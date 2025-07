Riola Xhemaili liebt es, für die Schweizer Nati zu spielen. Bild: Keystone

Am Sonntag sprechen Riola Xhemaili und Svenja Fölmli mit den Medien. Eine gute Kombination, um einen Einblick davon zu erhalten, was die aktuelle Schweizer Nati auszeichnet. Teamgeist.

Im ersten Spiel gegen Norwegen steht Xhemaili in der Startelf, gegen Island und Finnland darf an ihrer Stelle Fölmli von Beginn an ran. Die beiden sind Konkurrentinnen, wenn es um einen Platz in der Spitze geht. Und es gibt ja auch noch andere Kandidatinnen, wie etwa Leila Wandeler oder auch Alayah Pilgrim. Alle haben sie ihre Einsätze bekommen.

Gegen Finnland ist es Xhemaili, die mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit rund zehn Minuten nach ihrer Einwechslung zur Heldin der Nation avanciert. Fölmli wird in dieser Partie bereits zur Pause ausgewechselt. Wie gehen sie mit der Konkurrenzsituation um? Xhemaili sagt: «Ich spiele für mein Land, ich gebe für mein Land das Maximum, ob es für 10 Minuten, 5 Minuten oder 90 Minuten ist.» Sie hätten alle Qualität und es spiele letztlich keine Rolle, wer auf dem Platz stehe: «Es geht nur ums Team. Wir haben alle ein Ziel und das ist, erfolgreich zu sein mit der Schweiz.»

Auch bei Fölmli ist keine Spur von Neid zu spüren: «An erster Stelle geht es darum, eine Euphorie zu entfachen. Da ist es mir komplett egal, wer die Tore schiesst. Das ist einfach nur cool, wenn Riola trifft.» Dass sie da bereits zur Pause rausmusste, ändere da überhaupt nichts daran: «Manchmal denkt die Trainerin, wir brauchen einen neuen Impuls. Das ist vollkommen in Ordnung. Bei uns sieht man, dass die Leute, die reinkommen, den Unterschied ausmachen können.» Und genau darum gehe es.

Natürlich hört man solche Sätze immer wieder, doch den Schweizerinnen kauft man ab, dass sie es genau so meinen. Sie sagen es voller Überzeugung. Und genau das zeichnet das Team von Pia Sundhage aus: Sie sind auf einer gemeinsamen Reise. Die Egos wurden vor der EM parkiert.

Ob das reicht, um im EM-Viertelfinal die Spanierinnen auszuschalten, steht auf einem anderen Blatt. Die Herzen vieler Fans haben sie aber ohnehin bereits erobert.

