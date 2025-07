Athletiktrainerin Mélanie Pauli bei einem Medientermin der Schweizer Frauen-Nati. Keystone

Damit die Spielerinnen möglichst leistungsfähig sind, überlässt die Schweizer Frauen-Nati nichts dem Zufall. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang nimmt Athletiktrainerin Mélanie Pauli ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mélanie Pauli ist Athletiktrainerin der Schweizer Frauen-Nati.

In ihrer Rolle ist sie mitverantwortlich dafür, dass die Spielerinnen ihr volles Leistungspotential abrufen können.

Ein grosses Thema ist dabei auch das zykluosorientierte Training.

Für Frauen, die ihr Training gezielt nach dem Zyklus ausrichten wollen, gibt es von Mélanie Pauli und dem Medical Staff eine Anleitung mit einer Vielzahl von Übungen, Regenerations- und Ernährungstipps. Mehr anzeigen

Drei Wochen lang hat sich die Nati intensiv auf die EM vorbereitet, dort geht es nun Schlag auf Schlag. In der Gruppenphase wurde im Viertages-Rhythmus gespielt, vor dem Viertelfinal sind es nun doppelt so viele Tage. In dieser Zeit gilt es jeweils, die Batterien wieder aufzuladen. «Wir haben für dieses Turnier sehr viel in Regenerationsmassnahmen investiert», sagt Pauli, die schon seit fünf Jahren im Verband arbeitet und seit 2022 mit der Frauen-Nati unterwegs ist. Die Athletiktrainerin spricht etwa von Bio- und Lichttherapie, Magnetresonanz oder der allseits bekannten Physiotherapie.

Bei all den Massnahmen geht es letztlich darum, das Maximum aus jeder Spielerin herauszuholen. «Two more steps» eben, wie von Pia Sundhage immer gefordert. Auch während der Trainingseinheiten und der Spiele werden viele Daten gesammelt, so dass daraus ein grosses Bild entsteht. «Wir versuchen so gut wie möglich zu individualisieren. Aber es ist trotzdem immer noch ein Teamsport. Es sind sehr viele Sachen, die vor und nach dem Training gemacht werden in den Bereichen Regeneration, Ernährung, Hydratation und Schlaf. Und natürlich der Zyklus. Wir tracken den Zyklus, weil er wie ein Hightech-Monitor-Tool ist.»

Der Zyklus spielt eine wichtige Rolle

Der weibliche Zyklus ist in vier Phasen aufgeteilt. Der Zyklusbeginn, vor dem Eisprung, nach dem Eisprung und das Zyklusende. Die Dauer der verschiedenen Abschnitte ist dabei sehr individuell. In der ersten Zyklushälfte sind Frauen generell leistungsfähiger, da der Östrogenspiegel steigt. Der Höhepunkt wird dabei kurz vor dem Eisprung erreicht. Der optimale Zeitpunkt für Trainings mit starker Belastung. Rund um den Eisprung ist der Körper verletzungsanfälliger, da die Bänder dehnbarer sind und die Gelenkstabilität abnimmt.

Zyklusorientiertes Training bedeutet, dass eine Frau auf die Symptome achtet, die aufgrund des Menstruationszyklus auftreten. Die Spielerinnen tragen auf einer App ein, in welcher Phase sie sich befinden und wie sie sich fühlen. «Die Spielerinnen kennen sich, ich kenne sie», sagt Pauli.

Es geht dabei aber weniger darum, die Spielerinnen zu überwachen, sondern viel mehr darum, die Spielerinnen zu sensibilisieren, damit sie selbst auf die Signale ihres Körpers achten. Dennoch müssen Spielerinnen 5 Franken bezahlen, wenn sie während der EM die Daten nicht in die App eintragen. Pauli schmunzelt: «Das ist ein internes Reglement, das haben die Spielerinnen selbst bestimmt.»

«Egal in welcher Phase des Zyklus du bist, dein Körper kann performen. Was macht, dass du nicht performen kannst, sind vielleicht gewisse Symptome. Wenn wir bluten, haben wir eine Entzündung im Körper. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf. Welchen Einfluss hat diese Entzündung auf mich.» In dieser Phase kann es helfen, weniger Kaffee zu trinken und Nüsse zu essen, was wie ein natürlicher Entzündungshemmer wirke.

Eine andere Spielerin sollte besonders auf genügend Schlaf achten. Alle Massnahmen sollen letztlich dazu führen, Verletzungen vorzubeugen und das Wohlbefinden der Spielerinnen anzuheben. «Weil wenn du dich wohl fühlst, trainierst du besser und wenn du besser trainierst, performst du besser.»

Wenn Mélanie Pauli loslegt, dann geht sie noch viel tiefer ins Detail. Die Frau brennt für ihren Job, das spürt man mehr als deutlich. Und sie überlässt nichts dem Zufall, wenn es um die Gesundheit und Fitness der Nati-Spielerinnen geht. Dazu passen die Worte, die Nati-Captain Lia Wälti, die sich angeschlagen durchs Turnier kämpft, bereits nach dem Island-Spiel äusserte: «Wir haben viele wunderbare Behandlungsmöglichkeiten, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wir nutzen jede Möglichkeit, um uns zu erholen. Im mentalen und im physischen Bereich.»

Zyklusorientiertes Training – konkrekte Tipps

Für Frauen, die ihr Training gezielt nach dem Zyklus ausrichten wollen, gibt es von Mélanie Pauli und dem Medical Staff eine Anleitung mit einer Vielzahl von Übungen, Regenerations- und Ernährungstipps.

Das könnte dich auch interessieren