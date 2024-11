Bei Torhüter Maria Luisa «Mala» Grohs vom FC Bayern ist ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Imago

Die Fussballerin und deutsche Meisterin Maria Luisa «Mala» Grohs hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihr wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Der Verein versprach ihr jede Hilfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 23-jährige Profifussballerin Mala Grohs ist an Krebs erkrankt.

Die Torhüterin richtet sich in einem emotionalen Video an die Fans, bedankt sich für die grosse Unterstützung, die sie von allen Seiten erhalte, und gibt sich kämpferisch.

Der FC Bayern München unterstützt Grohs ebenfalls auf ganzer Linie und verlängert in dieser schwierigen Situation den Ende Saison auslaufenden Vertrag.

«Mit unserer Vertragsverlängerung wollen wir einen kleinen Teil beitragen, dass sie sich auf ihre Genesung konzentrieren kann – und ihr zeigen, dass sie wissen soll, dass der FC Bayern immer ihre Heimat ist», erklärt Sportvorstand Max Eberl. Mehr anzeigen

Torhüterin Maria Luisa «Mala» Grohs hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und wird dem FC Bayern sowie der Fussball-Nationalmannschaft auf unbestimmte Zeit fehlen. Bei der 23-Jährigen sei ein «bösartiger Tumor» diagnostiziert worden, hiess es. «Das Ganze ist sicher eine Challenge, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe, dass ich sie jetzt lösen muss», sagte Grohs in einem emotionalen Video. «Aber mit der Hilfe aller hier werde ich das auf jeden Fall meistern.»

Grohs spielt seit 2019 bei den Bayern und wurde seitdem dreimal deutsche Meisterin. Jüngst war sie von Bundestrainer Christian Wück in die A-Auswahl berufen worden, sagte aber wegen einer Mandel-Operation ab. Sie wartet noch auf ihr erstes Länderspiel. Danach stand sie bei den Bayern aber wieder zwischen den Pfosten, zuletzt am Dienstag beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Vålerenga.

Verein verlängert Vertrag

«Ich bin sicher, dass ich es mit der Hilfe, die ich jetzt von allen Seiten bekomme, schaffe und wieder ganz gesund werde», wurde die Spielerin zitiert. Bayern-Präsident Herbert Hainer sagte: «In solchen Momenten rückt der Sport in den Hintergrund. Unser Verein steht gemeinsam mit der ganzen FC-Bayern-Familie hinter Mala Grohs.»

Zugleich verkündete der deutsche Meister, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit der Keeperin um ein Jahr bis Juni 2026 zu verlängern. «Mit unserer Vertragsverlängerung wollen wir einen kleinen Teil beitragen, dass sie sich auf ihre Genesung konzentrieren kann – und ihr zeigen, dass sie wissen soll, dass der FC Bayern immer ihre Heimat ist», sagte Sportvorstand Max Eberl in Richtung der gebürtigen Münsteranerin, die seit Januar 2021 auf insgesamt 81-Profieinsätze für die Bayern kam.

Bitte um Privatsphäre

Münchens Frauen-Fussball-Direktorin Bianca Rech sagte: «Sie wird ganz nah bei uns und immer ein Teil unseres Teams sein. Alles ist darauf ausgerichtet, dass sie erst einmal gesund wird – und dann wieder auf den Platz zurückkehrt.»

Der Verein bittet darum, von Nachfragen abzusehen und die Privatsphäre der Spielerin zu respektieren.

