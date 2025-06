blue Sport lässt Nati-Coach Pia Sundhage in Erinnerungen schwelgen 06.06.2025

Pia Sundhage staunt, lacht, gibt eine Gesangseinlage zum Besten und plaudert aus dem Nähkästchen. Was ein paar Fotos doch nicht alles auslösen können.

Als Spielerin gewinnt Pia Sundhage in Schweden vier Meistertitel (1979, 1981, 1984, 1989) und wird 1984 Europameisterin. Sie ist es, die im Final-Rückspiel gegen England den alles entscheidenden Elfmeter verwandelt. «Mit Fussball hatte das nichts zu tun, es war nur Matsch», erinnert sie sich. Die Party danach bleibt dennoch unvergessen.

Momentaufnahmen aus Pia Sundhages grosser Karriere 1981: Pia Sundhage (rechts) wird zur besten Fussballerin Schwedens gewählt. Links im Bild Jeanette Öhlund, eine der Kapitäninnen im schwedischen Nationalteam und Anette Börjesson (mitte). Bild: Imago 1984: Pia Sundhage jubelt, nachdem sie im EM-Final gegen England den alles entscheidenden Elfmeter verwandelt. Bild: Imago 1987: Die schwedische Frauenfussballnationalmannschaft nimmt eine Single mit zwei Kampfliedern für die EM in Norwegen auf. Schweden schafft es bis in den Final und unterliegt dort den Gastgeberinnen mit 1:2. Bild: Imago Von 2008 bis 2012 war Sundhage Trainerin des US-Teams und gewann in dieser Zeit die Olympischen Spiele 2008 und 2012 und führte das Team zum Vize-Weltmeistertitel 2011. Sie trainierte dort Weltstars wie Megan Rapinoe oder Alex Morgan. Bild: Imago 2013: Pia Sundhage wird zur besten Trainerin der Welt gekürt. Rechts neben ihr: Weltfussballer Lionel Messi, der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter und Weltfussballerin Abby Wambach. Bild: Imago 2013: Pia Sundhage war bei der EM in Schweden Trainerin des Heimteams. Die Reise endete im Halbfinal. Bild: Imago 2021: Als Nationaltrainerin von Brasilien macht Sundhage ganz neue Erfahrungen. Wenn sie sich an die mehrmalige Weltfussballerin Marta erinnert, dann kommen ihr als allererstes deren musikalischen Fähigkeiten in den Sinn. Bild: Keystone 2024: Pia Sundhage wird Trainerin der Schweiz und lernt in Marbella ihre Spielerinnen kennen. Das sei immer ein ganz besonderer Moment. Bild: Keystone 2024: Die Schweiz schlägt Polen bei Sundhages Debüt 4:1. Gemeinsam mit Alisha Lehmann strahlt sie. Überraschen tut, worüber sie mit ihr beim Kennenlernen gesprochen hat: «Katzen, Hunde, Kühe und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool.» Bild: Keystone 2012: Pia Sundhage spielt in ihrem Sommerhaus in Schweden Gitarre. Für sie bis heute ein wichtiger Rückzugsort: «Ich brauche diese Momente, in denen ich nicht im Wettkampfmodus bin.» Bild: Imago Momentaufnahmen aus Pia Sundhages grosser Karriere 1981: Pia Sundhage (rechts) wird zur besten Fussballerin Schwedens gewählt. Links im Bild Jeanette Öhlund, eine der Kapitäninnen im schwedischen Nationalteam und Anette Börjesson (mitte). Bild: Imago 1984: Pia Sundhage jubelt, nachdem sie im EM-Final gegen England den alles entscheidenden Elfmeter verwandelt. Bild: Imago 1987: Die schwedische Frauenfussballnationalmannschaft nimmt eine Single mit zwei Kampfliedern für die EM in Norwegen auf. Schweden schafft es bis in den Final und unterliegt dort den Gastgeberinnen mit 1:2. Bild: Imago Von 2008 bis 2012 war Sundhage Trainerin des US-Teams und gewann in dieser Zeit die Olympischen Spiele 2008 und 2012 und führte das Team zum Vize-Weltmeistertitel 2011. Sie trainierte dort Weltstars wie Megan Rapinoe oder Alex Morgan. Bild: Imago 2013: Pia Sundhage wird zur besten Trainerin der Welt gekürt. Rechts neben ihr: Weltfussballer Lionel Messi, der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter und Weltfussballerin Abby Wambach. Bild: Imago 2013: Pia Sundhage war bei der EM in Schweden Trainerin des Heimteams. Die Reise endete im Halbfinal. Bild: Imago 2021: Als Nationaltrainerin von Brasilien macht Sundhage ganz neue Erfahrungen. Wenn sie sich an die mehrmalige Weltfussballerin Marta erinnert, dann kommen ihr als allererstes deren musikalischen Fähigkeiten in den Sinn. Bild: Keystone 2024: Pia Sundhage wird Trainerin der Schweiz und lernt in Marbella ihre Spielerinnen kennen. Das sei immer ein ganz besonderer Moment. Bild: Keystone 2024: Die Schweiz schlägt Polen bei Sundhages Debüt 4:1. Gemeinsam mit Alisha Lehmann strahlt sie. Überraschen tut, worüber sie mit ihr beim Kennenlernen gesprochen hat: «Katzen, Hunde, Kühe und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool.» Bild: Keystone 2012: Pia Sundhage spielt in ihrem Sommerhaus in Schweden Gitarre. Für sie bis heute ein wichtiger Rückzugsort: «Ich brauche diese Momente, in denen ich nicht im Wettkampfmodus bin.» Bild: Imago

Die Erfolge von Sundhage als Trainerin

Auch als Trainerin feiert sie grosse Erfolge. Das US-Nationalteam führt sie 2008 und 2012 zum Olympiasieg und wird nach dem zweiten Triumph zur besten Trainerin der Welt gekürt. 2011 holte sie mit ihrem Team den Vize-Weltmeistertitel.

UEFA Women's EURO Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussballeuropameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. blue Sport begleitet die EM hautnah und bringt dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause: Alle Resultate, Live-Spiele, Experten-Analysen, Highlights und Stories rund um Nati! Keystone

Zwischen 2012 und 2017 stand sie bei den Schwedinnen an der Seitenlinie und führte das Team bei der Heim-EM 2013 in den Halbfinal, 2016 gabs bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Nicht ganz so erfolgreich war ihre Zeit in Brasilien, wo sie zwischen 2019 und 2023 amtete. Aber auch dort erlebt sie Unvergessliches und möchte deshalb die Zeit nicht missen.

Seit 2024 ist Sundhage Trainerin der Schweizer Nati. «Die Verpflichtung von Pia Sundhage ist ein weiterer Meilenstein im Schweizer Frauenfussball», kommentierte SFV-Präsident Dominique Blanc damals. Nach acht sieglosen Spielen in Folge und dem Abstieg in der Nations League wurde die Kritik an der 65-Jährigen zuletzt lauter.

Immerhin führt Sundhage die Nati im letzten Testspiel vor der EM zu einem 4:1-Sieg gegen Tschechien. Die Sieglos-Serie hat damit ein Ende gefunden – und die Schweizerinnen zeigen, dass sie das Toreschiessen nicht gänzlich verlernt haben. Die Kritiker bensäftigt dies aber nur teilweise. Die werden erst dann verstummen, sollte ihr Team auch an der am 2. Juli beginnenden EM abliefern.

Das könnte dich auch interessieren

Pia Sundhage: «Ich musste meinen Namen ändern, um Fussball zu spielen» Pia Sundhage spielt Fussball, seit sie 5 Jahre alt ist. Damit das überhaupt möglich war, war eine kleine Schummelei nötig. 13.02.2025

Vater Bachmann: «Ramona glaubt, sie ist fit genug» Die Schweizer Nati verliert gegen Norwegen mit 0:1. Ramona Bachmanns Vater zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht und blickt mit Sorgenfalten auf die EM. 05.06.2025