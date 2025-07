Lucy Bronze hat während der EM auf die Zähne gebissen. imago

Für den Erfolg nehmen Sportlerinnen und Sportler oft grosse körperliche Schmerzen auf sich – Englands Fussballerin Lucy Bronze ging an der EM aber noch einen Schritt weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lucy Bronze spielte die komplette Fussball-EM mit einem gebrochenen Schienbein – ohne dass jemand davon wusste.

Die 33-Jährige stand insgesamt 598 Minuten auf dem Platz und verwandelte im Viertelfinale den entscheidenden Elfmeter. «Sie ist unmenschlich», sagt Bronzes frühere Teamkollegin Ellen White.

Im Final musste Bronze ausgewechselt werden – aber wegen einer anderen Verletzung. Die Engländerinnen setzten sich im Penaltyschiessen gegen Spanien durch und holten sich den Titel. Mehr anzeigen

Die 33-Jährige spielte das ganze Turnier in der Schweiz mit einem gebrochenen, linken Schienbein durch. «Aber niemand wusste davon», verriet Bronze nach dem Final der «BBC». Wann genau sie sich die Verletzung zugezogenen hatte, blieb zunächst offen.

Bronze war die älteste Spielerin der Lionesses bei der EM und stand trotz ihrer Verletzung für insgesamt 598 Minuten auf dem Feld – nur drei andere Engländerinnen sammelten mehr Einsatzzeit. Schon im Viertelfinal sorgte sie für Aufsehen, als sie sich selbst eine Bandage um das rechte Bein anlegte und später im Penaltyschiessen mit einem wuchtigen Schuss den entscheidenden Treffer markierte.

Drei Verlängerungen nacheinander

Im Final wurde sie in der Verlängerung ausgewechselt – aber nicht wegen des Schienbeins. «Ich habe mich heute am Knie des anderen Beins verletzt», schilderte Bronze. «Deshalb habe ich von den Mädels nach dem Schweden-Spiel so viel Lob bekommen, weil ich so grosse Schmerzen hatte. Aber wenn das nötig ist, um für England zu spielen, dann mache ich das.»

Trainerin Sarina Wiegman lobte die «wahnsinnige Mentalität» ihrer erfahrenen Verteidigerin. Die Engländerinnen hatten in allen drei K.o.-Partien mindestens die Verlängerung gebraucht, um weiterzukommen. Bronze spielte in Viertel- und Halbfinale durch – trotz Schienbeinbruch. So sagte Bronzes frühere Teamkollegin und BBC-Expertin Ellen White: «Ich meine das auf die netteste Art, aber sie ist unmenschlich.»

