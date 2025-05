Sydney Schertenleib ist nach dem 3:3 gegen Island bedient. Keystone

Für die Schweizer Nati geht es in den kommenden beiden Nations-League-Spielen nicht nur darum, Selbstvertrauen für die Heim-EM zu tanken, sondern auch den folgenschweren Abstieg aus der Liga A zu verhindern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati kämpft in der Nations League gegen den Abstieg aus der Liga A. Verliert sie gegen Frankreich und Norwegen, so wäre der Abstieg in die Liga B besiegelt.

Wird die Schweiz Gruppenzweiter, so ist der Verbleib in der Liga A Tatsache, als Gruppendritter hätte sie die Chance, den Liga-Erhalt via Playoffs zu sichern.

Als Absteiger wäre es für die Schweizer Nati schwieriger, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren. Deshalb dienen die kommenden Nations-League-Spiele nicht bloss der Vorbereitung auf die Heim-EM. Mehr anzeigen

Mit der Heim-EM in diesem Sommer (2. bis 27. Juli) steht für alle Schweizer Fussballerinnen ein grosses Karriere-Highlight bevor. Doch die kommenden beiden Nations-League-Spiele gegen Frankreich (30. Mai) und Norwegen (3. Juni) sind viel mehr als nur Vorbereitungsspiele auf die Heim-EM. Es geht nämlich darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Beendet die Schweiz die Gruppe auf dem 4. und letzten Rang, so ist der Abstieg in die Liga B besiegelt. Dies hätte zur Folge, dass es für die Schweiz schwieriger wird, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren.

Wer steigt ab, wer muss in die Playoffs?

Die vier drittplatzierten Teams der Liga A bestreiten Playoffs gegen die zweitplatzierten Teams aus den Gruppen der Liga B. Die Sieger der Duelle spielen in der kommenden WM-Quali in der Liga A, die unterlegenen Teams kommen in die Liga B. Die Spiele finden erst nach der Europameisterschaft statt.

Die viertplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Liga B ab. Nach vier von sechs Spieltagen ist die Schweiz Tabellenletzter. Allerdings mit intakten Chancen, Island und Norwegen noch hinter sich zu lassen. Am 5. Spieltag kann die Schweiz nicht absteigen. Auch im Falle einer Niederlage gegen Frankreich würde die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe bleiben in Liga A und haben bessere Chancen, sich für die WM 2027 in Brasilien zu qualifizieren.

Wer bestreitet die Endphase der Nations League?

Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für die Endphase, die im K.-o.-Modus ausgetragen wird. Die Halbfinals (Hin- und Rückspiel) finden zwischen dem 22. und 28. Oktober statt. Auch der Final und das Duell um Platz 3 werden in einem Hin- und Rückspiel entschieden und das zwischen dem 26. November und 2. Dezember. In der Schweizer Gruppe ist Frankreich nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und hat sich somit bereits für die Endphase qualifiziert.

Die kommenden Spiele und die Tabelle

30. Mai: Frankreich – Schweiz / Norwegen – Island

3. Juni: Island – Frankreich / Schweiz – Norwegen

