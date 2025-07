Videobotschaft von Freunden rührt Nadine Riesen zu Tränen 24.07.2025

«Ihr macht das mit Absicht», sagt eine sichtlich gerührte Nadine Riesen und wischt sich eine Träne aus den Augen. Die Nati-Heldin ist tief bewegt, als sie im «Heimspiel bei der Nati» mit Videobotschaften überrascht wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Nadine Riesen ist eine der grossen Figuren der Schweizer Nati zu Gast im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati».

Wie schon beim Interview nach dem bitteren EM-Aus, kullern Riesen ein paar Tränchen über die Wangen.

In einem Jahr, das nicht immer einfach war für die 25-Jährige, konnte sie sich immer auf ihre Freunde und Familie verlassen. Mehr anzeigen

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien wird Nadine Riesen vor laufender Kamera von den Emotionen übermannt und vergiesst bittere Tränen. Das Interview macht die Runde und trifft Fussball-Fans mitten ins Herz.

Im Fussball-Talk Heimspiel bei der Nati wird es erneut emotional. Freunde und Freundinnen wenden sich in einem Video an Riesen, erinnern sich an gemeinsame Zeiten und drücken aus, wie stolz sie auf ihre Heldin sind.

Zu viel für Riesen, die sich erneut Tränchen aus den Augen wischt. «Ihr macht das mit Absicht», witzelt die 25-Jährige. «Das ist schon herzerwärmend und schön. Aber sie wissen gar nicht, was sie alles dazu beigetragen haben. Sie sagen immer, sie seien stolz auf mich. Aber ich bin auch stolz auf meine Familie und Freunde, die immer für mich da waren.»

Bei Frankfurt sass Riesen vergangene Saison öfter als ihr lieb war auf der Bank, was ihr mental einiges abverlangt habe. «Und ich wurde auch mal nicht für die Nati aufgeboten, was das Ganze auch mega schwer gemacht hat. Wenn ich dann jemanden zum Reden oder etwas Ablenkung brauchte, dann waren sie alle für mich da. Man schätzt das unheimlich fest.»

So schafft es Riesen auch, stets positiv zu bleiben und einfach weiter hart an sich zu arbeiten. An der EM wird sie dann für ihren Durchhaltewillen reich belohnt. Riesen sorgt im Auftaktspiel gegen Norwegen mit ihrem Treffer für eine erste Gefühlsexplosion und liefert auch in den folgenden Spielen ab. Und was die Unterstützung der Fans angeht, ist sie noch immer hin und weg: «Das werden wir nie vergessen. Es ist unbeschreiblich, was wir erleben durften.»

Mit dem EM-Aus war die Reise aber noch nicht ganz zu Ende. Riesen verbrachte mit mehreren Nati-Kolleginnen einige Tage in Ibiza. Auch darüber spricht die Flügelflitzerin im «Heimspiel bei der Nati».

Der Fussball-Talk mit Nadine Riesen in voller Länge