Nadine Riesen, seit wann nennst du dich Profi-Fussballerin? 24.07.2025

Erst seit dem Wechsel vom FCZ zu Eintracht Frankfurt nach der WM 2023 kann Nadine Riesen vom Fussball leben. Doch fragt man die gelernte Dentalassistentin nach ihrem Beruf, wird sie verlegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nadine Riesen war an der Heim-EM unumstrittene Stammspielerin und hat mit ihrem Tor gegen Norwegen für das erste Schweizer Highlight gesorgt.

Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» spricht die 25-Jährige unter anderem über ihren aussergewöhnlichen Werdegang.

Zu sagen, dass sie Profi-Fussballerin ist, fällt ihr aber noch immer schwer. Warum das so ist, erfährst du im Video oben. Mehr anzeigen

Nadine Riesen hat sich an der EM in diesem Sommer in die Herzen der Schweizer Fans gespielt. Ihre Powervorstösse, das Tor gegen Norwegen und auch ihre Interviews bleiben in Erinnerung. Im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» spricht sie über ihren aussergewöhnlichen Werdegang.

Heimspiel bei der Frauen-Nati | Episode 8 | Nadine Riesen: EM-Tor und Tränen Nadine Riesen sorgte mit dem ersten EM-Tor und ihrem Tränen-Interview für die ersten und letzten ganz grossen Gefühle rund um die Nati. Im Heimspiel blickt die EM-Heldin zurück aufs Turnier, die Emotionen und ihre Anfänge auf dem Acker in Bühler. 24.07.2025

Als die inzwischen 25-Jährige mit dem Fussball-Spielen beim FC Bühler beginnt, da existiert der Traum von einer Karriere als Profi-Fussballerin noch nicht wirklich. Und das bleibt noch eine ganze Weile so. Selbst als Riesen längst in der höchsten Schweizer Liga angekommen ist – sie spielt ab 2015 für St.Gallen, YB und den FCZ – und für die Nati an der EM 2022 zum Einsatz kam, ist das Profi-Geschäft noch weit weg.

So kommt es, dass Riesen für ein Leben ohne Fussball gerüstet ist: Die 25-Jährige ist gelernte Dentalassistentin, arbeitet während ihrer Zeit als YB-Spielerin zwei Jahre lang im Teilzeitpensum als Betreuerin in einer Tagesschule und absolviert danach die Spitzensport-RS. Im Sommer 2023 spielt sie mit dem Gedanken, sich zur Rettungssanitäterin ausbilden zu lassen. Doch sie wählt einen anderen Weg, wird für die WM 2023 aufgeboten, bei der sie in jedem Spiel zum Einsatz kommt, und unterschreibt einen Vertrag beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Die EM-Vergabe an die Schweiz als Schlüsselmoment

Gewisse Zweifel bleiben aber selbst da noch. Das ändert sich erst am 6. Dezember 2023 als bekannt gegeben wird, dass die EM 2025 tatsächlich in der Schweiz stattfindet. «Als klar war, dass die EM in der Schweiz ist, habe ich gewusst, dass ich diese Profibedingungen nutzen will. Die WM war auch unglaublich, aber so ein Turnier im eigenen Land ist schon noch einmal etwas anderes», sagt Riesen im «Heimspiel bei der Nati». Bei Frankfurt hat sie die Möglichkeit, voll auf die Karte Profi-Fussball zu setzen. «Ich wollte das wirklich mal ausleben und geniesse es sehr. Es ist ein grosses Privileg.»

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente. 19.07.2025

«Da kannst du wirklich auch Zeit investieren, um an deinen Defiziten zu arbeiten», erklärt die 33-fache Nationalspielerin. Am meisten schätze sie, dass sie länger auf dem Platz bleiben könne und die Unterstützung erhalte, die sie wirklich brauche. Ein grosser Unterschied zu ihrer Zeit in der Schweiz: «Um 19 Uhr wolltest du nicht unbedingt noch länger auf dem Platz bleiben, weil du brauchst auch den Schlaf, wenn du am nächsten Tag wieder arbeiten musst.»

Darum sagt Riesen nicht gerne, dass sie Profi-Fussballerin ist

Michi Wegmann, Leiter blue News Sport, will von Riesen wissen, seit wann sie sich auf die Frage nach ihrem Beruf als Profi-Fussballerin bezeichne. Prompt wird Riesen verlegen: «Also wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich, ich mache Sport.»

Warum tut sie sich so schwer damit, die Karten auf den Tisch zu legen? «Ich bin dankbar und geniesse es mega, Profi-Fussballerin zu sein» – und sie liebe Fussball über alles. «Aber sobald man das jemandem sagt, geht das Gespräch nur um mich. Aber ich interessiere mich auch für die Person gegenüber und will wissen, was sie macht.»

Derzeit geniesse sie ihr Leben als Profi-Fussballerin zwar, sagt Riesen, «aber ich freue mich auch wieder auf den Alltag, wenn man wieder einen Job hat oder irgendwas anderes macht. Aber momentan weiss ich meine Zeit sehr gut zu nutzen.»

