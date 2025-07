Angerer über Sundhage: «Alle locker bleiben, Pia macht das schon» 15.07.2025

Vor der EM gerät Pia Sundhage mehr und mehr in die Kritik. Doch an ihr scheint alles abzuprallen. Im Fussball-Talk «Heimspiel» erklärt Nadine Angerer, was Sundhage auszeichnet und wie die Schwedin tickt.

Erst steigt die Schweiz in der Nations League ab, danach flammen in der Vorbereitung auf die EM viele Diskussionen auf. Die Auswahl des EM-Kaders gleicht einem grossen Casting, die Goalie-Situation wird schlecht moderiert, genauso wie die 1:7-Pleite gegen die Junioren des FC Luzern. Auch dass die 65-jährige Nati-Trainerin stur an ihrem System festhält, bringt ihr Kritik ein.

Sundhage wischt alles vom Tisch und sagt Sätze wie: «Wenn man damit nicht umgehen kann, geht man besser nach Hause und macht etwas anderes.» Sie hoffe, dass sich die Leute aufgrund der Resultate ein wenig Sorgen machen würden. «Das zeigt, dass das Interesse vorhanden ist, was bei der Nati läuft, und dass es den Leuten nicht egal ist.» Sie hätten auch einen Plan B und C. Doch genau daran zweifeln vor der EM viele.

Angerer erklärt das Phänomen Sundhage

Ist Sundhage wirklich immer so abgeklärt? Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Frauen-Nati» sagt Goalie-Trainerin Nadine Angerer ohne mit der Wimper zu zucken: «Ja, absolut.» Natürlich sei die Kritik auch verständlich gewesen, wenn die Resultate ausbleiben. «Aber wir haben vieles ausprobiert, um dann natürlich auch top auf das Turnier vorbereitet zu sein.»

Liegt es an der Erfahrung oder an Sundhages Naturell, dass sie die Kritik einfach weglächeln kann, hakt Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, nach. «Pia ist so erfahren, die hat schon alles durchgemacht. Sie hat eine gute Mischung aus schwedischem Ruhepol plus ihrer Erfahrung. Was soll sie denn aus der Ruhe bringen? Sie weiss genau, was sie macht.»

Die Goalie-Legende erinnert sich an das letzte Gruppenspiel gegen Finnland. In der 79. Minute geht die Schweiz mit 0:1 in Rückstand und droht auszuscheiden. «Es war super hektisch auf der Bank, aber Pia stand in stoischer Ruhe da und hat dann wieder die richtigen Entscheidungen getroffen.» Nach dem Gegentor reagiert Sundhage mit einem Doppelwechsel und einer Systemumstellung: Und prompt erlöst die von der Bank gekommene Riola Xhemaili mit ihrem Tor in der Nachspielzeit die ganze Nation. Zusammenfassend sagt Angerer: «Alle locker bleiben, die Pia macht das schon.»

