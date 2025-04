Frauen-Nati optimistisch vor Kracher gegen Frankreich Für die Mannschaft von Pia Sundhage ist das Spiel eine wichtige Prüfung vor der Heim-EM im Sommer. Die Trainerin und die Verteidigerin Viola Calligaris zeigen sich einen Tag vor dem Frankreich-Spiel optimistisch. 03.04.2025

Für das Nations-League-Spiel der Frauen-Nati im Kybunpark gegen Frankreich wurden über 10'000 Tickets verkauft – und damit mehr als zuletzt bei den Männern. Viola Calligaris freut's.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag spielt die Schweizer Frauen-Nati im Kybunpark gegen Frankreich. Über 10'000 Tickets wurden verkauft. Beim letzten Länderspiel der Männer kamen nur 8363 Fans nach St.Gallen.

Viola Calligaris freut sich über das wachsende Zuschauerinteresse. Das gebe ihnen einen zusätzlichen Push.

Zuletzt verpasste Calligaris bei Juventus mehrere Spiele wegen muskulärer Probleme. Sie sei aber wieder «topfit» und hoffe, dass sie spielen werde. Allerdings spürt auch sie den Konkurrenzkampf. Mehr anzeigen

In den ersten beiden Länderspielen der Nations League gegen Island und Frankreich (21. und 25. Februar) spielt Viola Calligaris durch. Direkt nach dem Norwegen-Spiel sagte sie, sie sei ziemlich kaputt. Tatsächlich verpasst sie danach vier Pflichtspiele in Folge. Am vergangenen Wochenende steht sie bei Juve erstmals wieder im Kader, drückt aber noch die Bank.

Sie habe muskuläre Probleme gehabt, klärt Calligaris auf und sagt: «Jetzt bin ich wieder topfit.» Ob sie gegen Frankreich spielen wird, weiss sie allerdings noch nicht. blue Sport fragt deshalb direkt bei der Trainerin nach. Eine Spielerin, die am Tag vor dem Spiel direkt neben ihr sitze, die werde am nächsten Tag kaum auf der Bank sitzen, oder? Die Nati-Trainerin lacht: «Mein Kommentar dazu ist: Mal sehen.» Vor dem Abendessen gebe es eine Matchbesprechung, da werde Viola erfahren, ob sie spiele oder nicht.

Am Tag vor dem Spiel gegen Frankreich sprechen Nati-Trainerin Pia Sundhage und Abwehrspielerin Viola Calligaris zu den Medien. Bild: Keystone

Klar ist, der Konkurrenzkampf in der Nati wird grösser. Auch für Calligaris. Denn erstmals wurde Verteidigerin Laia Ballesté aufgeboten, die bei Espanyol Barcelona Stammspielerin ist. Bangt Calligaris nun um ihren Nati-Stammplatz? «Es ist nicht optimal, wie es momentan bei Juve läuft. Das ist sicher kein Geheimnis.» Konkurrenzkampf gebe es aber immer und das sei auch gut so: «Das macht uns alle noch einmal ein Stück besser.»

Sundhage sagt auf Ballesté angesprochen: «Sie scheint relaxed zu sein und macht es soweit ganz gut. Und hoffentlich kann ich ihr morgen oder dann gegen Island eine Chance geben.» Sie denke, dass die Defensive gegen Frankreich ziemlich beschäftigt sein werde. «Da kann es sein, dass wir in der Halbzeit oder ein bisschen später Wechsel vollziehen. Das wäre eine Chance für Laia, dass sie sich zeigen kann.» Klingt erstmal nicht nach Startformation, doch die Antwort gibt es am Freitagabend.

Laia Ballesté könnte gegen Frankreich oder Island ihr Nati-Debüt geben. Bild: Keystone

Klar ist indes, dass man es am Freitag mit einem harten Brocken zu tun bekommt. Frankreich hat die ersten beiden Spiele in der Nations League gewonnen und ist klarer Gruppenfavorit. Zwar hat die Schweiz im letzten Herbst ein Testspiel gegen Frankreich 2:1 gewonnen, was durchaus Mut macht. Calligaris hebt aber den Mahnfinger: «Bei ihnen haben schon extrem viele Spielerinnen gefehlt, die matchentscheidend sein können. Von dem her wird das schon ein anderes Spiel.»

Das Interesse an der Frauen-Nati wächst weiter

Ein Faktor könnten auch die Zuschauer sein, denn bereits sind über 10'000 Tickets verkauft worden. Am Freitagabend werden also mehr Fans im Stadion sein als dies beim letzten Länderspiel der Männer-Nati der Fall war. Das Testspiel gegen Luxemburg, das ebenfalls im Kybunpark in St.Gallen über die Bühne ging, verfolgten nur 8363 Menschen vor Ort. Darauf angesprochen sagt Calligaris schmunzelnd: «Es ist auch mal schön, wenn man den Vergleich umkehren kann und die Frauen oben stehen.»

Doch darum geht es der 62-fachen Nationalspielerin nicht. Es sei einfach schön zu sehen, dass das Interesse zunehme, gerade auch im Hinblick auf die Heim-EM. «Ich freue mich riesig und es ist immer schön, wenn man vor vielen Zuschauern spielen kann. Die geben einem schon noch das letzte Stück Power, das man dann braucht auf dem Platz.» Gerade gegen ein Top-Team wie Frankreich kann das mit Sicherheit nicht schaden.

Das könnte dich auch interessieren

Ramona Bachmann: «Das ist sicher die beste Nati, in der ich gespielt habe» Nati-Star Ramona Bachmann blickt zuversichtlich auf das Nations-League-Spiel am Freitag gegen Frankreich. Ein Sieg sei möglich. Bachmann spricht gar davon, dass die Nati besser denn je sei. 02.04.2025

Sundhage zum Nati-Aufgebot: «Es wird auch für uns schwieriger» Mit Alisha Lehmann und Coumba Sow erhalten zwei langjährige Nati-Spielerinnen kein Aufgebot, auch Riola Xhemaili ist trotz guten Leistungen im Verein nicht dabei. Die besten 23 Spielerinnen aufzubieten, sei nicht einfach, so Trainerin Pia Sundhage. 24.03.2025