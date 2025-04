Ramona Bachmann: «Das ist sicher die beste Nati, in der ich gespielt habe» Nati-Star Ramona Bachmann blickt zuversichtlich auf das Nations-League-Spiel am Freitag gegen Frankreich. Ein Sieg sei möglich. Bachmann spricht gar davon, dass die Nati besser denn je sei. 02.04.2025

Ramona Bachmann wird bald Mama, der Fussball soll deswegen aber nicht in den Hintergrund rücken. Ihr grosses Ziel: Topfit werden und mit der Schweizer Nati eine starke Heim-EM spielen.

Am vergangenen Wochenende bestritt Ramona Bachmann ihr erstes Pflichtspiel seit fünf Monaten. Einerseits ist dies der langen Wettkampfpause in den USA geschuldet, andererseits wurde die 34-Jährige zuletzt auch noch von einer Verletzung ausgebremst. An der Pressekonferenz zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Frankreich spricht Bachmann über ihren Fitnesszustand, den Konkurrenzkampf, ihre Rolle im Team, die politisch angespannte Situation in den USA, Hasskommentare und die Heim-EM. Und natürlich über die anstehende Geburt ihres Sohnes, die besonders grosses Interesse weckt.

Ramona Bachmann über …

… die anstehende Geburt ihres Babys

Ich freue mich natürlich auf das, was kommt. Es ist eine sehr spannende Zeit. Ich habe gar nicht viel mehr zu sagen. Die Vorfreude ist sehr, sehr gross.

… den Stellenwert des Fussballs in dieser Zeit

Der Stellenwert des Fussballs hat sich überhaupt nicht verändert. Klar wird bei der Geburt der Fussball ein bisschen in den Hintergrund rücken für eine kurze Zeit. Aber es ist ganz klar, dass der Fussball mein Fokus bleiben wird. Zusammen mit meiner Frau ist ganz klar, dass wir schauen werden, dass wir den bestmöglichen Weg finden, dass ich auch im Hinblick auf die EM topfit sein werde.

… den Grund, weshalb die Frau jetzt in Frankreich ist

Das Baby kommt in Frankreich auf die Welt, aber ich kann bei der Geburt dabei sein. Das hat vor allem politische Gründe. Dann kommt noch dazu, dass wir gerne möchten, dass er den Schweizer und den französischen Pass hat. Gleichzeitig war es auch der Wunsch meiner Frau, das Kind in Frankreich zu bekommen, wo sie sich am wohlsten fühlt. Den Entscheid haben wir zusammen getroffen und es stimmt sehr gut für uns, so wie es momentan ist.

… den Wunsch, das Baby im EM-Camp dabei zu haben

Das ist mein Wunsch. Ich habe es angesprochen beim Verband und wir sind noch in den Abklärungen. Ich glaube, es wäre sicher etwas, das im Team auch etwas auslösen und vielleicht sogar unser Glücksbringer werden kann.

Bachmann wird Mutter – Sundhage: «Manche werden dann noch besser» Ramona Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte erwarten anfangs Mai Nachwuchs. Darf der Nati-Star das Baby ins Camp mitnehmen? Das sagt Trainerin Pia Sundhage. 03.03.2025

… die politische Situation in den USA

Es ist sicher sehr chaotisch, eine politisch schwierige Situation. Nicht nur für mich schwierig, auch für viele Einheimische. Es ist auch ein Thema bei uns im Team. Aber ich versuche einfach, die Werte, die ich vertrete, immer wieder öffentlich zu posten und dahinterzustehen.

… über homophobe und frauenfeindliche Kommentare

Ich finde es sicher falsch, wenn man das einfach so hinnimmt. Ich finde es schade und sehr ignorant von den Leuten, die solche Kommentare von sich geben. Es ist wichtig, dass wir immer wieder für unsere Werte einstehen und das auch öffentlich kundtun.

… die Situation bei Houston

Es ist kein Geheimnis, dass es letzte Saison sehr chaotisch war bei uns im Verein. Es gab extrem viele Wechsel. Der Trainer und der General Manager haben den Job verloren. Ich war ein bisschen unzufrieden, das ist so. Im Hinblick auf die Geburt, das habe ich auch sehr offen kommuniziert im Verein, war es im ersten Moment ein Wunsch von mir, einen Leihwechsel anzustreben. Aber ich hatte sehr gute Gespräche mit dem neuen Trainer und so haben wir uns entschieden, dass es doch der richtige Weg für mich ist, bei Houston zu bleiben. Und ich kann sagen, dass es definitiv der richtige Entscheid war. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich finde den neuen Trainer sehr gut, die Trainings sind super, sehr intensiv, sehr professionell.

… ihre Reservisten-Rolle in den letzten Nati-Spielen

Es ist kein Geheimnis, dass ich ein Fitness-Defizit hatte und auch die ganze Vorbereitung mit Houston verpasst habe. Die Kommunikation zwischen Houston und der Nati ist sehr gut momentan. Das Hauptziel ist, dass ich jetzt für Houston mehr und mehr spielen kann und dass ich dann am 2. Juli (Eröffnungsspiel gegen Norwegen; A.d.Red.) topfit bin. Bis jetzt hat es sehr gut geklappt und ich bin zufrieden, dass ich die ersten Minuten spielen konnte bei Houston.

Deshalb hat Sundhage Nati-Star Bachmann auf der Bank schmoren lassen Sowohl gegen Island (0:0) als auch gegen Norwegen (1:2) drückt Nati-Star Ramona Bachmann die Bank. Trainerin Pia Sundhage erklärt, dass Bachmann noch nicht bei 100 Prozent sei. 28.02.2025

… ihre Rolle in der Nati

Ich glaube, an meiner Rolle hat sich nichts verändert. Das Ziel ist sicher topfit zu sein am 2. Juli. Und ich weiss natürlich, dass ich extrem viele Qualitäten habe, mit denen ich dem Team weiterhelfen kann. […] Ich sehe mich auf allen offensiven Positionen. Ich glaube, Pia kennt mittlerweile meine Qualitäten. Ich habe bei ihr ja recht viele Freiheiten. Ich nehme die Position, wo sie das Gefühl hat, dass ich der Mannschaft am meisten helfen kann. Natürlich am liebsten auf der 10er-Position.

… die jungen Talente

Die Entwicklung ist natürlich super. Dass wir so viele gute junge Spielerinnen haben, das wird uns extrem helfen. Es wird immer wie schwieriger gegen uns zu verteidigen. Es ist super, wenn wir so viele Spielerinnen haben, die den Unterschied machen können. Das kann nur ein Vorteil sein, wenn sich der Gegner auf mehrere Spielerinnen konzentrieren muss, die wirklich ein Spiel entscheiden können.

… was sie von den Jungen lernt

Dass es mehr Konkurrenz gibt im Team. Das ist etwas sehr Wichtiges, um jede Spielerin noch einmal auf ein höheres Level zu bringen. Ich glaube auch, dass jede den Konkurrenzkampf spürt. Im Hinblick auf die EM ist das wichtig, damit wir die bestmögliche Leistung zeigen können.

… die Qualität der aktuellen Nati

Ich glaube schon, dass das die beste Nati ist, in der ich bislang gespielt habe.

… ihre Zukunftspläne als Fussballerin

Ich habe einen Vertrag bis Dezember 2026 und momentan habe ich eigentlich vor, den Vertrag zu erfüllen. Das heisst, wir werden alle zusammen zurück nach Amerika fliegen.

… das anstehende Spiel gegen Frankreich

Frankreich gehört definitiv zu den besten Teams. Über die individuelle Qualität von ihnen müssen wir gar nicht diskutieren. Ihre Schwäche sehe ich als Team. Ich finde, sie haben individuell die besten Spielerinnen, aber als Team sind sie nicht ganz auf der Höhe. Und das konnten wir im letzten Spiel gegen sie sehr gut ausnutzen. Da haben wir sogar einen Sieg gefeiert und ich glaube, das ist auch dieses Mal möglich.

