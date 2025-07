Die Schweizer Nati verliert zum EM-Auftakt gegen Norwegen trotz 1:0-Pausenführung und Chancenplus mit 1:2. Hier sind die Nati-Noten.

4 Livia Peng

Pflückt in der ersten Halbzeit die Bälle souverän aus der Luft. Beim 1:1 nach einer Ecke kommt sie nicht rechtzeitig aus dem Kasten. Verhindert in der 63. Minute das 1:3. Beim Elfmeter muss sie nicht eingreifen, Hegerberg verfehlt das Tor klar.

Peng: «Das 1:1 muss ich noch einmal anschauen» 02.07.2025

4 Iman Beney

Beney bleibt über weite Strecken unauffällig. Fokussiert sich auf ihren defensiven Part, schaltet sich nur selten in die Offensive ein. In der 90. Minute ist sie dann endlich mal ganz vorne anzutreffen und markiert beinahe den Ausgleich.

4.5 Viola Calligaris

Ballsicher und kompromisslos in den Zweikämpfen, das ist Calligaris. In der 26. Minute hat sie Glück, dass sie für ein taktisches Foul nicht Gelb sieht.

3 Julia Stierli

Abgesehen von einem missratenen Befreiungsschlag (17.) macht sie ihre Sache in der 1. Halbzeit gut. In der 58. Minute versucht sie zu klären und trifft ins eigene Tor, bitter. Wird in der 87. Minute ausgewechselt.

Die Schweizerinnen mit Goalie Livia Peng und Julia Stierli erlebten gegen die Norwegerinnen um Ada Hegerberg ein bitteres EM-Eröffnungsspiel. Keystone

4.5 Noelle Maritz

Maritz strahlt viel Sicherheit aus. Hat sie den Ball, bleibt er in den Schweizer Reihen. Mit einem sensationellen Tackling im eigenen Sechzehner (17.) unterbindet sie eine Top-Chance, allerdings geht danach die Fahne hoch.

Maritz: «Es ist enttäuschend, wir hätten mehr verdient» 02.07.2025

5.5 Nadine Riesen

Hat sie auf links den Ball, geht die Post ab. Sie sprintet und fightet, keinen Ball gibt sie verloren. In der 28. Minute belohnt sie sich gleich selbst und damit die ganze Schweiz. Riesen trifft via Pfosten zum 1:0.

Riesen: «Es hat unglaublich viel Spass gemacht auf dem Platz» 02.07.2025

3.5 Noemi Ivelj

Für die 18-Jährige wirkt die gigantische Kulisse womöglich doch ein wenig einschüchternd. Bei Ivelj schleichen sich einige unsaubere Zuspiele ein. Wird in der 64. Minute ausgewechselt.

5 Lia Wälti

Kleine Unsicherheit gleich zu Beginn, doch danach die erhoffte Stütze im zentralen Mittelfeld. Feuert in der 15. Minute einen gefährlichen Torschuss ab, glänzt mit einem starken Seitenwechsel und steht mit ihrem Schnittstellenpass aus der Drehung auch am Ursprung des 1:0.

4 Smilla Vallotto

Schaltet gut um, stopft Löcher und lanciert mehrmals Riesen. Überlässt Wälti im Mittelfeld das Spieldiktat, darf in den nächsten Partien gegen Island und Finnland gern wieder frecher werden.

5 Géraldine Reuteler

Wendig, läuft viel, schwer zu fassen für die Gegnerinnen. Immer gefährlich, hat jedoch Pech im Abschluss. Ein missglückter Lobversuch (14.), ein Lattenknaller (24.), ein herrlich parierter Schlenzer (66.) und eine Grosschance in der 83. Minute. Im eigenen Sechzehner verursacht sie mit einem Handspiel einen Elfmeter, den Ada Hegerberg kläglich verschiesst.

Reuteler: «Meine Chance muss ich nutzen, dann steht es 2:2» 02.07.2025

3.5 Riola Xhemaili

Stark, wie sie Riesen lanciert (4.) oder sich aus der Umklammerung der Gegenspielerin löst (21.). So richtig entfalten kann sie sich aber nicht. Andere sind torgefährlicher. In der 64. Minute macht sie Platz für Schertenleib.

Eingewechselte Spielerinnen

– Ab 64. Minute für Ivelj Alayah Pilgrim

Kommt in der 64. Minute für Ivelj, bringt viel Tempo mit. Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 64. Minute für Xhemaili Sydney Schertenleib

Kommt in der 64. Minute für Xhemaili. Super Pass auf Reuteler, deren Abschluss zur Ecke geklärt wird. Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 87. Minute für Stierli Ana-Maria Crnogorcevic

Kommt in der 87. Minute für Stierli, zu kurz für eine Benotung.

Crnogorcevic: «Die zwei Gegentore sind ärgerlich» 02.07.2025

