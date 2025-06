Mama Maritz: «Die Konstanz in der Aufstellung fehlt im Moment schon» Denise Maritz, die Mutter von Nati-Urgestein Noelle, spricht mit blue Sport über die Resultate-Krise. Wo liegen Probleme? 09.06.2025

Nach dem 0:1 gegen Norwegen spricht blue Sport mit der Mutter von Nati-Urgestein Noelle Maritz. Wie erlebt sie die Nati-Baisse und was stimmt sie mit Blick auf die EM zuversichtlich?

Noelle Maritz debütierte 2013 in der Nati und war bei allen Grossanlässen für die sich die Schweiz bislang qualifizieren konnte (WM 2015, EM 2017, EM 2022, WM 2023) unumstrittene Stammspielerin. Inzwischen ist sie 29 Jahre alt und noch immer Fixstarterin.

Nach dem 0:1 gegen Norwegen unterhält sich blue Sport mit Denise Maritz, die das Spiel von der Tribüne aus verfolgt hat. «Man merkt, dass das Zusammenspiel noch nicht stimmt, es gibt immer wieder eine andere Aufstellung.» Die Konstanz fehle im Moment, allerdings sei das teils auch dadurch zu erklären, dass gewisse Spielerinnen verletzt ausfielen.

Steckbrief: Noelle Maritz Im März 2013 debütiert die in Kalifornien geborene Maritz in der Nati und hat seither 128 Länderspiele bestritten. Sie war bei allen Endrunden, für die sich die Schweiz qualifiziert hat (WM 2015, EM 2017, EM 2022, WM 2023), unumstrittene Stammspielerin. Mit Wolfsburg hat Maritz nicht nur die Champions League (2014) gewonnen, sondern auch 5 Mal die Meisterschaft und 6 Mal den DFB-Pokal. 2020 folgte der Wechsel zu Arsenal, wo sie dreieinhalb Jahre unter Vertrag stand, ehe sie im Februar 2024 zu Aston Villa weiter zog. Maritz ist eine Bank und aus dem Nationalteam nicht wegzudenken. Mit 29 Jahren gehört sie zwar zu den Routiniers, aber noch lange nicht zum alten Eisen. Mehr anzeigen

Trotz der acht Spiele andauernden Sieglos-Serie ist Mama Maritz mit Blick auf die Heim-EM optimistisch: «Man sagt ja, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn die Hauptprobe nicht gelingt.»

Sicher laste ein gewisser Druck auf den Schultern der Spielerinnen, das könne aber auch beflügeln. «An einer EM vor Heimpublikum im eigenen Land geht es dann schon noch mal um mehr, als in der Nations League. Das kann nochmals Energien freisetzen.»

Die Vorfreude im Hause Maritz sei auf jeden Fall gross: «Wir freuen uns mega. Eine EM im eigenen Land ist ein riesen Highlight.»

Maritz: «Ich würde nicht sagen, dass wir in einer Krise sind»

Am Montag nach dem Einrücken ins EM-Camp stellt sich nach Nati-Trainerin Pia Sundhage auch Noelle Maritz den Fragen der zahlreich erschienenen Journalisten. Steckt die Schweizer Nati in einer Krise?

«Krise würde ich nicht sagen. Klar will man Spiele gewinnen und auch zeigen, dass man Fortschritte macht.» Sie hätten teils auch gute Leistungen gezeigt, die «nicht belohnt» wurden. «Wenn wir an ein paar Sachen schleifen in den nächsten Wochen, dann kommen hoffentlich auch die Erfolgserlebnisse, die wir uns verdient haben.»

Wichtig sei, dass sie sich nicht zu sehr unter Druck setzen würden. «Wir sollten diese Zeit auch geniessen. Es kommt etwas Grosses auf uns zu und deswegen soll auch die Vorfreude da sein. Und diesen Schwung müssen wir dann ins erste Spiel mitnehmen.»

Sundhages Plan: Konkurrenzkampf als Leistungsbooster Pia Sundhage erklärt, dass es keine Spielerin als Selbstverständlichkeit betrachten dürfe, im EM-Kader dabei zu sein. Alle aus dem 35-köpfigen Kader hätten eine Chance, dabei zu sein. 09.06.2025

Der Fahrplan der Frauen-Nati bis zur EM 9. Juni: Start 1. Woche Pre-Camp in Magglingen

16. Juni: Start 2. Woche Pre-Camp in Nottwil

23. Juni: Kaderbekanntgabe finales EM-Kader

23. Juni: Start 3. Woche Pre-Camp in Abtwil SG

26. Juni: Vorbereitungsspiel gegen Tschechien in Winterthur

28. Juni: Bezug Basecamp Thun Mehr anzeigen

