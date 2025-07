Ann-Katrin Berger hat sich über ihre Narben ein Tattoo stechen lassen. Imago

Ann-Katrin Berger, Deutschlands Heldin vom Frankreich-Spiel, wird auch im Halbfinal gegen Spanien wieder im Fokus stehen. Sie, die schon so viel durchmachen musste in ihrem Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ann-Katrin Berger ist Deutschlands grosse Heldin im EM-Viertelfinal gegen Frankreich. Auch im Halbfinal gegen Spanien ruhen die Hoffnungen nicht zuletzt auf ihr.

Die 34-Jährige sorgt aber nicht nur auf dem Platz für Schlagzeilen. Schon zwei Mal ist sie an Schilddrüsenkrebs erkrankt.

Ein Tattoo an ihrem Hals verdeckt die Narben der Operation und übermittelt eine wichtige Botschaft. Mehr anzeigen

In der Vorrunde noch für ihr risikobehaftetes Spiel kritisiert, lässt Ann-Katrin Berger im Viertelfinal gegen Frankreich alle Kritiker verstummen. Erst rettet sie Deutschland mit einer Monster-Parade ins Penaltyschiessen und dort sticht die 34-Jährige erst recht heraus. Sie glänzt mit Paraden und tritt auch selbst als Schützin an – eiskalt haut sie das Ding in den Winkel.

Nach der Partie klopft sie sich aufs Herz und sagt in die Kameras: «Opa, das war für dich!» Wenige Tage zuvor erzählte Berger, dass ihr 92-jähriger Opa bereits ein Spiel an dieser EM besucht habe, aber erst für ein allfälliges Finale wiederkommen würde. «Deshalb musste ich auch kurz einen Elfmeter schiessen, zwei halten – und jetzt geht's weiter.»

Um den Final-Einzug tatsächlich zu schaffen, wird es am Mittwochabend (21.00 Uhr) gegen die favorisierten Spanierinnen erneut eine Berger in Top-Form brauchen. Doch damit kann die deutsche Torhüterin umgehen.

Die Wahnsinnsparade von Ann-Katrin Berger. Keystone

Berger kämpft zweimal gegen Schilddrüsenkrebs

Zwar spielt Berger schon seit Jahren auf höchstem Niveau, aber erst vor den olympischen Spielen 2024 wird sie zur Stammtorhüterin ernannt. In Paris hext sie Deutschland prompt zur Bronzemedaille. Sie wird in der Folge zu Deutschlands Fussballerin des Jahres gekürt und in den USA dank ihrer starken Leistungen beim Gotham FC als «Goalkeeper of the Year» gefeiert. Dort spielt sie mit ihrer Verlobten, der englischen Nationalspielerin Jess Carter, zusammen. Es läuft bei Berger.

Dabei hätte das Pendel auch in eine andere Richtung ausschlagen können. 2017 erkrankt Berger ein erstes Mal an Schilddrüsenkrebs, 2022 ein zweites Mal. Trotz Operationen und Radiojodtherapien kämpft sie sich jeweils erstaunlich schnell zurück. Angetrieben vom unbändigen Willen, ihr altes Leben zurückzubekommen. «Es gibt nichts Grösseres als diese Sehnsucht», erklärte sie dem «Stern».

Die Krankheit prägt auch ihren heutigen Blick aufs Leben: «Ich bin ein Typ, der im Moment lebt.» Ein Motto, das sie sich auch in Form eines Tattoos über ihre Narben am Hals hat stechen lassen. «Alles, was wir haben, ist das Jetzt», steht da in Schriftzeichen.

Sollte es mit dem Final-Einzug nicht klappen, dann wird es Berger wohl schneller verdauen als andere. Denn sie weiss aus eigener Erfahrung, dass es wichtigere Kämpfe gibt als jene auf dem Rasen.

Das könnte dich auch interessieren

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente. 19.07.2025