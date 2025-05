Nadine Riesen (links) und Sandrine Mauron während der Nati-PK. Keystone

Nadine Riesen und Sandrine Mauron gelten mit Blick auf die EM als Wackelkandidatinnen. An der Nati-PK erklären die beiden, wie sie damit umgehen und weshalb sie gar nicht so weit nach vorne blicken möchten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati ist vor den letzten beiden Nations-League-Spielen gegen Frankreich und Norwegen Tabellenletzter und kämpft gegen den Abstieg aus der Liga A.

Für die Spielerinnen geht es auch darum, sich für die am 2. Juli beginnende EM aufzudrängen. Nicht alle, die dabei sind, haben ihren Platz auf sicher.

Zu den Wackelkandidatinnen zählen auch Sandrine Mauron und Nadine Riesen, die am Montag zu den Medien sprechen. Mehr anzeigen

Am Montag stellen sich die beiden Nationalspielerinnen Sandrine Mauron und Nadine Riesen den Fragen der Journalisten. Beide wurden sie beim letzten Zusammenzug nicht aufgeboten, bekommen nun aber eine Chance, sich aufzudrängen.

Nadine Riesen blickt mit gemischten Gefühlen auf die abgelaufene Saison zurück. Einerseits spielt Frankfurt eine starke Saison und qualifiziert sich als Tabellendritter fürs internationale Geschäft, andererseits kommt sie nicht über die Rolle als Ergänzungsspielerin hinaus. «Das Niveau ist unglaublich gut und ich fühle mich unheimlich wohl in Frankfurt», sagt Riesen. «Aber für mich ist es schon wichtig, dass ich spielen kann.» Ist es eine Option, den Verein zu wechseln? «Schwierig, ich habe noch einen Vertrag bis nächstes Jahr», sagt Riesen und lässt indirekt durchblicken, dass sie nicht abgeneigt wäre, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Zunächst möchte sie aber in der Nati die Chance nutzen, sich von ihrer besten Seite zu präsentieren, denn die EM hat sie stets im Hinterkopf. «Ich gebe immer Vollgas im Training und wenn ich spielen darf. Am Schluss sind es der Trainer oder die Trainerin, die entscheiden. Ich möchte mir einfach nicht vorwerfen, dass ich nicht alles gegeben habe.»

Wie schnell sich die Situation im Fussball verändern kann, zeigt sich auch immer dann, wenn sich jemand schwer verletzt. So platzt Lara Martis Traum von der EM-Teilnahme dieser Tage jäh. Im Nati-Training zieht sich die 25-Jährige einen Kreuzbandriss zu. Darauf angesprochen, sagt Riesen: «Ein unglaublicher Schock, das wünscht man niemandem. Lara ist ein unglaublicher Sonnenschein, sie fehlt im Team. Da bricht das Fussballherz.»

Nadine Riesen setzt alles daran, um sich im Verein und in der Nati für Einsätze aufzudrängen. Keystone

Sandrine Mauron fokussiert sich auf das Hier und Jetzt

«Ich bin befreit und habe den Fokus voll auf der Nationalmannschaft», sagt Mauron, die gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Die 28-Jährige wird Servette verlassen, verrät aber noch nicht, wo sie ihre Karriere fortsetzen wird. Dass sie letztes Mal nicht dabei war, hat sie nicht beunruhigt. «Es ist immer ein Bonus, wenn du dabei bist.»

Sie gebe einfach immer ihr Bestes und am Ende entscheide die Trainerin, ob es reicht oder nicht. Als Profifussballerin sei es nicht ratsam, zu weit nach vorne zu blicken. Und so erstaunt es nicht, wenn sie sagt: «Zuerst denken wir an die beiden Spiele (gegen Frankreich und Norwegen). Wir können noch etwas erreichen.» Immerhin geht es auch darum, den Abstieg zu verhindern und sich so eine bessere Ausgangslage für die kommende WM-Quali zu verschaffen.

Zur Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld meint Mauron: «Ich denke, ich habe eine Chance.» Sie sei schon an den Europameisterschaften 2017 und 2022 dabei gewesen, sowie an der WM 2023, und da habe es immer viel Konkurrenz gegeben. «Es kommt, wie es kommt. Hauptsache fit bleiben. Und Spass haben ist auch wichtig.»

Die Pressekonferenz mit Riesen und Mauron

