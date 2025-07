Voller Selbstvertrauen: Schwedens Starstürmerin Stina Blackstenius strahlt mit dem Champions-League-Pokal, zu dem sie Arsenal mit dem Siegtor im Final geschossen hat. Keystone

Mit Deutschland und Schweden starten am Freitag einer der Topfavoriten und ein Team aus dem erweiterten Favoritenkreis in die EM.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Am Freitagabend startet für zwei Top-Teams die EM.

Für Deutschland beginnt das Turnier in St.Gallen gegen Polen. Schweden bestreitet die Auftaktpartie in Genf gegen Dänemark.

Gegen Polen respektive Dänemark wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung.

Beide können auf eine renommierte Topskorerin zählen. Die von Christian Wück gecoachten Deutschen, die um 21.00 Uhr in St. Gallen auf Polen treffen, werden von Lea Schüller angeführt, die in 75 Länderspielen schon 52 Tore erzielt hat. Deutschland ist mit acht Titeln Rekord-Europameister, während Polen bereits mit der erstmaligen Qualifikation für eine EM-Endrunde Geschichte geschrieben hat. In der Barrage schalteten die Osteuropäerinnen die höher eingestuften Österreicherinnen aus.

Schwedens bisher einziger EM-Titel liegt bereits 41 Jahre zurück, doch Qualität weisen die Gelb-Blauen nach wie vor auf. Mit besonders viel Selbstvertrauen reiste die Starspielerin Stina Blackstenius in die Schweiz, nachdem die Teamkollegin von Lia Wälti im Final der Champions League das entscheidende Tor für Arsenal geschossen hat.

Dänemark, das 2017 mit dem späteren Schweizer Nationalcoach Nils Nielsen überraschend den Final erreichte, darf um 18.00 Uhr im Stade de Genève eher eine Überraschung zugetraut werden. In der letzten Nations League setzte es gegen Schweden allerdings eine 1:6-Klatsche ab.

