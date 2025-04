Alisha Lehmann kickt am Strand den Nati-Frust weg

Alisha Lehmann droht die EM zu verpassen. Im aktuellen Aufgebot von Pia Sundhage fehlt die Offensivspielerin. Stattdessen kickt Lehmann am Strand in Dubai.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Während die Frauen-Nati in der Nations League um wichtige Punkte spielt – am Dienstagabend kommt es zum Duell mit Island –, vergnügt sich Alisha Lehmann am Strand in Dubai. Drei Monate vor Start der Heim-EM hat die 26-Jährige kein Aufgebot für die Nationalmannschaft erhalten. Stattdessen geniesst sie nun ein paar Tage Auszeit in der Sonne.

Ohne Fussball geht es aber auch in der freien Zeit nicht bei Lehmann. Auf Instagram zeigt sie an einem Strand in Dubai ihren 16,5 Millionen Followern ihre Tricks und schreibt dazu: «Die Leute fragen mich: Was machst du, wenn du am glücklichsten bist? Gib mir einfach einen Ball und ich bin überall glücklich.»

Um an der EM (2. bis 27. Juli) doch noch dabei zu sein, will Lehmann im Saisonendspurt auch auf dem Platz für Furore sorgen. Mit Juventus Turin führt Lehmann die Tabelle der Serie A Women an.