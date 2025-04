Die Nati-Startelf gegen Frankreich. Keystone

Gegen die Top-Nation Frankreich kreiert die Nati kaum Torchancen, lässt aber auch relativ wenig zu. Bei den Gegentoren sehen die Schweizerinnen allerdings nicht gut aus. Hier sind die Nati-Noten.

Tor

3.5 Tor Elvira Herzog

Bei den ersten Eckbällen pflückt sie die Bälle sicher runter, spielt auch gut mit und entschärft so zwei im Ansatz gefährliche Situationen. Beim zweiten Gegentor sieht sie dann aber gar nicht gut aus. Der Schuss von Selma Bacha hat zwar ordentlich Schmackes, doch er kommt mitten aufs Tor. Dass die Mitspielerin den Schuss zulassen, ist ein anderes Thema.

4.5 Verteidigung Viola Calligaris

Es dauert keine Minute, da bügelt Calligaris in extremis den Fehler von Stierli aus und verhindert auch später (38.) Schlimmeres. Sie ist stark in den Zweikämpfen und wirkt im Spielaufbau am stabilsten.

3 Abwehr Julia Stierli

Ein sehr fehlerbehaftetes Spiel von Stierli, die immer wieder vom Tempo der Französinnen überfordert ist. Ein, zwei langgezogene Bälle in die Spitze sorgen immerhin für einen Hauch von Gefahr. Einen Tag nach ihrem 28. Geburtstag betreibt sie aber wenig Werbung in eigener Sache.

3.5 Abwehr Luana Bühler

Sie spielt links in der Dreierkette und scheint sich dort weniger wohl zu fühlen als im Abwehrzentrum. Vor dem ersten Gegentor trifft sie eine falsche Entscheidung. Anstatt hinten in der Dreierkette zu verharren, sticht sie heraus – und weil sie zu spät kommt, geht das Ganze nicht gut aus. In der 27. Minute zwingt Bühler Frankreichs Torhüterin mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zu einer Glanzparade – es ist die gefährlichste Aktion der Schweizerinnen an diesem Abend. In der 65. Minute hat sie Feierabend.

4.5 Flügel Meriame Terchoun

In der ersten Halbzeit macht sie mehrere Vorstösse über die rechte Seite, doch mit ihren Flanken findet sie keine Abnehmerinnen. Mit ihrem Tackling im eigenen Sechzehner (35.) verhindert sie eine Topchance. Vor dem ersten Gegentor ist sie zu stark ballorientiert und verliert deshalb die Torschützin aus den Augen. Von blue Sport darauf angesprochen, welche Spielerinnen positiv herausstachen, nennt Trainerin Pia Sundhage an erster Stelle Meriame Terchoun. Kämpferisch macht ihr tatsächlich niemand etwas vor.

Terchoun: «Es hat heute das gewisse Etwas gefehlt» 04.04.2025

4.5 Mittelfeld Noemi Ivelj

Stark, wie sie in der 14. Minute den Ball erobert und dann in den Abschluss geht. Allerdings schiesst sie dann ziemlich deutlich am Tor vorbei, vielleicht auch deshalb, weil sie schon den Atem der Gegenspielerin im Nacken spürt. Was das Tempo des Spiels angeht, kommt sie teils an ihre Grenzen, denn es geht alles deutlich schneller als in der heimischen Super League. Und dennoch setzt sie immer wieder Akzente und hat auch ein gutes Auge für die Mitspielerinnen. In der 75. Minute wird sie ausgewechselt.

Ivelj: «Gegen Island können wir zeigen, was wir drauf haben» 04.04.2025

4.5 Mittelfeld Lia Wälti

Wälti fällt gegen Frankreich zunächst mit einem für sie ungewohnten Ballverlust (5.) auf, ist in der Folge aber kaum vom Ball zu trennen und spielt einige gute Pässe in der Angriffsauslösung. Weil die Schweiz aber viel dem Ball hinterherlaufen muss, ist ihr Auftritt nicht so dominant, wie er es dann hoffentlich gegen Island sein wird.

Wälti: «Es war eine extrem intensive Partie» 04.04.2025

3.5 Mittelfeld Smilla Vallotto

Starke Balleroberung in der 24. Minute, ansonsten wenig Einfluss aufs Spiel. Defensiv hält Vallotto dagegen. Die Auswechslung zur Pause zeigt, dass die Trainerin von ihr mehr erwartet – weil sie mehr kann.

4 Flügel Noelle Maritz

Maritz ist etwas defensiver eingestellt als Terchoun am rechten Flügel, vor dem 0:1 entwischt ihr aber die Gegenspielerin, die sie nicht mehr einholt. Ansonsten erledigt sie ihren Job unaufgeregt und spult viele Kilometer ab. Die Chance von Bühler bereitet sie nach Schertenleibs Ecke mit einem tollen Pass vor.

Maritz: «Die beiden Gegentore waren vermeidbar» 04.04.2025

3 Sturm Seraina Piubel

Piubel sieht gegen Frankreich wenig Land und versetzt die Französinnen kaum einmal in Alarmbereitschaft. In der Pause wird sie ausgewechselt.

4.5 Sturm Sydney Schertenleib

Sie muss sich vor niemandem verstecken, sowohl in Sachen Technik als auch Speed kann sie mit den besten mithalten. Immer mal wieder lässt sie ihre Klasse aufblitzen. Vor dem gegnerischen Tor sorgt aber auch sie kaum für Gefahr. Ihre frech gespielte Ecke in den Rückraum auf Maritz ist stark.

Eingewechselte Spielerinnen

4.5 Ab 46. Minute für Vallotto Géraldine Reuteler

Reuteler hätten wohl einige in der Startelf erwartet, spielt sie doch bei Frankfurt eine richtig starke Saison. Man spürt ihr das Selbstvertrauen auch an, sie fordert den Ball und läuft sich immer wieder frei, wird aber zu selten angespielt.

3.5 Ab 46. Minute für Piubel Alayah Pilgrim

Pilgrim kann sich mehr in Szene setzen als Piubel, einen Glanzauftritt legt aber auch die Roma-Angreiferin nicht hin. Immerhin kommt sie zu einem Abschluss (74.), allerdings stellt der kein Problem dar für die Torhüterin.

– Ab 65. Minute für Bühler Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic kann nicht gross auf sich aufmerksam machen. Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 65. Minute für Schertenleib Ramona Bachmann

Kurz nach ihrer Einwechslung zirkelt sie einen Freistoss gefährlich zur Mitte. Sie deutet auch danach das eine oder andere Mal an, was in ihr steckt. Noch ist sie nicht bei 100 Prozent. Ist sie bis zur EM topfit, so kann sie noch immer viel wert sein fürs Team. Zu kurz für eine Benotung.

Bachmann über Jokerrolle: «Sie wollen mich nicht überbelasten» 04.04.2025

– Ab 75. Minute für Ivelj Alena Bienz

Zu kurz für eine Benotung.

Das könnte dich auch interessieren