Chappatzen20

Sehr Gut gemacht. Möchte dem Ganzen Team und dem Staff zu dieser guten Leistung gratulieren.



Es gibt immer Nörgeler oder Besserwisser. Ihr habt für den Schweizer Fussball generell mehr gemacht als erwarted werden konnte.



Was die Spanier betrift finde ich unglaublich die Ehre die sie unserem Team und Zuschauer gegeben haben.



Das und so sollte Sport sein. Ein Abend der noch lange Anhalter wird und für viele ein Start in die Zukunft sein könnte.



DANKE AN ALLE AKTÖRE DIE DIESEN ABEND SO SCHÖN GEMACHT HABEN.