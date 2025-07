Top 7 der Frauen-EM 2025 Ein Genie am Ball: Aitana Bonmatí. Bild: IMAGO/NurPhoto Auf dem Flügel immer auf der Lauer: Salma Paralluelo. Bild: IMAGO/NurPhoto Schiesst Tore wie keine Zweite: Vivianne Miedema. Bild: IMAGO/Orange Pictures Leichtfüssig und entschlossen: Caroline Graham Hansen. Bild: IMAGO/Bildbyran Stürmerin mit Killerinstinkt: Alessia Russo. Bild: IMAGO/Shutterstock Eine Wand in der Abwehr: Lucy Bronze. Bild: IMAGO/Sportimage Defensivspielerin mit Offensivdrang: Giulia Gwinn. Bild: IMAGO/Laci Perenyi Top 7 der Frauen-EM 2025 Ein Genie am Ball: Aitana Bonmatí. Bild: IMAGO/NurPhoto Auf dem Flügel immer auf der Lauer: Salma Paralluelo. Bild: IMAGO/NurPhoto Schiesst Tore wie keine Zweite: Vivianne Miedema. Bild: IMAGO/Orange Pictures Leichtfüssig und entschlossen: Caroline Graham Hansen. Bild: IMAGO/Bildbyran Stürmerin mit Killerinstinkt: Alessia Russo. Bild: IMAGO/Shutterstock Eine Wand in der Abwehr: Lucy Bronze. Bild: IMAGO/Sportimage Defensivspielerin mit Offensivdrang: Giulia Gwinn. Bild: IMAGO/Laci Perenyi

Die Schweiz wird zur grossen Bühne für die europäischen Fussballerinnen. Die zweifache Weltfussballerin Aitana Bonmatí gehört zu den grossen Aushängeschildern. Eine Übersicht der Top-Stars an der EM 2025.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Frauen-EM findet vom 2. bis 27. Juli 2025 in der Schweiz statt.

Die Nationalteams sind mit ihren besten Spielerinnen am Start.

blue Sport liefert eine Übersicht der Top-Stars. Die Liste ist nicht abschliessend. Mehr anzeigen

Spanien Aitana Bonmatí

Wendig, sackstark am Ball, eine Übersicht der Extraklasse: die zweifache Weltfussballerin gehört zu den Aushängeschildern der Spanierinnen und darüber hinaus des Weltfussballs. Die offensive Mittelfeldspielerin ist unberechenbar. Mit ihren 25 Jahren hat sie bereits viele Trophäen abgestaubt: WM-Titel 2023, drei Champions-League-Titel, sechsmal spanische Meisterin. Am Sonntag wurde sie nach überstandener Meningitis-Erkrankung aus dem Spital entlassen und ist ins Camp eingerückt.

Spanien Salma Paralluelo

Flügelflitzerin par excellence. Die ehemalige Leichtathletin spielt ihren Gegnerinnen Knoten in die Beine. 2019 holte sie sich im Sprint über 400 Meter an der U18-Hallen-EM Gold, sechs Jahre später ist die 21-Jährige eine feste Grösse im Ensemble des spanischen Fussball-Nationalteams. In 37 Länderspielen hat Paralluelo 14 Tore erzielt. Die EM 2024 ist das zweite Turnier für ihr Heimatland. 2023 hatte sie grossen Anteil am Weltmeistertitel.

Niederlande Vivianne Miedema

Die 28-jährige Niederländerin schiesst Tore am Laufmeter. Für die Oranje hat sie in 124 Spielen sage und schreibe 97 Tore erzielt. Bis 2024 spielte sie mit Nati-Spielerin Lia Wälti bei Arsenal, ehe sie im vergangenen Sommer zu Manchester City wechselte. 2017 wurde sie mit der Niederlande als Nachwuchshoffnung Europameisterin, in der Schweiz will sie ihre Heimat als einer der treffsichersten Stürmerinnen Europas zum Titel schiessen.

Norwegen Caroline Graham Hansen

Erling Haaland ist das männliche Pendant von Caroline Graham Hansen. Die Norwegerin ist eine der besten Angreiferinnen überhaupt. In der abgelaufenen Saison hat sie wettbewerbsübergreifend für Land und Klub in 43 Spielen 35 Skorerpunkte (20 Tore, 15 Vorlagen) gesammelt. In ihrem Heimatland wurde die 30-Jährige fünfmal zur besten Spielerin des Landes gekürt. Mit Barcelona gewann die Nummer 10 fünfmal die Meisterschaft und dreimal die Champions League. Ihre Skorerqualitäten bekam die Schweiz im vergangenen Februar zu spüren, als sie kurz vor Schluss das entscheidende 2:1 für die Norwegerinnen erzielte. Am 2. Juli wird es in Basel wieder zu einem Aufeinandertreffen kommen, wenn Norwegen zum EM-Auftakt gegen die Schweiz spielt.

England Alessia Russo

Lia Wälti kennt die 26-jährige Stürmerin bestens. Alessia Mia Teresa Russo – wie sie mit vollem Namen heisst – spielt seit Sommer 2023 bei Arsenal und war bei den Gunners eine wichtige Stütze auf dem Weg zum diesjährigen Sieg in der Champions League. Auch für England ist sie von enormer Wichtigkeit. Russo war mit vier Toren und einem Assist massgeblich am Europameistertitel Englands 2022 beteiligt.

England Lucy Bronze

Bronze erhielt 2020 die Auszeichnung der FIFA als beste Spielerin des Jahres – und das als Verteidigerin, das will was heissen. Beim FC Chelsea ist sie Teil der besten Abwehr der englischen Liga. In 22 Spielen hat das Ensemble um Bronze gerade mal 13 Treffer zugelassen und mit zwölf Punkten Vorsprung auf Arsenal in der abgelaufenen Saison den Titel gewonnen. Zuletzt überzeugte sie auch als Torschützin und Vorlagengeberin. Bei der 6:0-Machtdemonstration in der Nations League gegen Portugal verbuchte sie einen Treffer und einen Assist.

Deutschland Giulia Gwinn

Führt seit dem Rücktritt von Alexandra Popp die DFB-Auswahl als Kapitänin an. Gwinn ist eine Defensivspielerin mit viel Offensivdrang. So hat sie in 63 Länderspielen 14 Tore erzielt. Bei der WM 2019 wurde die heute 25-Jährige als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Sie zeichnet sich auch durch ihre Polyvalenz aus. So kann sie in der Verteidigung und im Mittelfeld spielen.