Lia Wälti über ihre Kindheit: «Die eine oder andere Scheibe ist kaputt gegangen» Nati-Captain Lia Wälti wuchs in Langnau im Emmental auf. Schon in ihrer Kindheit spielte der Fussball – wie auch bei ihrer Schwester Meret – eine zentrale Rolle. 17.04.2025

An ihrem 32. Geburtstag können Lia Wälti tausende von Fans beim Fussballspielen zuschauen. Die Liebe zum runden Leder hat sie schon früh entdeckt. Im Gespräch mit blue Sport packt sie ein paar Anekdoten aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 19. April 2025 feiert Nati-Kapitänin Lia Wälti ihren 32. Geburtstag.

Feiern möchte der Arsenal-Star auf dem Platz, denn es steht das Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf dem Programm.

Mit blue Sport plaudert Wälti über schöne Kindheitserinnerungen. Mehr anzeigen

Am Samstag betritt Lia Wälti die ganz grosse Fussball-Bühne. Mit Arsenal steht sie im Halbfinal der Champions League. Das Hinspiel gegen Olympique Lyon findet im etwas mehr als 60’000 Zuschauer fassenden Emirates Stadion statt – und viele Plätze bleiben da erfahrungsgemäss nicht leer.

Schaffen es die Gunners, die Weichen mit einem Hinspiel-Sieg Richtung Final zu stellen, so dürfte Wälti ihren 32. Geburtstag in bester Erinnerung behalten. Das Spiel, das in über 50 Ländern rund um den Globus live im TV zu sehen ist, wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Lia Wälti plaudert über ihre Kindheit

Im Gespräch mit blue Sport erinnert sich Lia Wälti daran, wie sie schon als kleines Mädchen, zusammen mit ihrer Schwester Meret und den Nachbarskindern, im Innenhof des Quartiers Fussball gespielt hat. «Es ging sicher mal die eine oder andere Scheibe kaputt, wenn wir das Tor verfehlt haben, aber nichts Dramatisches, würde ich mal sagen.» Und gefolgt von einem Lächeln: «Man hat uns alles verziehen.»

Fotos aus Lia Wältis Kindheit Lia Wälti und ihre Schwester Meret (links) waren schon immer ein Herz und eine Seele. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti Schlitten als Torpfosten und schon kann bei den Wältis im Garten gekickt werden. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti Foto aus dem Jahr 2003: Lia Wälti knuddelt ein Kaninchen. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti Fotos aus Lia Wältis Kindheit Lia Wälti und ihre Schwester Meret (links) waren schon immer ein Herz und eine Seele. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti Schlitten als Torpfosten und schon kann bei den Wältis im Garten gekickt werden. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti Foto aus dem Jahr 2003: Lia Wälti knuddelt ein Kaninchen. Bild: Archiv Meret & Lia Wälti

Wenn Wälti zurückblickt auf ihre Kindheit, dann hat aber nicht nur der Fussball einen Platz in ihrem Herzen. «Wir sind sehr naturverbunden aufgewachsen, waren viel draussen und sehr, sehr polysportiv, würde ich sagen.» Und etwas hat sich besonders tief in Wältis Gedächtnis eingebrannt und zaubert ihr noch Jahre später ein Lächeln ins Gesicht: «Im Winter hatten wir immer eine Eisbahn im Garten. Da ist unser Vater fünf Mal in der Nacht aufgestanden und ging Wasser spritzen, damit wir ein top Eis hatten.»

Lia Wältis Papa hat auf dem Eisfeld im Garten auch selbst seine Runden gedreht. Credits: Archiv Meret & Lia Wälti.

