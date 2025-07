Spaniens Superstar Aitana Bonmati wird umzingelt von Italienerinnen. Keystone

Am Freitag trifft die Nati im EM-Viertelfinal auf Spanien. Mit an Bord ist auch Aitana Bonmati. Die Weltfussballerin, die nur wenige Tage vor dem EM-Start mit einer Hirnhautentzündung in ein Spital eingeliefert wurde.

Kurz vor der EM wird die Spanierin mit einer Hirnhautentzündung ins Spital eingeliefert.

An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Schweiz spricht sie über die schwierige Zeit. Doch inzwischen sei sie wieder bei 100 Prozent. Da muss sich die Schweizer Nati auf etwas gefasst machen.

Aitana Bonmati führte Spanien 2023 zum WM-Titel und wurde 2023 und 2024 zur Weltfussballerin gekürt. Mit dem FC Barcelona hat sie schon diverse Titel abgeräumt, unter anderem drei Mal die Champions League. Doch kurz vor der EM die Schock-Meldung: Bonmati wird mit einer viralen Meningitis in ein Spital in Madrid eingeliefert. Dort wird sie drei Tage lang behandelt, ehe sie doch noch auf den EM-Zug aufspringt.

Vor dem Spiel gegen die Schweiz blickt sie noch einmal zurück auf diese turbulenten Tage: «Es kam unerwartet, von einem Tag auf den anderen. Ich war in Topform, habe super trainiert, fühlte mich körperlich gut und plötzlich befinde ich mich im Spital.» Es sei nicht einfach gewesen, damit klarzukommen, doch sie habe immer daran geglaubt, dass sie es an die EM schaffen werde. «Zum Glück kann ich heute sagen, dass ich kurz vor dem Viertelfinale stehe und nicht im Spital liege. Dafür muss ich dankbar sein.»

Bonmati will Spass haben

Beim Auftaktspiel gegen Portugal (5:0) wird sie 10 Minuten vor Schluss eingewechselt, beim 6:2 gegen Belgien bereits zur Pause und beim abschliessenden 3:1-Sieg gegen Italien spielt sie durch. Es klingt schon fast wie eine Drohung, wenn sie nun sagt: «Ja, ich bin wieder zu 100 Prozent fit, mental und körperlich.» Oder: «Ich möchte Spass haben, was mir bisher noch nicht so sehr gelungen ist. Ich hoffe also, dass ich den Rest des Turniers geniessen und mein ganzes Potenzial einbringen kann.»

Bedenken, dass Spanien die Schweiz unterschätzen könnte, wischt Bonmati vom Tisch. «Ich glaube, wir sind ein bescheidenes Team. Was wir erreicht haben, ist gut, aber es hilft uns nicht weiter. Jetzt kommen Spiele, in denen es um Leben und Tod geht, in denen man gewinnt oder ausscheidet.» Und Ausscheiden, das scheint keine Option zu sein für die Spanierinnen. Auch dass die Schweizer Nati vom Publikum angetrieben wird, beunruhigt sie nicht: «Es kann ihnen helfen, ja. Aber es kann sich auch nachteilig auswirken, denn es bedeutet auch Druck für sie.»

Das sagt Spaniens Superstar Bonmati zu Schertenleib und Crnogorcevic Aitana Bonmati wird vor dem EM-Viertelfinal gegen die Schweiz auf Sydney Schertenleib und Ana-Maria Crnogorcevic angesprochen. 17.07.2025

