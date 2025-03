HALBZEIT

Keine Tore in der 1. Halbzeit

Das Beste aus Sicht der Zürcherinnen ist das Resultat. Denn die Baslerinnen sind im ersten Durchgang klar überlegen, zumindest was die Grosschancen angeht. Die grösste Chance überhaupt, lässt Krasniqi bereits in der 1. Minute liegen (Video unten). In der Schlussviertelstunde der 1. Halbzeit haben die Zürcherinnen dann aber besser ins Spiel gefunden. Noch ist hier rein gar nichts entschieden. Wir sind gespannt auf die 2. Halbzeit.