Die Italien-Fans sollen gegen Spanien ruhig noch ein bisschen jubeln. Imago

Die Nati schreibt Geschichte und steht im EM-Viertelfinal. Dort bekommt es das Team von Pia Sundhage mit Italien oder Spanien zu tun. 5 Gründe, weshalb wir Spanien nicht wollen. Forza Italia!

Die Freude über den Last-Minute-Einzug in den EM-Viertelfinal ist gross, die Nati hat geliefert. Und heute Abend entscheidet sich, ob die Schweiz auf Spanien oder Italien trifft. Um 21 Uhr stehen sich die beiden Teams im Wankdorf gegenüber. Holen die Spanierinnen einen Punkt, sind sie die Gegnerinnen der Schweiz. Und das wünschen wir uns wahrlich nicht. Hier sind 5 Gründe, weshalb wir lieber Italien hätten.

Spanien schiesst Tore am Laufmeter

Im Startspiel schiesst Spanien Portugal mit 5:0 ab, gegen Belgien gibt’s einen 6:2-Sieg. Läuft die Maschinerie, so sind die Spanierinnen kaum zu stoppen. Die Schweizerinnen haben das auch selbst schon mehrfach erlebt.

Schlechtere Erinnerungen

Im WM-Achtelfinal vor zwei Jahren verliert die Schweiz gegen Spanien 1:5. Im gleichen Jahr setzt es dann in der Nations-League zwei weitere Klatschen ab. 0:5 geht die Nati in Spanien unter, vor eigenem Publikum mit 1:7. Die Schweiz sieht kein Land. Zwar hat die Schweiz in derselben Nations-League-Kampagne auch die beiden Spiele gegen Italien verloren, allerdings nur 0:1 und 0:3.

Die individuelle Klasse

Bei Spanien gibt es viele Akteurinnen, die ein Spiel im Alleingang entscheiden können. Etwa Alexia Putellas, die 2021 und 2022 den Ballon d’Or gewann oder Aitana Bonmati, die die Auszeichnung für die beste Fussballerin der Welt in den letzten beiden Jahren abgeräumt hat. Aber da sind eben noch ganz viele andere, die überragend sind. Eine Spielerin aus dem Spiel zu nehmen, funktioniert gegen Spanien definitiv nicht.

Zwei Spiele, elf Tore: Die Spanierinnen sind kaum zu stoppen. Keystone

Nimmersatte Titel-Hamsterinnen

Nach dem Triumph bei der WM hat Spanien auch die Nations League gewonnen. Da werden die Spielerinnen vor einem EM-Viertelfinal keine weichen Knie haben. Bei den Italienerinnen dürfte das etwas anders aussehen, da könnte sich dann doch auch eine gewisse Nervosität breit machen, wenn man plötzlich die Chance hat, in einen Halbfinal einzuziehen. Gilt natürlich auch für die Schweizerinnen, doch die werden von den Fans getragen und beflügelt.

Schweizer können Italien

Vor einem Jahr haben die Männer gezeigt, wie man den italienischen Fussball in einem K.o.-Spiel überwinden kann. Im EM-Achtelfinal setzt sich die Schweiz gegen den Nachbarn dank Toren von Freuler und Vargas mit 2:0 durch. Wie schön wäre es aus Schweizer Sicht, ein Jahr später auch die italienische Frauen-Nati auszuschalten?

