Ana-Maria Crnogorcevic nach dem 2:0-Sieg gegen Island. Imago

Ana-Maria Crnogorcevic hat in ihrer Karriere schon so ziemlich alles erlebt, ein Turnier wie die Heim-EM ist aber auch für sie etwas Einmaliges. Ob sie gegen Finnland erstmals an diesem Turnier in der Startelf steht? Möglich.

Mit 171 Einsätzen ist Ana-Maria Crnogorcevic Rekordnationalspielerin und ihre 74 Tore sind ebenfalls alleiniger Bestwert. Dennoch spielt die 34-Jährige in der Nati in jüngerer Vergangenheit oft nur die zweite Geige. Sowohl gegen Norwegen als auch gegen Island wurde Crnogorcevic jeweils eingewechselt. Am Tag vor dem Spiel gegen Finnland sitzt die Frau der Rekorde an der Pressekonferenz neben der Trainerin. Auf die Frage, ob nach zwei Teileinsätzen die Zeit reif sei für die Startelf, meint sie: «Das kannst du die Trainerin fragen.»

Bei Sundhage beisst man mit einer solchen Frage seit jeher auf Granit. Crnogorcevic bringe viel Erfahrung mit, auf und neben dem Platz. Sie werde dem Team helfen, in der einen oder anderen Rolle. Helfen könnte sie dem Team auch bei Standardsituationen, wo man auf beiden Seiten des Spielfelds noch viel Luft nach oben hat. Könnte Crnogorcevic als Zielspielerin die Lösung des Problems sein? Sundhages Antwort, ein langgezogenes «Yeeees».

Klar ist, dass Crnogorcevic auf einen Einsatz brennt. Denn die Heim-EM ist etwas ganz Besonderes. Die Stimmung in den Stadien, die Fanmärsche, das übertrifft ihre Erwartungen: «Mein erstes Länderspiel war vor 16 Jahren vor 200, 300 Zuschauern im Stadion in Wohlen, das nur auf einer Seite eine Tribüne hatte. Damals hätte ich so etwas wie jetzt für unmöglich gehalten. So etwas zu erleben, ist für alle Spielerinnen ein Highlight.» Sie seien zwar oft in ihrer «Bubble», doch sie würden schon auch spüren, dass sie immer stärker im Fokus stehen: «Wenn wir mal in die Migros oder den Coop huschen, werden wir schon erkannt und einige wollen Autogramme. Man sieht auch immer mehr Leute, die Frauennamen auf ihren Shirts haben.»

«Finnland ist mit das stärkste Team in der Gruppe»

Der Schweiz reicht ein Unentschieden, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Die Ausgangslage ändere für sie nichts. «Ich spiele gar nicht gerne auf Unentschieden. Das ist keine Option. Wir wollen nach vorne spielen, Tore schiessen und den Fans etwas zurückgeben.» Ein Selbstläufer wird das nicht: «Für mich ist Finnland mit das stärkste Team in der Gruppe. Es wird ein fantastisches Spiel und ein schwieriges Spiel.»

Trifft das Worst-Case-Szenario ein und scheidet die Schweiz aus, könnte es dann auch ihr letztes Spiel für die Nati gewesen sein? «Darüber denke ich nicht nach», sagt die 34-Jährige. Ihr Fokus liegt nur auf dem nächsten Spiel: «Es war von Anfang an unser grosses Ziel, Geschichte zu schreiben und in den Viertelfinal einzuziehen.»