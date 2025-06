Noemi Ivelj: «Waren sicher nicht das schlechtere Team» Das Schweizer Nationalteam der Frauen verliert das letzte Spiel der Nations League gegen Norwegen in Sion 0:1 und steigt nach einem Jahr wieder aus der Liga A ab. Das sagen Noemi Ivelj und Viola Calligaris zur Abstieg in der Nations League. 03.06.2025

Mit dem 0:1 gegen Norwegen ist der Abstieg aus der Gruppe A der Nations League Tatsache. Die Nati ist besser als beim 0:4 in Frankreich, aber noch nicht gut genug für die EM. Hier die Noten.

4.5 Tor Livia Peng

Beim Schuss von Vilde Bøe Risa in der 5. Minute zum 0:1 chancenlos. Sonst bleibt sie quasi arbeitslos. Gute Bälle bei der Spielauslösung, gute Präsenz. Soll bei Chelsea unterschrieben haben.

4.5 Abwehr Iman Beney

Wenn's nach vorne geht, blüht sie auf. In der Defensivarbeit mit Mühe im Stellungsspiel. Kein Wunder, die 18-Jährige ist keine Verteidigerin, sondern eine der grössten Schweizer Sturmtalente. Aussenverteidigerin ist definitiv nicht ihre Position, sie bräuchte eine defensive Absicherung.

3.5 Abwehr Viola Calligaris

Lässt sich vor dem 0:1 mit einem Absatztrick erwischen oder vertändelt den Ball, als sie sich kurz der Pause in die Offensive einbringen will, dann wieder mit gutem Stellungsspiel und Grätschen. Hochs und Tiefs wechseln sich ab.

4.5 Abwehr Julia Stierli

Strahlt mit Ball am Fuss Ruhe aus. Verschätzt sich bei einem Flankenball in Halbzeit eins komplett und hat Glück, dass die Norwegerin verzieht. Ansonsten solid – die beste Verteidigerin.

4.0 Abwehr Noelle Maritz

Normalerweise die Zuverlässigkeit in Person. An diesem Abend im Tourbillon mit ein, zwei Stockfehlern. Als Aussenverteidigern in einer Viererabwehr hat sie viel Zug nach vorne, in der Dreierabwehr darf sie das nicht.

4.5 Abwehr Nadine Riesen

Sprintet quasi ohne Unterbruch an der linken Linie rauf und runter, hat scheinbar Energie wie ein Duracell-Hase. Mit Ball am Fuss fehlt dann aber ab und an Ruhe und Timing beim Flanken.

4.0 Mittelfeld Smilla Vallotto

Startet gegen das Heimatland ihrer Mutter eher zurückhaltend, steigert sich dann von Minute zu Minute. Darf unter Pia Sundhage jeden Standard treten – diese sind im Tourbillon jedoch alle zu harmlos.

3.5 Mittelfeld Lia Wälti

Wie gewohnt macht sie die Schaltstelle im Mittelfeld. Viele Ballkontakte. Sie war jedoch schon ballsicherer, hat einige Fehlpässe drin. Zu viel Querpässe, zu wenig vertikal. Die mangelnde Spielpraxis im Klub ist ihr anzumerken.

4.5 Mittelfeld Noemi Ivelj

Ballsicher, kampfstark. Sie bringt Präsenz ins eher schmächtige Nati-Zentrum um Wälti und Vallotto. Herrlicher Schnittstellen-Pass auf Reuteler in der 39. Minute. Muss zur Pause raus.

4.0 Sturm Sydney Schertenleib

Ein Haken hier, eine Finte da, ein Tunnel dort. Vom Ball ist das Barça-Juwel kaum zu trennen, ausser sie übertreibt's. Und das passiert noch zu oft. Sollte schneller den Abschluss suchen. Wäre wohl besser hinter den Spitzen aufgehoben. Hat nach 66 Minuten Feierabend.

5.0 Sturm Géraldine Reuteler

Diese Frau hat Energie – und diese bringt sie auch auf den Rasen. Antrittsschnell und frech. Pech, dass ihr Lobversuch aus vollem Lauf weit übers Tor segelt (32.). In Halbzeit zwei rückt sie eine Reihe retour und schliesst das Loch hinter den Spitzen. Die beste Schweizerin.

Eingewechselte Spielerinnen

4.0 Svenja Fölmli

Kommt nach der Pause für Ivelj und reiht sich neben Schertenleib im Angriff ein. Fällt weder auf noch ab.

– Riola Xhemaili

Kommt in der 66. Minute für Schertenleib. Zu kurz für eine Bewertung.

– Alayah Pilgrim

Kommt in der 78. Minute für Maritz. Zu kurz für eine Bewertung.

– Alisha Lehmann

Kommt in der 84. Minute für Riesen. Zu kurz für eine Bewertung.

Das könnte dich auch interessieren

Pia Sundhage: «Ich musste meinen Namen ändern, um Fussball zu spielen» Pia Sundhage spielt Fussball, seit sie 5 Jahre alt ist. Damit das überhaupt möglich war, war eine kleine Schummelei nötig. 13.02.2025