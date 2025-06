Beginnt die EM-Vorbereitung mit einem grossen Kader: Nationaltrainerin Pia Sundhage. Bild: Keystone

Pia Sundhage gibt ein erstes Kader für die Heim-EM ohne Überraschungen bekannt. Am kommenden Montag rücken 30 Spielerinnen in Magglingen ins EM-Camp ein. Einige bekannte Gesichter fehlen vorerst.

Keystone-SDA SDA

Aufgrund von laufenden Verpflichtungen im Verein oder aus Regenerationsgründen werden einige Spielerinnen erst später zum Team stossen. Unter ihnen auch Captain Lia Wälti, die mit Arsenal kürzlich die Champions League gewann und ab der zweiten Wochen Teil des EM-Camps sein wird. Dann wird auch die zuletzt verletzt ausgefallene Schweizer Rekordnationalspielerin und -torschützin Ana-Maria Crnogorcevic einrücken.

Erst mit Beginn der dritten Vorbereitungswoche kann Nationaltrainerin Pia Sundhage auch auf die im Sturm gesetzte Sydney Schertenleib zählen, ebenso auf Naina Inauen und Smilla Vallotto, die mit ihren Klubs in Norwegen respektive Schweden noch in der Meisterschaft beschäftigt sind.

Luyet ist zurück

Gemäss dem SFV werden im Verlauf der EM-Vorbereitung voraussichtlich 35 Spielerinnen zum Zug kommen. Auch Junge wie Leela Egli (Freiburg), Leila Wandeler (Lyon) und Lia Kamber (Basel) erhalten die Chance, sich zu zeigen.

Teil des vorläufigen EM-Kaders sind sämtliche Spielerinnen, die zuletzt beim Abstieg in der Nations League dabei waren. Zudem kehren Lydia Andrade (Leipzig), Amira Arfaoui (Werder Bremen), Aurélie Csillag (Basel) und Eseosa Aigbogun (AS Roma) in den Kreis des Nationalteams zurück. Nach ihrer langen Verletzungspause ist auch Naomi Luyet (YB) Teil der Vorbereitung auf die EM, ebenso Luana Bühler von Tottenham Hotspur, die ihre Verletzung auskuriert hat.

Finales Aufgebot am 23. Juni

Das finale EM-Kader mit maximal 23 Spielerinnen wird am Vormittag des 23. Juni in Zürich bekannt. An diesem Montag beginnt für das Nationalteam in St. Gallen auch die dritte und letzte Woche der Vorbereitung, die mit einem Testspiel am 26. Juni auf der Winterthurer Schützenwiese gegen Tschechien ihren Höhepunkt erlebt. Zwei Tage später bezieht die SFV-Delegation dann ihr Basecamp im Hotel Seepark in Thun. Das erste Vorrundenspiel bestreitet die Schweiz am 2. Juli in Basel gegen Norwegen.

Der Fahrplan der Frauen-Nati bis zur EM 9. Juni: Start 1. Woche Pre-Camp in Magglingen

16. Juni: Start 2. Woche Pre-Camp in Nottwil

23. Juni: Kaderbekanntgabe finales EM-Kader

23. Juni: Start 3. Woche Pre-Camp in Abtwil SG

26. Juni: Vorbereitungsspiel gegen Tschechien in Winterthur

28. Juni: Bezug Basecamp Thun Mehr anzeigen

