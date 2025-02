Das sagt Pia Sundhage über die abwesende Alisha Lehmann Wenn Pia Sundhage auf Spielerinnen angesprochen wird, die nicht im Kader stehen, dann wimmelt sie meistens ab. Sie spricht lieber über diejenigen, die dabei sind. Im Falle von Alisha Lehmann macht die Nati-Trainerin unter der Woche eine Ausnahme. 22.02.2025

Wenn Pia Sundhage auf Spielerinnen angesprochen wird, die nicht im Kader stehen, sagt sie jeweils, dass sie lieber über diejenigen spreche, die da sind. Bei Alisha Lehmann bricht die Nati-Trainerin mit dieser Regel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann kann dem Aufgebot für die ersten Länderspiele des Jahres aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht Folge leisten.

Unter der Woche wird Nati-Trainerin Pia Sundhage dennoch auf Alisha Lehmann angesprochen. Wäre die 26-Jährige überhaupt eine Verstärkung für die Nati? Schliesslich sitzt bei Juventus oft auf der Bank.

Normalerweise wimmelt Sundhage ab, wenn sie auf Spielerinnen angesprochen wird, die nicht dabei sind. In diesem Fall antwortet die Nati-Trainerin aber ausführlich und macht klar, dass Lehmann auch unter diesen Vorzeichen wichtig sein könne für die Nati. Mehr anzeigen

Am 10. Februar verkündete Pia Sundhage das Aufgebot für die ersten Länderspiele des Jahres. Der Name von Alisha Lehmann steht auf der Liste und dies, obwohl sie in den letzten Länderspielen nicht überzeugen konnte und bei Juventus Turin nicht über die Reservistenrolle hinauskommt.

In diesem Kalenderjahr hat Lehmann nur wenige Minuten gespielt und noch keinen Skorerpunkt gesammelt. Einzig in den beiden Viertelfinal-Spielen gegen Lazio in der Copa Italia durfte sie von Beginn an ran, wurde aber jeweils ausgewechselt und erst nach ihren Auswechslungen drehte Juve jeweils auf.

Wären die bisher gezeigten Leistungen ein Bewerbungsschreiben für einen normalen Job, so wäre es eines, das nicht aus der Masse herausstechen würde. Es hätte deshalb noch nicht einmal überrascht, hätte Sundhage Lehmann einen Denkzettel verpasst und sie für die ersten Spiele des Jahres gar nicht erst aufgeboten.

Doch es kommt anders: Lehmann wird aufgeboten, verletzt sich aber daraufhin am Oberschenkel und muss Forfait erklären. Vielleicht ist es genau das, was Lehmann, die am 21. Januar ihren 26. Geburtstag feierte, jetzt braucht. Eine kurze Pause, um den Kopf durchzulüften, sich neu zu sortieren und dann wieder voll anzugreifen.

Sundhages verbale Streicheleinheit für Lehmann

Denn wenn man hört, wie Sundhage, die beste Trainerin der Welt im Jahr 2012, im Rahmen einer Pressekonferenz über Lehmann spricht, der versteht rasch, dass der Zug für die 26-Jährige definitiv nicht abgefahren ist. «Alisha Lehmann könnte eine der stärksten und schnellsten Spielerinnen in einer Doppelspitze sein. Wenn wir in Ballbesitz sind und in guter Position, dann ist sie hinter der letzten Linie immer anspielbar. Ich finde, sie hat auch gezeigt, dass sie einen guten Abschluss hat.»

Und was sagt die Nati-Trainerin dazu, dass Lehmann bei Juve meist nur zweite Wahl ist? Das sei die Gefahr, wenn man in den Topligen spiele. «Aber es gibt immer einen Weg, denn am Ende des Tages trainiert man mit guten Spielerinnen. Und genau das tut auch Alisha. Das Wichtigste ist, dass sie die Situation annimmt und sich der Konkurrenz stellt, um auf Spielminuten zu kommen oder sogar um in der Startaufstellung zu sein.»

Dieser Konkurrenzkampf könne Lehmann dabei helfen, eine noch bessere Spielerin zu werden. «Und das kann man dann wiederum im Nationalteam einbringen», meint Sundhage und fährt fort: «Ist das einfach? Das hängt davon ab, wen man fragt. Aber es ist möglich, in die Nationalmannschaft berufen zu werden und dieses Team zu einem guten Team zu machen.»

Die Spiele gegen die kommenden EM-Gegnerinnen

Bei diesem Zusammenzug kann die abwesende Lehmann dem Team aber nicht helfen, das ist Tatsache. Am Freitag spielte die Nati beim Nations-League-Auftakt gegen Island 0:0, am Dienstag folgt das Spiel auswärts in Norwegen. Gegen beide Teams wird die Schweiz im Sommer auch an der Heim-EM treffen.

