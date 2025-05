Die EM-Sammelbilder von Topps. blue Sport

In wenigen Tagen kommen die Sammelbilder von Topps in den Schweizer Handel, in Deutschland sind die Heftli bereits verfügbar. blue Sport hat schon mal mit Sammeln begonnen.

Das Sammelheft von Topps für die Frauen-EM 2025 gibts in der Schweiz erst in einigen Tagen. blue Sport hat schon ein Exemplar in Deutschland gekauft.

Die Auswahl der 16 Spielerinnen ist interessant. Unser Barcelona-Juwel Sydney Schertenleib ist nicht darunter, jedoch Juventus-Stürmerin und Influencerin Alisha Lehmann, Coumba Sow und Nadine Riesen.

Das Trio wurde im letzten Aufgebot von Pia Sundhage nicht mehr berücksichtigt. Am Montagvormittag gibt Sundhage ihr Aufgebot für die letzten Spiele der Nations League bekannt.

23 Spielerinnen darf Pia Sundhage für die Heim-EM aufbieten. Im Sticker-Sammelheft von Topps werden pro Nation 16 Spielerinnen gelistet, also sieben weniger als es letztlich sein werden. Die Auswahl, welche Topps bei den Schweizerinnen trifft, ist zumindest gewagt.

Die vielleicht grösste Überraschung: Sydney Schertenleib fehlt. Mit Barcelona hat die 18-Jährige die Meisterschaft gewonnen und steht sowohl im Final der Copa de la Reina sowie im Champions-League-Final. Im vielleicht besten Team der Welt ist sie zwar nicht unumstrittene Stammspielerin, kommt aber dennoch auf ziemlich viel Einsatzminuten. Und in der Nati, da ist Schertenleib zuletzt gesetzt. In den vier bisherigen Nations-League-Spielen steht sie immer in der Startelf und ist in der Offensive die auffälligste Akteurin. Mit einem Schertenleib-Bildli zum Einkleben wäre Topps kein Risiko eingegangen.

Lehmann, Sow und Riesen mit Topps-Bildli

Mit anderen aber schon. Denn unter den 16 Spielerinnen sind gleich drei mit dabei, die beim letzten Zusammenzug nicht im Aufgebot standen: Alisha Lehmann, Coumba Sow und Nadine Riesen. Topps setzt also auf einige Wackelkandidatinnen. Natürlich hat das Trio intakte Chancen, den Sprung ins EM-Kader zu schaffen.

Bei Naomi Luyet könnte Topps dagegen goldrichtig liegen. Das YB-Juwel ist im letzten Jahr DIE Aufsteigerin der Saison, fällt dann wegen einer Sehnenscheidenentzündung monatelang aus. Erst am Sonntag gibt sie im Final-Rückspiel gegen GC ihr Comeback. Und da zeigt sie nach ihrer Einwechslung, dass sie das Fussballspielen nicht verlernt hat. Sie haucht YB neues Leben und ist ein wichtiger Faktor der Aufholjagd der Bernerinnen. Im Elfmeterschiessen verwandelt sie souverän und darf kurz darauf den Meisterpokal in die Höhe stemmen.

Sundhages letztes Aufgebot vor EM-Zusammenzug

Am Montag um 11 Uhr gibt Pia Sundhage nun erst mal bekannt, mit welchen Spielerinnen sie die letzten beiden Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Norwegen in Angriff nimmt. Für jene Spielerinnen, die kein Aufgebot erhalten, dürfte die Luft für ein EM-Aufgebot dünn werden. Ob Alisha Lehmann wohl dabei ist? Am Samstag gewann sie mit Juve nach der Meisterschaft auch den Cup-Final – zum Einsatz kam Lehmann in diesem Spiel aber nicht.

