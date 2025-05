Alisha Lehmann trifft man selten ungeschminkt an. Imago

Im vereinseigenen Juve-Podcast «Small Talk» erklärt Alisha Lehmann, weshalb Kritik an ihrem Äusseren an ihr abprallt, sie wehrt sich gegen Vorwürfe, wonach sie sich nicht auf den Fussball fokussiere und sie verrät, auf welche Art von Filmen sie total abfährt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann sagt im Juve-Podcast «Small Talk», dass sie die kürzlich von Lara Dickenmann im «Blick» geäusserte Kritik verletzt habe.

Wenn sie in den sozialen Medien wegen ihres Make-ups oder den auffälligen Fingernägeln kritisiert werde, dann lasse sie das dagegen kalt.

Und Lehmann verrät, auf welche Art von Filmen sie steht. Mehr anzeigen

In den sozialen Medien ist Alisha Lehmann ein Star, sie weiss sich wie kaum eine zweite zu vermarkten und mit Juve hat sie gerade eben die Meisterschaft gewonnen und beim Siegestanz den Ton angegeben. Die Wahrheit ist aber auch, dass die 26-Jährige oft nur auf der Bank sitzt und zuletzt auch nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde. Mit Blick auf die EM ist sie eine Wackelkandidatin.

Lehmann exponiert sich, wirbt für Unterwäsche oder zeigt Fussball-Tricks im Bikini. Auf dem Platz sticht sie mit ihren Tattoos, den langen Fingernägeln und dem nicht spärlich aufgetragenen Make-up optisch ebenfalls heraus. Dafür wird sie immer wieder kritisiert, was sie allerdings kaltlässt.

«Ich bin ein Mädchen, ein Mädchen-Mädchen. Und ich mache mir immer gerne die Nägel. Ich bin keine Verteidigerin, ich muss keine Einwürfe machen oder so. Es ändert nichts, wenn ich gemachte Nägel habe.» Ihr Motto: «Solange mir meine Mutter nicht sagt, dass es nicht gut ist, ist es in Ordnung.» Sie tue ja niemandem weh, wenn sie Make-up trage. «Was ist das Problem? Es ist einfach mein Ding. Ich kann auch ohne spielen, aber es ist zu meinem Markenzeichen geworden.»

Lachend fügt sie an: «Und manchmal geniesse ich es sogar, wenn sie wütend sind.» Dann trage sie absichtlich noch mehr Lippenstift auf und denke sich, dass das jetzt für all jene sei, die es nicht mögen.

«Dickenmann hat Dinge gesagt, die mich verletzt haben»

Es ist aber nicht so, dass jegliche Kritik einfach so an ihr abprallt. Nachdem Lehmann zuletzt nicht fürs Nationalteam aufgeboten wurde, sagte die ehemalige Nationalspielerin Lara Dickenmann im Blick: «Wenn man rein fussballerisch schaut, hat sie mich wenig überzeugt in den letzten Jahren in der Nati.» Und da sie bei Juve kaum spiele, sei es keine Überraschung, dass sie nicht aufgeboten worden sei.

Mit all ihren Aktivitäten abseits des Platzes habe sie eigentlich einen «200-Prozent-Job», mutmasst Dickenmann und schlussfolgert: «Das beeinträchtigt natürlich die fussballerische Entwicklung und Leistung. Weil andere gehen vielleicht nach Hause, schlafen, gehen ins Gym oder gehen noch einmal in Behandlung und konzentrieren sich aufs Essen. Wenn du die ganze Zeit unterwegs bist und den Kopf woanders hast, dann kann das schlussendlich gar nicht aufgehen, dass sie im Fussball ihre beste Leistung herausholen kann.»

Lehmann war enttäuscht als sie das hörte: «Sie hat Dinge gesagt, die mich tatsächlich verletzt haben, weil ich mit ihr in der Nati gespielt habe, und sie geht dorthin und sagt solche Dinge. Und ich dachte, wir sind Freundinnen. Ich würde so etwas nicht sagen.» Wenn jemand ihre Leistungen bewerte, sei das in Ordnung. «Aber wenn es um mein Privatleben geht, dann tut mir das ein bisschen weh. Aber nur von Leuten, die mir wichtig sind.»

Sie habe deshalb Dickenmann auch eine Sprachnachricht geschickt. Vieles stimme einfach nicht. Sie sei gar nicht so oft am Handy, gebe im Training immer Vollgas und ruhe sich nach den Einheiten aus. Ohne Mittagsschläfchen geht bei ihr nichts. «Mein Fokus liegt so sehr auf dem Fussball.»

Als eine Art Therapie schreibt Lehmann tagsüber viele Notizen: Sachen, die gut oder schlecht laufen, über Gefühle oder auch einfach mal lustige Dinge. «Ich mag das wirklich. Ich hoffe, niemand hackt jemals meine Notizen», sagt Lehmann und muss laut lachen.

Am Ende des Podcasts verrät Lehmann dann noch etwas, was so gar nicht zu ihrem Mädchen-Mädchen-Image passt. Sie stehe total auf Horror-Filme. Der Moderator staunt und will wissen, ob sie sich auch vorstellen könnte, in einem Film mitzuspielen. Sie habe sich das zwar noch nicht überlegt, aber warum nicht. Bleibt die Frage, ob sie lieber Killer oder Opfer wäre. Weder noch: «Ich möchte diejenige sein, der die Flucht gelingt.»

