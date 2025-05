Alisha Lehmann will an der Heim-EM unbedingt dabei sein. Keystone

Beim letzten Nati-Zusammenzug vor der Heim-EM fehlte Alisha Lehmann im März im Aufgebot von Pia Sundhage. In einem Interview gibt die 26-Jährige nun zu: «Ich war sehr enttäuscht.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im März schaffte es Alisha Lehmann wegen fehlender Spielpraxis nicht ins Nati-Aufgebot.

«Ich war sehr enttäuscht. Ich habe mich so gefreut, meine Teamkolleginnen zu sehen (...). Als ich nicht aufgeboten wurde, hat es mich sehr getroffen», sagt Lehmann in einem Interview.

Den Traum von der EM-Teilnahme hat die 26-Jährige aber noch nicht begraben: «Ich bin jemand, der nie aufgibt.» Mehr anzeigen

Nur noch 50 Tage, dann fällt der Startschuss zur EM der Frauen in der Schweiz (2. bis 27. Juli). Nati-Trainerin Pia Sundhage wird in wenigen Wochen ihren EM-Kader bekannt geben. Die grosse Frage aus Schweizer Sicht: Wird Alisha Lehmann dabei sein oder nicht?

Sportlich konnte Lehmann zuletzt kaum Werbung in eigener Sache betreiben. Sie feierte mit Juventus Turin zwar den Meistertitel, kam dabei aber meistens nur zu Kurzeinsätzen oder gar nicht zum Zum. So fehlte sie auch beim letzten Nati-Zusammenzug im März.

In einem Interview mit «20 Minuten» spricht Lehmann offen über das Nicht-Aufgebot und sagt: «Ich war sehr enttäuscht. Ich habe mich so gefreut, meine Teamkolleginnen zu sehen und für die Schweiz zu spielen und die Fans zu sehen. Als ich dann nicht aufgeboten wurde, hat es mich natürlich sehr getroffen.»

EM-Traum noch nicht begraben

Sie habe danach ein wenig Zeit für sich gebraucht, will den Kopf nun aber nicht in den Sand stecken. «Ich bin niemand, der Emotionen vor anderen zeigt, ich zeige Emotionen eher, wenn ich alleine bin», so Lehmann. «Ich bin 26 Jahre alt, habe schon so viel in meiner Karriere erlebt, ich habe gelernt, mit Rückschlägen umzugehen.»

Entsprechend hat sie ihren «grossen Traum», an der Heim-EM dabei zu sein, auch noch nicht begraben. «Ich bin jemand, der nie aufgibt. Ich trainiere sehr hart und gebe alles dafür, dass ich schlussendlich aufgeboten werde. Und wenn das passiert, werde ich alles für die Nati geben», sagt Lehmann.

Für die Schweiz aufzulaufen, bedeute ihr alles. «Ich stehe hinter dem Land und für mich ist es das beste Land der Welt. Es freut mich auch, die glücklichen Gesichter zu sehen, wenn wir in der Nati spielen.»

Kritik lässt sie heute kalt

Die Bernerin ist nicht nur durchs Fussballspielen bekannt, sondern auch ein grosser Social-Media-Star. Allein auf Instagram folgen ihr 16,6 Millionen Menschen. Für ihre öffentlichen Auftritte und ihr Aussehen erntet Lehmann immer wieder Kritik. Früher habe sie das auch gestört. «Ich habe nicht verstanden, was das Problem ist», so die Juve-Spielerin. «Mittlerweile bin ich aber älter geworden und es ist mir egal. Ich finde die ganze Kritik sogar lustig.»

Wenn sich mal jemand über ihr dick aufgetragenes Make-up beschwert, legt sie gerne noch einen drauf. «Dann nehme ich halt extra den dunklen Lippenstift, dass sie noch mehr zu reden haben», so Lehmann. «Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es vielen Menschen langweilig ist. Und wenn sie durch mich etwas zu reden haben, bin ich auch happy.»

