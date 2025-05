Die 5 wichtigsten Nati-Antworten Pia Sundhage: «Bringt Bachmann ihr Baby zur EM, wäre das gut fürs Team»

«Ich glaube nicht daran, dass es Alisha Lehmann noch an die EM schafft» Alisha Lehmann und Coumba Sow feheln im Aufgebot von Pia Sundhage für die anstehenden Nations-League-Spiele der Frauen-Nati. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Sandro Zappella. 19.05.2025

Nati-Trainerin Pia Sundhage hat das Aufgebot für die anstehenden Nations-League-Spiele bekanntgegeben. Die Schwedin erklärt, warum es Alisha Lehmann und Coumba Sow erneut nicht ins Kader geschafft haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pia Sundhage gibt das Aufgebot für die nächsten Nati-Spiele in der Nations League gegen Frankreich und Norwegen bekannt.

Erneut nicht mit dabei ist Alisha Lehmann: «Sie hatte zuletzt nicht viel Spielzeit. Das macht es etwas schwieriger.»

Weiter verrät Sundhage, dass Ramona Bachmann, die seit Anfang Mai Mutter ist, ihr Baby an der EM wohl dabei haben darf. Mehr anzeigen

Nati-Trainerin Pia Sundhage hat ihr Kader für die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Frankreich (Freitag, 30. Mai) und Norwegen (Dienstag, 3. Juni) bekanntgegeben. Es sind dies die letzten Pflichtspiele vor der anstehenden Heim-Europameisterschaft, die im Juli beginnt.

Das sind die fünf wichtigsten Fragen, die Sundhage beantwortet hat.

Würden Sie dieses Kader – Stand heute – für die EM genau so aufbieten?

Das ist nicht das EM-Kader. Es ist wichtig für alle, diejenigen die aufgeboten wurden, als auch diejenigen die nicht im Aufgebot stehen, dass sie wissen, dass sie noch eine Chance haben. Die Tür ist weiterhin offen. Wir werden auf jeden Fall einige Dinge ausprobieren. Es ist der 19. Mai und das wichtigste Spiel ist am 2. Juli gegen Norwegen (EM-Auftakt, die Red.). Wir haben also noch Zeit. Wir werden noch viel beobachten und diskutieren, bis das EM-Aufgebot am 23. Juni bekanntgegeben wird. Es geht nicht darum, die 23 besten Spielerinnen aufzubieten, sondern darum, das beste Team zusammenzustellen. Im Moment ist die Tür für niemanden zu.

Unser Kader für die letzten zwei Spiele der Nations League 🔥

Notre sélection pour les deux derniers matches de la Ligue des Nations

La nostre convocate per le ultime due partite di Nations League



🇨🇭🆚 🇳🇴

📆 3.6 🕖 20:00

🏟 Tourbillon, Sion

🎟 https://t.co/cjM6IX9vcD pic.twitter.com/j3JDQNuyqY — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 19, 2025

Riola Xhemaili ist nach einer starken Saison bei PSV zurück in Ihrem Aufgebot. Was erwarten Sie von ihr?

Wenn wir auf alle Spiele zurückschauen, die wir gemacht haben, dann fällt auf, dass wir keine klassischen Torschützinnen haben. Wir haben vielleicht zehn Spielerinnen mit zwei Toren. Das ist also eine Chance für Riola, um reinzukommen und einen Unterschied zu machen. Sie ist kopfballstark und hat viele Tore erzielt, das ist ihre Chance, sich zu beweisen.

Es fehlen im Aufgebot erneut grosse Namen wie Coumba Sow und Alisha Lehmann. Warum sind diese nicht im Aufgebot?

Coumba Sow hat immer noch die Chance, aufgeboten zu werden. Ich mag es wirklich, dass es im Mittelfeld so viel Konkurrenz gibt. Wir werden also sehen.

Wenn es um Alisha Lehmann geht, ist das Problem, dass sie nicht viel Spielzeit hatte. Das macht es etwas schwieriger. Zudem hatte sie eine leichte Verletzung. Wir schauen mal, wie es die nächsten zwei Spiele läuft. Wir haben wie gesagt zu wenig Torschützinnen. Es hängt davon ab, wie es die Stürmerinnen machen. Es ist ein Wettbewerb und wir haben immer noch Zeit.

YB-Heldin Naomi Luyet ist ebenfalls nicht dabei. Weshalb?

Ich habe so viel Respekt für ihre Geschichte. Wenn du das letzte Spiel anschaust und denkst, was sie durchgemacht hat (sie zog sich im November eine hartnäckige Beckenverletzung zu, die Red.). Sie kam im Meisterschaftsfinale für YB rein und hatte einen riesigen Einfluss in bloss fünf Minuten. Das war super zu sehen. Es gibt also viel Positives, aber wir wollen nichts überstürzen und es ist wie gesagt noch viel Zeit vor dem 2. Juli. Hoffentlich wird es bei ihr immer besser und besser. Aber stand jetzt finde ich, ist es zu früh.

Wie geht es der frisch gewordenen Mutter Ramona Bachmann und darf sie ihren Sohn mitnehmen an die EM?

Ich habe mit Ramona gesprochen. Sie ist glücklich. Sie ist jetzt eine fussballspielende Mutter. Sie hat mit dem Klub trainiert und es ist noch nicht klar, ob sie zum Team stösst oder nicht. Im Moment gehört sie zum Kader und der Fitnesscoach schaut, dass er ihr all den Support geben kann, der möglich ist.

Denn so eine Spielerin, mit so viel Erfahrung, wenn sie fit wird, wird sie dem Team helfen und das ist entscheidend. Ich hoffe, die Tatsache, dass sie Mutter wurde, hilft. Du bist glücklich, du tust alles. Darum hoffe ich, dass sie, wenn ich sie wieder sehe, eine glückliche Mutter und eine gute Fussballerin ist.

Das Baby mit zur Europameisterschaft zu bringen, ist ein Thema. Es ist noch nicht in Stein gemeisselt, aber wir werden das lösen. Es wäre gut für sie, die Familie und auch für das Team.

