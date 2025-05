In diesem Trikot spielt die Nati an der Euro Die Nati-Stars Ramona Bachmann, Viola Calligaris und Luana Bühler (v.l.n.r.) präsentieren das neue Nati-Shirt. Bild: SVF So sieht das neue Schmuckstück aus. Bild: SFV Nati-Verteidigern Luana Bühler strahlt im neuen Trikot. Bild: SFV Und wie gefällt Luana Bühler das Shirt? «Ich finde diesen leichten Kontrast an den Ärmeln und am Kragen cool. Das harmoniert auch super mit dem Muster.» Bild: SFV Viola Calligaris zeigt, dass man das Shirt auch im Alltag tragen kann und es sich sogar wunderbar kombinieren lässt. Bild: SFV Auch Nati-Crack Smilla Vallotto trägt das neue Trikot mit Stolz. Bild: SFV Das Shirt ist übrigens auch für Männer erhältlich. Bild: Puma Am 2. Juli spielt die Schweizer Nati zum EM-Auftakt in Basel gegen Norwegen. Bild: SFV In diesem Trikot spielt die Nati an der Euro Die Nati-Stars Ramona Bachmann, Viola Calligaris und Luana Bühler (v.l.n.r.) präsentieren das neue Nati-Shirt. Bild: SVF So sieht das neue Schmuckstück aus. Bild: SFV Nati-Verteidigern Luana Bühler strahlt im neuen Trikot. Bild: SFV Und wie gefällt Luana Bühler das Shirt? «Ich finde diesen leichten Kontrast an den Ärmeln und am Kragen cool. Das harmoniert auch super mit dem Muster.» Bild: SFV Viola Calligaris zeigt, dass man das Shirt auch im Alltag tragen kann und es sich sogar wunderbar kombinieren lässt. Bild: SFV Auch Nati-Crack Smilla Vallotto trägt das neue Trikot mit Stolz. Bild: SFV Das Shirt ist übrigens auch für Männer erhältlich. Bild: Puma Am 2. Juli spielt die Schweizer Nati zum EM-Auftakt in Basel gegen Norwegen. Bild: SFV

Es ist nicht nur ein rotes Fussball-Shirt, versehen mit einem Schweizer Kreuz. Nein, es ist ein Kunstwerk, reich an Details. Die Nati-Spielerinnen präsentieren das EM-Trikot und sind begeistert – und du?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vom 2. bis 27. Juli findet die Heim-EM der Frauen in der Schweiz statt.

Der SFV und Puma präsentieren das neue Heim-Shirt der Frauen-Nati.

Den Spielerinnen gefällt das neue Schmuckstück. Bist auch du begeistert? Mehr anzeigen

Das neue Nati-Trikot, das Puma und der Schweizerische Fussballverband (SFV) am 15. Mai präsentieren, wirkt auf den ersten Blick unaufgeregt elegant. Doch wer genauer hinschaut, der entdeckt eine Vielzahl an Details.

In den Worten von Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV, hört sich das so an: «Das neue Shirt symbolisiert nicht nur den klassischen, eleganten und modernen Charakter unseres Teams, sondern auch den Stolz, dieses bedeutende Turnier im eigenen Land auszutragen. Es steht für Zusammenhalt, Stärke und unsere gemeinsame Leidenschaft.»

Das sagen die Spielerinnen

Ramona Bachmann, die erst kürzlich Mutter wurde, meint: «Mir gefällt die Liebe zum Detail. Die Prägungen sind dezent, aber bilden auch von weitem ein schönes Muster und wirken elegant. Ich freue mich sehr darauf, es bald auf dem Platz zu tragen – und hoffentlich gemeinsam mit unseren Fans unvergessliche Momente zu erleben.» Bachmann spielte lange in Paris und weiss sich deshalb wie eine Modedesignerin auszudrücken.

Und wie gefällt Abwehrchefin Luana Bühler das neue Trikot? «Ich finde diesen leichten Kontrast an den Ärmeln und am Kragen cool. Das harmoniert auch super mit dem Muster. Ich visualisiere mir bereits die vollen Stadien, überall rote Trikots und Heimfans, die uns anfeuern und pushen, unser Bestes zu geben.»

Luana Bühler strahlt im neuen Nati-Trikot. SFV

Tragekomfort auch für die Fans

Im Puma-Shop wird das neue Shirt für 105 Franken angeboten. Eine Investition, die sich lohnen kann, denn der Hersteller verspricht: «Die feuchtigkeitsregulierende dryCELL-Technologie, die Schweiss von der Haut ableitet, wird im Authentic- und beim Replicatrikot angewandt und sorgt für zusätzlichen Tragekomfort – sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der Tribüne oder beim Public Viewing.»

Das Heimtrikot ist ab dem 15. Mai 2025 im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich.

Das könnte dich auch interessieren

Lia Wälti über ihre Kindheit: «Die eine oder andere Scheibe ist kaputt gegangen» Nati-Captain Lia Wälti wuchs in Langnau im Emmental auf. Schon in ihrer Kindheit spielte der Fussball – wie auch bei ihrer Schwester Meret – eine zentrale Rolle. 17.04.2025

Nadine Angerer hat für die Krebshilfe gestrippt Nadine Angerer ist Weltmeisterin und Weltfussballerin – und seit einem Jahr Goalietrainerin der Nati. Mit blue Sport spricht sie über ihre Teilnahme an einer Strip-Show und erklärt, dass aufgrund dieser Show bei ihrer Frau Krebs festgestellt wurde. 01.04.2025