Sundhages Lob an Maritz: «Du bist der Fels in der Brandung» Nati-Trainerin Pia Sundhage erklärt, was Nati-Urgestein Noelle Maritz auszeichnet. 17.07.2025

Noelle Maritz steht kaum einmal im Rampenlicht. Dabei ist die 29-Jährige eine der grössten Figuren im Schweizer Team. Unverzichtbar, seit Jahren eine Institution.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noelle Maritz ist mit 132 Nati-Einsätzen die Nummer 4 in der ewigen Rangliste der Schweizerinnen.

Trotz ihrer beeindruckenden Karriere, steht sie selten im Rampenlicht. Im Team wissen aber alle, was sie an ihr haben.

Mit Blick auf das Spiel gegen Spanien sagt Maritz: «Es wird schwierig, aber wir glauben an unsere Qualitäten.» Mehr anzeigen

Im Spiel gegen Norwegen verhindert Noelle Maritz mit einer Monstergrätsche einen frühen Gegentreffer. Es ist eine dieser typischen Maritz-Aktionen. Sie stellt sich immer voll und ganz in den Dienst des Teams und liefert seit Jahren auf konstant hohem Niveau ab. Ex-Nati-Spieler Johan Djourou, Sportlicher Koordinator bei der Frauen-Nati, brachte es kürzlich auf den Punkt: «Noelle ist ein Biest. Sie bringt Ruhe ins Spiel. Und was sie macht, macht sie richtig.»

Noelle Maritz stoppt Ada Hegerberg mit einer Monstergrätsche. Keystone

Ihr Nati-Debüt gab Maritz 2013 im Alter von 17 Jahren. 12 Jahre später hat sie bereits 132 Länderspiele auf dem Buckel. Nur Ana-Maria Crnogorcevic (172), Ramona Bachmann (153) und Lara Dickenmann (135) liefen öfters für die Schweiz auf. Dabei ist sie eine richtige Allzweckwaffe. Ob Innen- oder Aussenverteidigern, am Flügel oder gar mal im defensiven Mittelfeld, sie kann alles.

«Maritz ist der Fels in der Brandung»

Ihr Leistungsausweis ist beeindruckend. Maritz war bei allen Endrunden, für die sich die Schweiz qualifiziert hat (WM 2015, EM 2017, EM 2022, WM 2023), unumstrittene Stammspielerin. Und sie ist es noch immer. Neben Lia Wälti ist sie die einzige Spielerin, die in jedem Endrunden-Spiel in der Geschichte der Schweizer Frauen-Nati in der Startelf stand. Wahnsinn. Pia Sundhage sagt am Tag vor dem Spiel gegen Spanien: «Sie ist der Fels in der Brandung. Mit all ihrer Erfahrung, macht sie die Spielerinnen um sich besser. Es ist eindrücklich, was sie in den ersten drei Spielen gezeigt hat.»

«Hopp Schwiiz» mit Noelle Maritz: «Heimat, Berge, See, eifach schön» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 17.06.2025

Maritz ist in Kalifornien geboren und verbringt ihre ersten Lebensjahre in den USA. Dort verliebt sie sich in den Fussball. Nachdem ihre Familie in die Schweiz zurückkehrt, kommt sie bald ins Ausbildungszentrum in Huttwil. Sie lebt bei einer Gastfamilie auf dem Bauernhof, 13 Jahre jung ist sie da. Zwei Jahre später folgt der Wechsel zum FCZ, ehe sie bereits mit 17 den Schritt ins Ausland wagt. Mit Wolfsburg gewinnt Maritz 2014 die Champions League und triumphiert auch 5 Mal in der Meisterschaft und 6 Mal im DFB-Pokal. 2020 wechselt sie zu Arsenal, ehe sie im Februar 2024 zu Aston Villa weiter zieht.

Etwas hat aber auch Maritz noch nicht erreicht: Einen Sieg gegen Spanien einzufahren. Im Oktober 2023 fehlt sie bei der 1:7-Pleite. Einen Monat zuvor steht sie aber bei der 0:5-Niederlage in der Startelf, genau so wie bei der 1:5-Pleite im WM-Achtelfinal im August 2023. Was stimmt sie zuversichtlich, dass es am Freitag klappt? «Es wird schwierig, aber wir glauben an unsere Qualitäten. Wir haben die letzten Tage viel analysiert und einen guten Matchplan entwickelt. Diesen wollen wir zu 100 Prozent umsetzen und gehen dann hoffentlich als Sieger vom Platz gehen.»

Mehr Videos aus dem Ressort

«Hopp Schwiiz» – Das Best-Of In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 19.06.2025