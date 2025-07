Angerer ist begeistert: «Dafür feiere ich Sydney ab» blue Sport zeigt Goalie-Trainerin Nadine Angerer die frechen Aussagen von Sydney Schertenleib vor dem Knüller gegen Spanien. Die deutsche Fussball-Legende ist geradezu begeistert. 16.07.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sydney Schertenleib beweist an der Medienkonferenz vor dem EM-Viertelfinal viel Selbstvertrauen und sagt: «Auch die Spanierinnen sind schlagbar. Ich kenne ihre Schwächen»

Für den frechen Auftritt erhält sie im «Heimspiel bei der Nati» Lob von Goalie-Trainerin Nadine Angerer: «Ich feiere Sydney ab, aber nicht nur Sydney, sondern auch die ganzen Jungen.»

Das Team habe sich eine Siegermentalität angeeignet, sagt Angerer und fügt an: «Die sollen ruhig mal auch gross denken.» Mehr anzeigen

«Die Qualität am Ball ist sehr hoch, von jeder Einzelnen», sagt Sydney Schertenleib an der Medienkonferenz auf den Schweizer Viertelfinal-Gegner angesprochen. Die Barça-Legionärin weiss genau, welcher Brocken am Freitagabend auf die Nati wartet. Es sei wichtig, gegen Spanien kompakt zu stehen und aggressiv aufzutreten.

«Aber Spanien ist auch schlagbar», fügt Schertenleib selbstbewusst an. «Als kleine Schweiz denkt man, das sei nicht möglich. Aber ich weiss, dass sie Schwächen haben. Ich sehe sie jeden Tag im Training, was sie drauf haben und was sie noch verbessern können», so die 18-Jährige. «Daher mache ich mir keine Sorgen. Ich werde meinen Mitspielerinnen sicher ein paar Tipps geben, wie wir das packen können.»

Das Gewinnerdenken

Der freche Auftritt verblüfft die anwesenden Journalisten. «Atypisch schweizerisch» findet Michael Wegmann, Leiter blue News Sport. Und genau das gefällt Goalie-Trainerin Nadine Angerer ungemein.

«Ich feiere Sydney ab, aber nicht nur Sydney, sondern auch die ganzen Jungen. Mutig und selbstbewusst – und nicht nur die Jungen, sondern das ganze Team. Ich habe das Gefühl, da ist jetzt so eine Winning Mentality auch entstanden, so ein Gewinnerdenken», findet Angerer.

Und das sei gut so. «Die sollen ruhig mal auch gross denken und wir müssen uns ja auch mal irgendwann befreien von: Wir sind die kleine Schweiz», sagt Angerer und fügt an: «Ich liebe das Selbstbewusstsein, auch mal auf den Tisch zu hauen und auch mal mit breiter Brust voranzugehen. Ich finde das super.»

Die ganze Sendung

Heimspiel bei der Frauen-Nati | Episode 6 | Partystimmung und Dancing Queens Der Wind der Kritik dreht und Euphorie wird zu Rückenwind. Katja Haas spricht mit der Goalie-Trainerin Nadine Angerer und Michael Wegmann über die Degradierung von Herzog, Kritik an Sundhage und die Chancen im Viertelfinale gegen Spanien. 15.07.2025

