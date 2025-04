Ana-Maria Crnogorcevic: Darf die Schweizer Rekordtorschützin wieder einmal im Sturm ran? Bild: Keystone

Dass der Schweizer Frauen-Nati eine Knipserin fehlt, ist schon lange ein Problem. Viel Zeit für Experimente bleibt bis zur Heim-EM nicht mehr, aber es gibt Spielerinnen, die das Problem entschärfen könnten.

Unter Pia Sundhage hat die Nati inzwischen 15 Spiele bestritten. Beste Torschützin in dieser Zeit: Viola Calligaris mit drei Treffern. Ein Top-Wert für eine Verteidigerin. Gleichzeitig ein Beleg dafür, dass der Schweiz eine treffsichere Stürmerin fehlt.

Betrachtet man das Glas halbvoll, so darf man sich über 13 verschiedene Torschützinnen in 15 Spielen erfreuen. Die Schweiz ist unberechenbar, was ja auch eine Qualität sein kann. Es macht aber auch vieles komplizierter.

Das Problem besteht nicht erst, seitdem Pia Sundhage an der Seitenlinie steht. Schon unter Inka Grings fehlte eine verlässliche Torschützin. An der WM 2023 erzielte die Schweiz drei Tore: Bachmann traf per Elfmeter, Piubel aus dem Spiel heraus (beide beim 2:0-Sieg gegen die Philippinen) und gegen die späteren Weltmeisterinnen aus Spanien (1:5) durfte man ein Eigentor bejubeln. Dazwischen lagen zwei torlose Remis gegen Norwegen und Neuseeland.

Alle Torschützinnen unter Pia Sundhage 3 Tore – Viola Calligaris

2 Tore – Alayah Pilgrim, Alisha Lehmann, Luana Bühler, Ana-Maria Crnogrocevic, Sydney Schertenleib, Ramona Bachmann (beides Elfmeter)

1 Tor: Noemi Ivelj, Smilla Vallotto (Elfmeter), Nadine Riesen, Meriame Terchoun, Géraldine Reuteler, Naomi Luyet.

Hinzu kommt ein Eigentor beim 4:1-Testspielsieg gegen Polen. Mehr anzeigen

Welche Hotfix-Optionen hat Pia Sundhage?

Gegen Island gilt es bereits am Dienstag wieder Ernst. Verliert die Schweiz, so ist der Abstieg nur noch schwer abzuwenden, im Falle eines Remis sind die Chancen intakt, bei einem Sieg geht sie mit einem Vorteil in die letzten beiden Spiele. Mit Blick auf das Island-Spiel braucht es deshalb einen Hotfix, eine schnelle Lösung. Folgende Möglichkeiten hätte Sundhage.

Géraldine Reuteler: In der Nati spielt sie im Mittelfeld. Beim Spitzenklub Frankfurt kommt sie in dieser Saison aber auch im Sturm zum Zug. Das wäre auch in der Nati ein Versuch wert. In der Liga hat sie in 16 Spielen 9 Tore erzielt und 5 vorbereitet. Eine formstärkere Skorerin gibt es im Schweizer Team nicht. Sie bringt das Selbstvertrauen mit, das eine Stürmerin braucht.

Im Testspiel gegen Australien erzielte Reuteler im vergangenen Herbst nach langer Durststrecke im Nationalteam das Tor zum 1:1-Endstand. Bei Frankfurt trifft sie regelmässig. Bild: Imago

Ana-Maria Crnogorcevic ist Rekordnationalspielerin (165 Einsätze) und Rekordtorschützin (74). In der Nati kam sie in den letzten Spielen am Flügel zum Einsatz und wusste nicht zu überzeugen. Die 34-Jährige könnte mit ihrer Kopfballstärke ein neues Element hineinbringen.

Ramona Bachmann ist aktuell noch nicht bei 100 Prozent, hat aber auch schon 60 Tore für die Nati erzielt. In den letzten Jahren trifft sie zwar fast nur noch vom Punkt. Aber noch immer ist sie schwer vom Ball zu trennen und könnte mit ihrer Cleverness vielleicht auch den einen oder anderen Elfmeter herausholen, den sie dann am besten gleich selbst verwandelt.

Svenja Fölmli ist nach zwei Kreuzbandrissen zurück und hat für Freiburg bei ihrem Comeback sogleich ein Traumtor erzielt. In den folgenden sechs Spielen blieb die 22-Jährige aber torlos. Sie gilt als Vollblutstürmerin und sollte sie bei Freiburg in den nächsten Wochen heisslaufen, könnte sie für die Nati noch wertvoll sein im Sommer. Vielleicht aber auch schon früher.

Viola Calligaris: Sundhage könnte die Juve-Verteidigerin zur Stürmerin umfunktionieren. Es wäre zugegebenermassen eine ziemlich abenteuerliche Aktion und die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit kommt, tendiert wohl gegen Null. Aber tatsächlich spielte Calligaris zu Beginn ihrer Nati-Karriere öfters mal im Mittelfeld und kam auch schon mehr als einmal als Stürmerin zum Einsatz – letztmals vor sieben Jahren. Allerdings ist die 29-Jährige in der Nati-Abwehr unumstritten und fühlt sich dort sicher auch am wohlsten. Topskorerin unter Sundhage ist sie auch als Verteidigerin.

Zwei weitere Optionen mit Blick auf die Heim-EM

Courtney Strode Liebermann: Es ist die zweite Option aus der Rubrik «Abenteuerlich»: Eine Last-Minute-Einbürgerin. Courtney Strode Liebermann ist seit 2019 mit einem Schweizer verheiratet und spielt seit fünf Jahren in der Schweiz. Für YB erzielte sie letzte Saison in wettbewerbsübergreifend 24 Spielen 19 Tore und bereitete 7 vor. In dieser Saison sind es bislang 13 Tore und 4 Assists in 21 Spielen. Es müsste aber noch einiges passieren, damit die 26-jährige US-Amerikanerin im Sommer für die Schweiz aufläuft. Bei den Männern hat es im Fall von Stefan Gartenmann aber auch ganz gut geklappt an der Einbürgerungs-Front.

Emanuela Pfister: Die 17-jährige Nachwuchsnationalspielerin hat für GC in der Regular Season in 11 Spielen 9 Tore erzielt. Sie weiss also, wie man Tore schiesst. Ihr grosser Vorteil: Sie könnte komplett unbeschwert aufspielen. Vielleicht kommt die EM aber auch noch ein, zwei Jahre zu früh für sie.

Alle Spiele unter Pia Sundhage Schweiz – Polen 4:1 (Eigentor, Pilgrim, Ivelj, Lehmann)

Schweiz – Polen 0:1

Schweiz – Türkei 3:1 (Calligaris, Bühler, Calligaris)

Aserbaidschan – Schweiz 0:4 (Vallotto/Elfmeter, Bühler, Pilgrim, Riesen)

Schweiz – Ungarn 2:1 (Lehmann, Bachmann/Elfmeter)

Schweiz – Ungarn 0:1

Türkei – Schweiz 0:2 (Schertenleib, Crnogorcevic)

Schweiz – Aserbaidschan 3:0 (Terchoun, Calligaris, Crnogorcevic)

Schweiz – Australien 1:1 (Reuteler)

Schweiz – Frankreich 2:1 (Bachmann/Elfmeter, Luyet)

Schweiz – Deutschland 0:6

Schweiz – England 0:1

Schweiz – Island 0:0

Norwegen – Schweiz 2:1 (Schertenleib)

Schweiz – Frankreich 0:2 Mehr anzeigen

