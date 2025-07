Das deutsche Nationalteam hat an der EM noch nicht restlos überzeugt Keystone

In der Gruppe C stehen die beiden Viertelfinal-Teams bereits fest. Im Direktduell entscheidet sich zwischen Deutschland und Schweden, wer die Gruppe auf Platz 1 abschliesst.

Keystone-SDA SDA

Dank des minimal besseren Torverhältnisses (4:0 zu 4:1) reicht den Schwedinnen beim Spiel im Zürcher Letzigrund ein Unentschieden, um die Spitzenposition zu verteidigen. Allerdings dürfte in den Viertelfinals so oder so ein grosser Brocken auf die beiden Teams zukommen: In der Gruppe D belegen derzeit Frankreich und England die Plätze 1 und 2.

Für die Deutschen geht es vor allem darum, vor der K.o.-Phase das «Top-Level» zu erreichen, wie es Trainer Christian Wück nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Dänemark sagte. Das Team, das im ersten EM-Spiel den verletzungsbedingten Ausfall von Captain Giulia Gwinn verkraften musste, scheint noch nicht richtig ins Turnier gefunden zu haben.

In Luzern geht es für Dänemark und und den EM-Neuling Polen noch darum, die Kampagne versöhnlich abzuschliessen.

