendlich steht das Team im Vordergrund. Wir wollen zusammen gewinnen, es kommt nicht darauf an, welche Rolle man hat.»

Terchoun: «Ich habe gelernt, mich anzupassen»

Es scheint, als habe das Umfunktionieren bei Sundhage System. Schon aus YB-Sturmjuwel Iman Beney, die nach der EM zu ManCity wechselt, hat die Schwedin eine Aussenverteidigerin gemacht. Davon, dass Beney damit ihren grossen Offensivstärken beraubt wird, will Sundhage nichts wissen. «Ich bin stur», meinte die Schwedin.

Dasselbe Schicksal wie Lehmann und Beney trifft auch Meriame Terchoun. Die 29-Jährige ist Flügelstürmerin bei Dijon in Frankreich, in der Nati hinten auf der Seite eingeplant. Sie sagt: «Ich habe mit meiner Erfahrung gelernt, mich anzupassen. Für mich ist das eher weniger ein Problem, ich habe schon als Offensivspielerin defensiv viel gearbeitet und hatte jetzt ein bisschen länger Zeit, mich darauf einzustellen. Aber einfach war es nicht, aber für mich ist es voll okay.»

Die Chancen auf einen Einsatz am Mittwoch gegen Norwegen sind für die stürmenden Verteidigerinnen Terchoun und Beney grösser als für Lehmann. Nach ihrer Rolle im Team gefragt, meinte Lehmann: «Ich habe es mit allen gut und versuche alle bei guter Laune zu halten.»

